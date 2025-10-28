Adiós a los problemas de autonomía, esta es la nueva referencia en batería: probamos el nuevo OPPO Find X9 Pro

El final de año está siendo un momento importante en el lanzamiento de nuevos móviles de gama alta en España. Esta misma semana marcas como OPPO, VIVO y Huawei presentan sus nuevos modelos.

La primera en realizar el anuncio es OPPO, que ha traído a nuestro país los OPPO Find X9 y X9 Pro.

Hemos podido pasar una semana con este último, su modelo más potente hasta la fecha, y nos ha dejado encantados, a todos los niveles por un precio de 1.299 euros.

Tanto a nivel de software como de hardware, OPPO ha hecho algo parecido a lo que ha hecho VIVO y se ha puesto a la altura de Samsung o Google.

Esto hace que comprar un móvil de gama alta de la compañía ahora sea mucho más interesante que hace unos años, y eso que sus flagships ya eran buenos.

Elegante pero pesado

El OPPO Find X9 Pro es un móvil muy bien construido con un diseño sobrio. El modelo de color blanco, que es el que nos han cedido, tiene una imagen menos icónica que otros terminales, pero es muy bonito.

Además, la parte trasera de cristal no atrapa las huellas y el marco mate tampoco. No tenemos ninguna queja en la elección de materiales.

Al contrario que lo que hemos visto en Huawei y VIVO, OPPO ha logrado crear un móvil con buena cámara pero con un saliente comedido en tamaño.

Esto hace que usarlo con una mano no sea especialmente incómodo, ya que hay espacio para que el dedo índice pueda descansar en la parte trasera sin hacer contorsiones.

Destaca la inclusión de dos botones especiales, además de los de volumen y el de encendido. Al igual que los iPhone, tiene un deslizador que sirve para controlar la cámara, justo en el mismo lado que los botones mencionados.

Y en el otro lado tenemos un botón de acción que es configurable, con una interfaz que recuerda mucho a la de Apple. Desde ahí podremos abrir la linterna, activar la cámara, etc.

OPPO Find X9 Pro 20.jpg

La única pega importante que le ponemos en este apartado es el peso, porque con 224 gramos estamos muy cerca de lo que pesaban los plegables no hace mucho. Eso sí, solo por la batería se lo perdonamos.

Mediatek se pone las pilas

OPPO y VIVO han optado por Mediatek para sus móviles de gama alta (a falta de que presenten los Ultra), en concreto por el Dimensity 9500.

OPPO Find X9 Pro 17.jpg

Se trata de un procesador que da una experiencia sobresaliente independientemente de lo que hagamos con el móvil. Incluso hemos probado juegos como Genshin Impact solo para ver cómo se comportaba.

Y el resultado es espectacular, con una fluidez elevada, tanto en el juego como luego haciendo otras tareas. Ayuda a esto la cámara de vapor y el sistema de refrigeración, además de los 16 GB de RAM y otros 12 GB virtuales. La memoria interna de la unidad cedida es de 512 GB.

OPPO Find X9 Pro 27.jpg

Al contrario que otros rivales, OPPO mantiene el emisor de infrarrojos, por si queremos usar el móvil como mando a distancia. Esto es algo que marcas como Xiaomi ya han eliminado de su gama alta.

Por supuesto, tenemos bluetooth 5.4, NFC o WiFi 7, entre otras funciones de comunicación. Está todo integrado en el chip de MediaTek y el funcionamiento es perfecto.

Una pantalla genial

La pantalla de este móvil no es uno de los elementos que más destacan, pero no quiere decir que no sea muy buena.

OPPO ha optado por un panel grande, de 6,78 pulgadas, que tiene tecnología LTPO AMOLED, es decir que es capaz de bajar mucho su tasa de refresco para mantener el gasto de energía controlado.

Pantalla del OPPO Find X9 Pro.jpg

Tiene 120 Hz de tasa de refresco y 2.160 HZ de PWM (Modulación por ancho de pulso). Es decir, que se ha diseñado para minimizar la fatiga visual si la vemos en ciertas condiciones, como con baja luz ambiental.

Tiene un brillo máximo de 1.800 nits, aunque de forma puntual podemos llegar a los 3.600 nits. De nuevo, no es la cifra más elevada que hemos visto, pero está entre las mejores.

Es compatible con las tecnologías Dolby Vision, HDR10+ y HDR Vivid, y su resolución es de 2.772 x 1.272 px, con protección Corning Gorilla Glass.

Mención especial al sensor de huellas, similar al que ha implementado VIVO (este año hay muchos parecidos entre sus modelos de gama alta). Es rápido y preciso, aunque no especialmente grande.

Buenas cámaras y muy buen zoom

OPPO ha integrado cuatro cámaras en su móvil, tres de las cuales tienen 50 Mpx y una 200 Mpx. Pero resulta que esta última no es la que hubiéramos esperado.

La cámara frontal tiene un sensor de 50 Mpx que nos da unos resultados muy buenos en fotografía, tanto de día como de noche. Especialmente de noche.

OPPO Find X9 Pro 23.jpg

Con el vídeo también estamos contentos, pero es cierto que cuando baja la luz la calidad se resiente, sobre todo en la estabilización, algo que es compartir con el resto de móviles del mercado, pero no por eso hay que dejar de mencionarlo.

En la parte trasera tenemos tres cámaras, una principal de 50 Mpx, un ultra gran angular de 50 Mpx también y un teleobjetivo con zoom óptico de 200 Mpx, que nos da un aumento óptico de 3x.

La calidad de las imágenes, tanto de día como de noche, está a la altura de la gama alta. Y ahí metemos tanto a Samsung como a Apple, no solo a Xiaomi o VIVO.

El vídeo también es bueno, pero en el vídeo nocturno sí que hemos visto que no llega a la altura de VIVO, que en el VIVO X300 Pro se ha sacado de la manga un sistema de estabilización brutal.

El zoom de 3 aumentos está diseñado en colaboración con Hasselblad, y en retratos el resultado es bueno, pero tampoco es que la competencia lo haga mal.

Echamos en falta algún zoom de mayor alcance, pero es casi seguro que OPPO se lo está guardando para su modelo Ultra, que saldrá previsiblemente en el segundo trimestre de 2026, o quizás algo antes.

Mención especial al kit fotográfico que ha creado OPPO para este móvil, que mejora el zoom como veis en la galería.

Podemos decir que OPPO ha mantenido su buen hacer en fotografía, creando imágenes muy realistas, con detalle, con una app sencilla de usar que no tiene tantas opciones como la de VIVO pero que está a la altura.

Menuda batería

Si hay un elemento que destaca de este OPPO Find X9 Pro es sin duda la batería. Tenemos una pila de 7.500 mAh y, al contrario que en otras marcas, OPPO ha decidido no recortar esta prestación en Europa.

Esto implica que este móvil es, posiblemente, el terminal de gama alta con mejor autonomía del mercado. Ha superado los dos días de autonomía con un uso normal, e incluso con un uso algo elevado.

OPPO Find X9 Pro 19.jpg

Con todo, podemos hacer que la batería solo llegue a final del día si usamos mucho GPS, Android Auto inalámbrico, brillo de la pantalla al máximo, etc.

Pero la cuestión es que, con este tipo de baterías de silicio carbono, la autonomía ya no es un problema para ningún usuario.

Además, tenemos carga por cable de 80 W y de forma inalámbrica de 50 W. No son las velocidades más altas que hemos visto, pero están por encima de la de rivales como Samsung o Google.

Eso sí, si usamos un cargador estándar Power Delivery, que con suerte es lo que tenemos en casa, la velocidad máxima es de 55 W. Para exprimir la carga rápida necesitaremos un cargador propio de OPPO.

OPPO Find X9 Pro 8.jpg

OPPO promete cinco años de buena autonomía antes que la degradación sea elevada. Esto se da cuando la misma hace que la capacidad baje del 80%. Pero es que incluso en ese caso, estaríamos hablando de una batería real de 6.000 mAh, mucho mayor que la de los actuales rivales.

Es esto... ¿iOS 26?

Cuando Apple presentó Liquid Glass en su nueva versión de sus sistemas operativos, sabíamos que era cuestión de tiempo que algunas marcas lo intentaran imitar.

OPPO Find X9 Pro 15.jpg

Lo que no esperábamos es que fuera tan rápido. Tanto VIVO con Origin OS 16 como OPPO con Color OS 16 lo han hecho.

En el caso de OPPO, que es el que nos ocupa, vemos cómo la interfaz del centro de control así como otras partes de la misma se han inspirado en Liquid Glass. La propia web de la empresa habla de "nuevos elementos que interaccionan con la luz".

OPPO Find X9 Pro 7.jpg

Hay que dejar claro que la estética de Color OS no es fea, en absoluto, y que tiene un nivel de personalización extremo, que nos ha encantado. Pero que se inspire tanto en IOS16 le quita algo de mérito.

Con todo, funciona genial y por fin tenemos en España una función tan esperada como O+ Connect, que nos permite conectar dispositivos al móvil para interactuar con ellos.

O+ Connect.jpg

Por ejemplo, podemos controlar desde un ordenador, PC o Mac, el móvil instalando el software adecuado. Esto hace que no tengamos que coger el móvil si no queremos.

Además, es posible mover archivos desde el móvil al PC de forma cómoda, o incluso abrir varias ventanas con apps diferentes. La versatilidad de esta opción es genial.

¿Me lo compro?

OPPO ha sabido mejorar su gama alta en España durante los últimos años como para hacer dudar de si un usuario debería optar por un móvil de Apple, Samsung o Xiaomi, los principales actores en nuestro país.

Además del diseño y el buen hacer en fotografía, que no es algo secundario precisamente, la marca ha destacado en software y, sobre todo, en batería.

OPPO Find X9 Pro 20.jpg

Estos 7.500 mAh hacen que el móvil sea algo más pesado de lo ideal, pero tampoco algo como para descartarlo. Pero el que tenga nada menos que un 50% de batería más cambia las reglas.

Si, obviamente la gestión de la energía es clave, como vimos en Samsung, pero es que OPPO no está descuidando eso tampoco, como no lo hace con la carga rápida.

El OPPO Find X9 Pro se posiciona como una de las mejores opciones entre los móviles de gama alta de nuestro país, y eso es algo muy meritorio. Tenemos más competencia que nunca. Genial.