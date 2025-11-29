No son cámaras, son móviles: probamos y comparamos los accesorios fotográficos de moda de los nuevos Oppo y VIVO

En las últimas semanas han pasado por nuestra mesa de análisis varios dispositivos, entre los que han destacado dos, el VIVO X300 Pro y el del OPPO Find X9 Pro.

Estos modelos están llamados a ser smartphones de referencia en el apartado fotográfico, como vimos en sus análisis, pero es que las marcas, además, quieren que destaquen por otro motivo.

Los dos cuentan con un kit fotográfico, un accesorio que se vende aparte, y que los dota de un zoom óptico de 10 aumentos similar al que probamos en el Huawei Pura 80 Ultra.

Se trata de un accesorio de precio alto, unos 500 euros en cada caso, enfocado exclusivamente a los más aficionados a la fotografía.

Con todo, VIVO tiene una promoción de lanzamiento con la que este accesorio puede salir más barato, por unos 200 euros, si se compra con el smartphone.

En ambos casos estamos ante un dispositivo complementario, lo que se aprecia claramente en que tendremos que llevarlo separado del móvil y montarlo cuando queramos usarlo.

Esto es así más que nada por el espacio que ocupa montado. Ni en una mochila parece cómodo llevarlo anclado, por el miedo a que se rompa.

Teleobjetivo de VIVO El Androide Libre

La calidad de los dos teleobjetivos es notable, con una construcción metálica y buenas lentes. Se nota el saber hacer de ZEISS y de Hasselblad, y que tanto OPPO como VIVO se han dejado aconsejar.

Con todo, las fundas no son todo lo premium que podrían ser, sobre todo por el precio de estos accesorios.

Algo similar pasa con las empuñaduras. Solo hemos podido probar la de VIVO, eso sí, y funciona bien y tiene un agarre agradable, pero los materiales son mejorables.

Donde gana VIVO es en que no bloquea el resto de cámaras, pudiendo usarlas aunque el teleobjetivo esté montado. OPPO usa una placa de anclaje que inutiliza el resto de cámaras.

Teleobjetivo de OPPO El Androide Libre

Estos accesorios parecen más un ejemplo de músculo de las marcas, que presumen de colaboración con gigantes de la fotografía como son ZEISS y Hasselblad, que un producto que busquen vender de forma masiva.

Pero les ayuda a implantar una narrativa, que es que "les importa la fotografía". Y eso es indiscutible. Más allá de la calidad de las fotos, que es buena, lo que vemos es una apuesta clara por este apartado.

Tanto VIVO como OPPO están peleando por ser la referencia fotográfica del año, por encima de Samsung, Apple o Google.

La única que parece pelear con ellos es Xiaomi, con su colaboración con Leica. Y no es que la colaboración con marcas clásicas de la fotografía garantice nada, pero demuestra el interés de las marcas.

Y eso se empieza a trasladar a resultados palpables. Ojalá los esperados VIVO X300 Ultra y OPPO Find X9 Ultra usen cámaras de este tipo pero embebidas en el cuerpo, como pasa en el caso del Ultra de Huawei.