Análisis del VIVO X300: cuando ser pequeño no impide ser un gama alta potente y tener una cámara de gran calidad

Hace unas semanas VIVO anunció en China sus nuevos móviles de gama alta, los VIVO X300 y X300 Pro. En esta ocasión el modelo mini se cayó del catálogo.

Parece claro que los usuarios no buscan teléfonos muy pequeños, aunque no tengan inconvenientes como una batería escasa.

Pero sí que se sigue valorando poder comprar móviles que no sean demasiado grandes y demasiado pesados. Y es por eso que VIVO ha traído a España, junto al modelo Pro, al VIVO X300 (1.099 euros).

Hemos estado unos días usando este móvil tras haber analizado el VIVO X300 Pro y, dejando claro que no llega a la altura de su hermano mayor, estamos ante un terminal muy solvente.

Este móvil está pensado para esas personas que quieren un terminal de gama alta, con todo lo que eso implica, pero no quieren un móvil que sea demasiado grande o pesado.

Compacto y elegante

La estética que VIVO ha usado en el X300 Pro es la misma que tenemos en esta ocasión, aunque la unidad que nos han cedido es de color negro y no llama tanto la atención.

Dicho eso, en la mano es muy cómodo, al tener un tamaño compacto sin llegar a ser pequeño. Además, es ligero, sin intentar batir ningún récord, y los cantos redondeados en las esquinas ayudan a que no sea molesto si lo tenemos mucho tiempo cogido.

VIVO X300 en negro y X300 Pro en beige Álvarez del Vayo El Androide Libre

Una de las mayores diferencias con el modelo Pro es que aquí no tenemos un botón de acción para poder programar una función concreta. VIVO ha reservado eso para el modelo más grande. Sí que se mantiene el doble altavoz.

Misma potencia en menor tamaño

El VIVO X300 no ha recortado en prestaciones técnicas relacionadas con el rendimiento. Incluye el Dimensity 9500, un procesador de Mediatek que le aporta una fluidez pocas veces vista, y un rendimiento pico que roza lo que van a lograr los modelos con el Snapdragon 8 Elite Gen 5.

VIVO X300 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, se mantienen los 16 GB de RAM y otros 16 GB de RAM virtual que se pueden activar sin sacrificar demasiado la memoria, porque tiene 512 GB de almacenamiento.

Es extraño tener un móvil pequeño con tanta potencia. Podríamos pensar que nadie va a jugar mucho tiempo en un móvil así, pero actualmente hay muchas otras tareas que requerirán de potencia, como la edición de vídeo para redes sociales y, sobre todo, el uso de la IA.

La conectividad está también trabajada, con la inclusión de NFC para pagos móviles, WiFi 7, bluetooth 5.4... Por supuesto, nada de microSD o jack de auriculares.

6,3 pulgadas

La pantalla del VIVO X300 tiene características de gama alta, pero tamaño de antaño. Sus 6,3 pulgadas hacen que sea un móvil que se siente compacto y pequeño, pero la calidad del panel es enorme.

VIVO X300 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Tiene una resolución de 2.640 x 1.216 px y tecnología LTPO AMOLED con tasa de refresco de 120Hz y compatibilidad con HDR10+ y HDR Vivid.

Además, el brillo pico llega a los 4500 nits, aunque normalmente nos quedamos bastante por debajo. Pero la visibilidad está fuera de toda duda.

El sensor de huellas es el mismo que en el modelo Pro, uno de los más rápido y cómodos que hemos usado en los últimos años, lo cual se agradece, aunque no es especialmente grande.

Buena cámara... para su tamaño

El sistema de cámaras no es el mismo que tenemos en el VIVO X300 Pro. En este caso sí que se comparte la cámara delantera, de 50 Mpx, capaz de grabar a 4K.

VIVO X300 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la zona trasera tenemos un zoom óptico de 50 Mpx y 3 aumentos, un gran angular de 50 Mpx y un sensor principal de 200 Mpx.

La calidad de las fotografías es buena, sin duda ninguna, pero es cierto que no llegamos a las cotas de su hermano mayor, que ya contamos en su análisis que nos fascinó.

Con todo, VIVO ha creado un móvil pequeño con una muy buena cámara, algo que hace unos años nos hubiera costado creer.

Reduciendo batería

La batería, de 5.360 mAh, nos ha dado un rendimiento más que bueno, pero empezamos a pensar que los chinos salen ganando aquí por las limitaciones reglamentarias.

VIVO X300 Álvarez del Vayo El Androide Libre

El modelo del VIVO X300 chino tiene más de 6.000 mAh. Y no, no podemos decir que este modelo tenga una mala autonomía, hagamos lo que hagamos, pero sí es peor en España que en China.

La carga por cable es de 90 W, y de manera inalámbrica de 40 W, aunque en ambos casos necesitaremos comprar cargadores compatibles, dado que en la caja de venta ya no se incluyen.

Llega OriginOS

Este móvil es de los primeros de la empresa en estrenar OriginOS fuera de China. La empresa ha decidido dejar de lado FuntouchOS y centrarse en el desarrollo de un único sistema.

Tenemos novedades muy importantes como el poder sincronizar el móvil con el ordenador, da igual que sea Mac o Windows, y hacer su uso mucho más cómodo.

VIVO X300 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Tenemos nuevas opciones de personalización que respetan lo que Google ha hecho con Material 3 Expressive, aunque es cierto que la interfaz se ha modificado para asemejarse a iOS 26.

Tenemos transparencias, botones que parecen de cristal, etc. No es que nos sorprenda, pero no es necesario intentar copiar a los móviles de Apple en todo momento.

VIVO X300 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, la política de actualizaciones de la empresa, sin llegar a las cotas de Samsung o Google, no está nada mal. 5 años de actualizaciones mayores del sistema.

¿Me lo compro?

El nuevo VIVO X300 es un terminal mucho más de nicho que su hermano mayor o que modelos más económicos como los VIVO V60 Series.

VIVO X300 Álvarez del Vayo El Androide Libre

El primero tienta a los que buscan lo mejor, sin más. Los segundos a los que quieren una gran relación calidad precio.

Este VIVO X300 se queda a medio camino, ofreciendo algo diferente, sí, un gama alta en un cuerpo muy compacto, pero su precio es elevado comparado con los gama media y sus prestaciones no llegan a las de los modelos Pro.

¿Es un mal terminal? En absoluto, de hecho, si se prioriza el tamaño, es una de las mejores opciones del mercado. ¿Es mejor que los Pro y Ultra de turno? No, pero tampoco lo pretende.