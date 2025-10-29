Probamos el Huawei Pura 80 Pro, un móvil de Huawei con alma de gama alta premium

En España Huawei logró posicionarse como la marca de referencia en telefonía móvil, por encima de Apple, Xiaomi o Samsung.

Las sanciones de Estados Unidos cambiaron eso, pero lejos de hundirse, la compañía se reenfocó y, a nivel global se hizo fuerte en relojes inteligentes.

Pero eso no quiere decir que haya dejado de lado los móviles, como atestiguan sus últimos lanzamientos de gama alta, los Huawei Pura 80 Series.

Son tres modelos, Pura 80, Pura80 Pro (1.099 euros) y Pura 80 Ultra (1.499 euros), que se presentaron en China a principios de junio. Los modelos Pro y Ultra ahora llegan a España.

Nosotros hemos pasado unos días con el Huawei Pura 80 Pro, un terminal que no es el modelo más potente pero que lo parece, si se compara con modelos de otras marcas.

Un diseño único

Uno de los aspectos más llamativos de este modelo es sin duda su diseño. Si lo miramos de frente no vemos nada, especialmente curioso, salvo la curvatura de toda la pantalla en los lados mayores y menores.

Pero en cuanto empezamos a girarlo vemos que llama mucho la atención, el color, en un tono burdeos, que hace creer a muchas personas que se trata de una funda.

No obstante, es cuando lo giramos cuando vemos el elemento diferenciador de este dispositivo, su gigantesco módulo de cámara.

Es tan grande que resulta un poco incómodo si usamos la mano izquierda. Decimos esto porque la forma del módulo de cámara es ergonómica si cogemos el móvil con la mano derecha, haciendo que el dedo índice repose justo debajo del mismo.

Sin embargo, con la mano izquierda estaremos tocando casi constantemente alguno de los sensores. Esto nos ha resultado un poco incómodo, sobre todo porque siempre necesitábamos limpiar la cámara antes de hacer las fotos para asegurarnos de que iban a salir bien.

Otro de los aspectos a mejorar es el peso, porque con 219 gramos entramos en el terreno de lo excesivo, sobre todo, porque ya hay plegables más ligeros que este modelo y en esta ocasión ni siquiera está justificado por la batería.

Rendimiento de gama alta

Este móvil es el Kirin 9020, un chipset de alto rendimiento que acerca el comportamiento de este móvil al esperado en modelos similares. Además, viene con 512 GB de almacenamiento interno y 12 GB de memoria RAM.

No podemos decir que el rendimiento bruto máximo sea equiparable a los mejores procesadores de Mediatek o de Qualcomm, pero sí que es lo suficientemente alto como para que a la inmensa mayoría de usuarios esto les resulta del todo irrelevante.

Este procesador, junto con la cantidad de memoria y el tipo de las mismas, permite realizar todo tipo de tareas sin ningún lag o cuelgue.

Como era de esperar tenemos conectividad NFC para pagos móviles, así como un doble altavoz y Bluetooth y Wi-Fi de última generación, pero no tenemos ni emisor de infrarrojos ni Jack de auriculares.

Sí que tenemos una doble ranura para tarjetas SIM y el teléfono además es capaz de gestionar dos eSIM de manera simultánea.

Autonomía

En cuanto a la batería, hay diferencias entre el modelo global y el chino, como empieza a ser normal en este tipo de móviles.

Por desgracia, la batería del Huawei Pura 80 Pro que se vende en España tiene menos capacidad que la del modelo chino. Cuenta con 5.170 mAh y el modelo chino llega a las 5.700 mAh.

Tiene carga rápida por cable, de 100 W, además de integrar una carga inalámbrica de alta velocidad, nada menos que 80 W, y carga reversible por cable de 18 W, lo que lo convierte en una auténtica powerbank.

La autonomía no es mala, porque además el software ayuda, pero es cierto que no llegamos a cifras locas como se ven en otros terminales. Eso sí, llegar al final del día con un uso medio alto es totalmente viable.

Brillante y grande

La pantalla de este móvil es la que podríamos esperar de un terminal de gama alta. Tiene 6,8 pulgadas y una resolución de 2.848 x 1.276 px, además de ser capaz de representar 1000 millones de colores y usar la tecnología LTPO OLED.

La tasa de refresco es de 120 Hz y el brillo máximo pico llega a los 3000 nits. Además, como es normal en algunas marcas chinas la frecuencia de muestreo táctil llega a los 1440 Hz, por lo que las sensibilidad del panel, que es donde veremos esta cifra de acción, es máxima.

La atención que no se haya optado por un sensor de huellas bajo la pantalla y Huawei lo haya puesto en el lateral, como viene siendo normal en los teléfonos plegables, pero no en los que tienen un factor de forma tan tradicional.

No sabemos si se debe algún problema con la adquisición de los elementos necesarios para implementar esta tecnología, pero es algo a tener en cuenta si nos importa mucho la comodidad del desbloqueo biométrico.

Menudas cámaras

Pero si hay algo en lo que destaca este dispositivo, ese es en su apartado fotográfico. Dispone de una cámara delantera de 13 Mpx que nos da una calidad bastante buena en selfies tanto de día como de noche, aunque el vídeo sí que es reciente cuando falta la luz.

Con todo, la colorimetría y el detalle están a la altura de otros móviles, que pueden que tengan más resolución bruta, pero cuya calidad es vencida por el Huawei Pura 80 Pro.

Obviamente, es en el sistema de triple cámara trasera, donde este móvil desarrolla todo su potencial.

La cámara principal tiene 50 Mpx y estabilización óptica dándonos unas fotografías impresionantes tanto de día como de noche, destacando la velocidad del color.

Atrás quedaron los colores saturados y el exceso de contraste o de nitidez creado de forma artificial. Eso sí, la grabación de vídeo podría ser mejor porque hemos visto ligeras crepitaciones no solo cuando falta la luz, sino incluso de día.

La segunda cámara es un Ultra gran angular de 40 Mpx, que deforma muy poco el perímetro de la imagen y que nos arroja imágenes de gran calidad. Tanto de día como de noche.

La última de las cámaras es un sensor teleobjetivo con un zoom óptico, de cuatro aumentos y 48 Mpx de resolución. La calidad también es soberbia y transmite esa sensación de imagen captada por un teleobjetivo, algo que no se suele poder lograr cuando hablamos de un zoom híbrido obtenido de un recorte de sensor principal.

El resumen es que el apartado fotográfico de este móvil está a la altura de su precio, y aunque no es perfecto y tendría algún margen de mejora, podemos decir que es una de las cámaras más sólidas que hemos podido probar este año.

Esa interfaz

Por desgracia, Huawei sigue fallando en el mismo aspecto que siempre: la interfaz. Y no nos referimos solo a la necesidad de instalar Aurora Store para poder tener la inmensa mayoría de aplicaciones Android disponibles a través de Google Play Store, algo que se hace en pocos segundos, sino a su estética.

En Europa, la empresa sigue apostando por EMUI y deja Harmony OS para su mercado natal, China, haciendo que visualmente parezca que estamos ante un móvil con 10 años de antigüedad cuando la realidad es que el software funciona bien, pero visualmente está algo anticuado.

Marcas como VIVO, Xiaomi y OPPO han sabido pulir la interfaz gráfica y otras como Samsung incluso se han convertido en referencia por su política de actualizaciones y sus funciones.

Todo esto no quiere decir que el Huawei Pura 80 Pro dé problemas de software bajo ningún sentido, aunque es cierto que todavía quedan algunas limitaciones provocadas por el problema de la compatibilidad con los servicios de Google, aunque ni de lejos, esto puede suponer el descarte automático de este modelo, si consideramos comprar un gama alta.

Además, nos consta que hay más usuarios de los que pensamos que valoran no estar anclados al ecosistema de Google, algo que en España llama la atención, pero que no hay que desmerecer.

¿Me lo compro?

Y llegamos al final de este análisis donde concretamos si merece la pena comprar este móvil o no.

Siendo objetivos estamos ante un terminal con una buena batería, una buena carga rápida, un gran diseño y unas cámaras de primer nivel.

El más débil sigue siendo el software, pero no tanto como para obligarnos a descartar este terminal solo por eso.

Sigue siendo una opción altamente interesante, sobre todo para ese perfil de usuario avanzado, técnicamente que valora ciertas cosas muy concretas.

Por otra parte, un móvil de este precio, tampoco está pensado para ser un éxito de ventas, independientemente de su fabricante.

Huawei sigue sin rendirse en el sector de los teléfonos inteligentes, se agradece porque lo que han logrado con este móvil, teniendo en cuenta las sanciones y limitaciones a las que se enfrenta, es algo loable.