He probado el HUAWEI Watch GT 6 Pro: un reloj único para el deporte con una gran batería y diseño simplemente exquisito

Después de unos días con el HUAWEI Watch GT 6 Pro, y haber seguido en directo su presentación hace días, la sensación que sigue dándome es que tiene espíritu propio al igual que el HUAWEI Watch 5 o cualquiera de los otros relojes del fabricante chino.

HUAWEI sigue el lenguaje de diseño del GT 5 Pro del año pasado para pasar a mejorar en el GT 6 Pro en todo lo concerniente al deporte como una de sus máximas. En este sentido sigue siendo uno de los wearables más atractivos para los fanáticos de distintas disciplinas deportivas que puede ser comprado por 379 euros en España.

Y el HUAWEI Watch GT 6 Pro muestra de nuevo el trabajo y esfuerzo que año tras año hace uno de los fabricantes a los que más se ha denostado en los últimos tiempos, sobre todo con lo ocurrido con Estados Unidos y sus problemas con la Google Play Store.

Hay un refrán español que dice que aquello que no te mata, te hace más fuerte, y es justamente la esencia actual de HUAWEI que, aunque en ciertos segmentos de mercado su presencia es cada vez menor, en otros como en los wearables o auriculares con cada reloj o accesorio que lanza reaparece más fortalecida.

La presencia del Watch GT 6 Pro es única (he probado el Wilderness Brown) y la correa de tejida reciclada combinada con sus nuevas esferas de reloj se transforman en una apariencia única con un sello propio en el diseño, aunque esperamos cambios más drásticos para el próximo modelo de 2026.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

Y en un mercado español, donde varios actores juegan a interpretar distintos papeles según el gusto y predilecciones del espectador, que prefiera un reloj con mucha batería o uno que le permita iniciar Google Wallet, le ha permitido a HUAWEI hacerse con un hueco importante en la escena actual al igual que en otras regiones en Europa.

Antes de pasar a sus experiencias para el deporte, gran batería y su nuevo sistema de precisión de GPS, hay otra especificación que se ha mejorado: su pantalla con 3.000 nits de brillo, protegida por cristal de zafiro y un cuerpo en titanio de grado aeroespacial para poner a prueba su resistencia (IP 69 en resistencia al agua).

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

Los 3.000 nits de brillo bien que se notan comparados a los 1.200 nits del HUAWEI GT 5 Pro, por lo que en este sentido se gana mucho con su compra.

1,47 pulgadas en el único modelo de 46 mm, que es justamente el que se puede adquirir en España, ya que este año, si se quiere pasar a un reloj más pequeño, habrá que hacerlo con el modelo base de 41 mm (que se queda en los 14 días de batería en uso normal y que para mí es el más bonito).

Recuperando batería

Una de sus grandes apuestas este año es recuperar autonomía para ganar hasta 21 días con un uso normal. Tres semanas en un reloj con especificaciones de altura y nuevas funciones en su software Harmony 6.0, como la capacidad de subir vídeos de 10 segundos a una esfera, lo convierten en todo un caramelo para llevarse a la boca.

Sobre todo para el usuario que no quiere llevar el móvil en su reloj, como serían los Pixel Watch o Galaxy Watch, y quiere desprenderse un poco de esa vida digital para dejar que se encargue de las notificaciones más importantes como correos electrónicos, mensajes SMS o ver los últimos WhatsApp.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

Si HUAWEI se ha superado en la batería se debe gracias a la tecnología de silicio-carbono, también lo ha hecho en el ámbito deportivo al mejorar exponencialmente los modos de ciclismo, trail running, golf y deportes en la nieve, al igual que ofrece nuevas experiencias en el software para poder compartir la posición en tiempo real con nuestros compañeros cuando vayamos subidos a la bici.

Hay otro aspecto determinante en su nuevo reloj y es el GPS ultra preciso que consigue mejorar la señal en un 20 % en ruta y distancia al igual que un 25 % en la fuerza de la señal. Lo que se convierte en una mejor recepción de nuestra ubicación, ya sea en plena jungla urbana como en plena montaña.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

Esta gran capacidad para precisar la ubicación sumada a su nueva estructura de batería, que con un uso intensivo del GPS en el modo trail running (sí, esas carreras por plena montaña que desafían a los deportistas más expertos), permiten que podamos estar 40 horas sin tener que cargarlo para una medición ultra precisa.

En nuestras pruebas, y citando las propias palabras de HUAWEI en su presentación para llegar a los 12 días con un uso típico, cuando ya pasamos a funciones que consumen más miliamperios, como el uso de clips en la esfera de vídeos, como una de las novedades más atractivas de Harmony OS 6.0, la batería desciende a los 7 días.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

Es un reloj que se presta a usar experiencias que consumen más miliamperios, aunque para el usuario que quiera seguir con el uso que le ha estado dando a otros relojes, la sensación que da es que cuenta con una batería de la que olvidarse por muchos días.

La gran mejora en la autonomía del HUAWEI Watch GT 6 Pro se debe a la nueva estructura de la batería que han pasado de un formato cuadrado, en el que había mucho espacio libre, al de tipo carpeta que ha conseguido una mejora total del 65 % de su capacidad (10 % de proporción de anodo basada en silicio) comparada a su predecesor.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

Entendiendo mejor la experiencia que otorga ahora la nueva estructura de batería de Watch GT 6 Pro podemos dirigirnos a ese GPS Ultra preciso que también se ha mejorado considerablemente.

A por el deporte con el GT 6 Pro

Un GPS Ultra preciso aporta mucho a los deportistas que buscan máxima precisión en la experiencia de su reloj y aquí HUAWEI lo da todo para que se haya incrementado en un 67 % en comparación con el HUAWEI Watch GT 5 Pro.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez París (Francia)

Y es que la apuesta por los deportes del nuevo reloj de HUAWEI da de lleno en la esencia propia de la serie GT, que es justamente para los fanáticos de la práctica de múltiples disciplinas deportivas.

En los deportes la experiencia se eleva, y no solo por su modo de ciclismo renovado, sus funciones ampliadas para la práctica del golf (más de 2.000 mapas de 80 países), o incluso para deportes en la nieve como el esquí o el snowboarding, sino también por su especialización para que podamos usarlo tanto para running como para recoger los datos de la práctica de yoga o ejercicios de fuerza.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

En una mañana en París salí a una ruta de 5 km de running por Parc de Billancourt, situado en el corazón de Boulogne-Billancourt, para recoger datos como ritmo medio, desnivel positivo, calorías, ritmo cardíaco promedio, velocidad media, zancada media, pasos o incluso la cadencia media.

Aunque he de citar que, la diferencia entre la distancia recogida por el Watch GT 6 Pro fue de 5,04 km y al subirla a Strava aparecía como 4,98 km. Se debe a que no esperé a que el GPS se conectase y empecé directo a correr (era bien temprano y los compañeros esperaban).

Ayer justo realicé otra actividad en la que sí esperé a que se conectase el GPS en la pantalla de inicio, y así poner a prueba la precisión del nuevo sistema Sunflower Positioning System 2.0, que combina GPS multibanda, frente al reloj COROS Pace 3.

En Strava el reloj de HUAWEI marcaba 3,13 km de distancia recorrida en running y en el reloj 3,16 km, mientras que el reloj de COROS recogía 3,14 km en Strava con la misma distancia en el reloj.

En la izquierda la distancia recorrida por el reloj y en la derecha la que recoge Strava

Al ser un nuevo sistema habrá que esperar a que se afine con alguna nueva actualización, ya que suele ser algo normal que un nuevo reloj necesite ciertas optimizaciones cuando se ha lanzado. En mi caso sí que es importante la precisión del GPS, ya que suelo medir mi progreso con cargas de entrenamiento que son siempre las mismas: 3 o 5 km.

También probé la capacidad de medición de ejercicios de fuerza, aeróbicos y un poco de yoga para que el GT 6 Pro proporcione datos como las calorías, la frecuencia cardíaca media, tiempo de recuperación y estrés de ejercicio aeróbico (en fuerza y físico).

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

Lo más interesante es la gráfica de frecuencia cardíaca mientras realizamos ese grupo de ejercicios para conocer los picos y caídas según hemos realizado estiramientos o hemos hecho algo de fuerza.

Trail Run y ciclismo

Esta edición trae consigo una experiencia nueva para Trail Run optimizada con la conexión con terceros, como puede ser el uso de cámaras DJI o Insta360 que viene de miedo para creadores de contenido.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

Se pueden pasar nuestras constantes vitales a la interfaz de las cámaras de terceros y así presenciarlas en todo momento casi como si fuese un videojuego. Son todas estas: calorías, velocidad, distancia, pendiente de potencia, elevación y ritmo cardíaco.

Hay otro dato importante en la experiencia deportiva y tiene que ver con la carga de las rutas en la app SALUD que se pasarán directamente al reloj, por lo que nos ahorraremos los datos móviles y podremos usarlas sin conexión.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

También se incluyen nuevos gráficos para Trail Run como la tendencia de altitud, distancia estimada al punto de referencia y gradiente en tiempo real al igual que el ritmo de corrección de gradiente.

En el Trail Run, que justamente su gracia reside en pasar por bellos parajes o encontrarnos con panorámicas que se abren a la vista según vamos llegando al final de esa cuesta que parece que nunca va a acabar, disponer de esos datos nos ayudarán en nuestro periplo por alcanzar el final de la ruta.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez París (Francia)

Mencionado lo del Trail Run, HUAWEI también ha mejorado la precisión de la frecuencia cardíaca en un 95 % en este modo, y lo ponemos en relieve por la importancia que tiene a ciertas altitudes en las que hay menos oxígeno y se puede prevenir un mareo si cruzamos nuestros propios límites.

La práctica de estos deportes va adherida a la sensación de euforia y placer al generarse la liberación de adrenalina y dopamina en el cerebro, lo que conlleva que nos extralimitemos y nos podamos olvidar de que nuestro ritmo de frecuencia cardíaca es demasiado alto, así que el sistema de alarmas de HUAWEI viene muy bien para que pongamos los pies en la tierra y nos detengamos a descansar.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

Unas sensaciones que conocen bien los ciclistas cuando llevan ya kilómetros pedaleados y que ahora pueden disfrutar con la nueva métrica FTP, que es el umbral de potencia que se suele medir con un medidor de potencia externo.

HUAWEI la lleva de forma virtual al GT 6 Pro gracias a la introducción de una serie de datos con los que nuestro reloj se encargará de medirla. De todas formas, es una experiencia que no está del todo cerrada y dista de ser perfecta, así que en este caso se esperan actualizaciones que la mejoren.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

La apuesta es definitiva por el fabricante coreano para el ciclismo y se pueden conectar hasta cuatro accesorios profesionales al reloj de HUAWEI para precisar en esas medidas que también se pueden hacer virtualmente.

También se incluyen otras medidas de gran valor para el ciclista como el gradiente en tiempo real, gradiente promedio y rango de gradiente. En la app podemos tener hasta 50 rutas.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

Otra de las importantes apuestas de este año es la nueva capacidad de compartir localización y el estado en tiempo real para las rutas en bicicleta que salgamos acompañados. Al conectar la app SALUD con el reloj, al tenerla activa en el móvil situado en el manillar de la bici, podremos situar a cada uno de los compañeros en todo momento.

Lo único que esta experiencia solo está disponible para los usuarios de la nueva serie GT 6 presentada en España. Se espera que llegue a los relojes antiguos, pero de momento permanece de forma exclusiva.

El HUAWEI GT 6 Pro también incluye un detector de caídas y detección de pausa automática en ruta, que es ideal para obtener los datos más precisos de la ruta en bicicleta.

Antes de pasar a otros detalles del GT 6 Pro, en el modo golf se ha incluido una nueva experiencia que casi lo convierte en un caddie, ya que ahora da la medida exacta entre dos puntos del hoyo en el que estemos para precisar mejor el golpe. Y sin olvidarnos de los más de 17.000 mapas de campos de golf de más de 80 países.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

No me quiero olvidar del modo silla de ruedas para completar un reloj ideal a todos los niveles en la recogida de datos que tengan que ver con cualquier movimiento físico: hora de levantarse, rotación de silla de ruedas, recordatorios de actividad de movimiento de brazos y algoritmos que miden el consumo de calorías.

La salud y Harmony OS 6.0

La salud sigue siendo igual de importante que todas las nuevas capacidades de recogida de datos deportivos, y aquí, aunque no llega a la experiencia del Watch D2, capaz de medir la presión sanguínea, o del GT 5 que destaca por tecnología X-TAP de detección múltiple que en un minuto mide las constantes vitales más importantes.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

La gran mejora en la salud es el seguimiento de la variabilidad de frecuencia cardíaca que pasa a las 24 horas los 7 días de la semana, y la evaluación mensual que en vez de ser de 25 minutos se queda en los 10.

Harmony 6.0 viene con muchos detalles para la personalización de un reloj que ha sido cuidado año tras año en este sentido por el fabricante chino.

Los clips de vídeos en HarmonyOS 6.0

Lo que más me ha gustado ha sido la esfera de vídeos de clips de 10 segundos y la estándar propia de este año en relación con el color elegido que permite ver en un mini mapa el circuito o ruta que hemos hecho simplemente al caminar o hacer running.

Y uno de esos detalles que muestran lo delicado de su trabajo en la interfaz es cuando utilizamos la corona giratoria que nos permite desplazarnos por todas las apps.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

El desplazamiento normal es con giro hacia abajo de la corona, pero si lo hacemos justo al contrario, cuando pegue con el límite superior, si realizamos otro pequeño giro activaremos que se vean los nombres de las apps.

De esta forma, con un gesto sencillo podremos saber la función de cada app como Bienestar emocional, Resumen de salud, Dibuja tu ruta o Quicko Wallet (la nueva app para pagos NFC ya disponible en España desde hace unos meses).

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

Hay otra peculiar experiencia centrada en el estado emocional: una esfera animada con un gatito que refleja nuestro ánimo según nuestras constantes vitales y a lo que HUAWEI ha llamado como Multi-dimensional Emotional Wellbeing.

¿Me lo compro?

La respuesta es afirmativa si somos un amante del deporte y toca cambio de reloj, ya que el HUAWEI Watch GT 6 Pro por 379 euros nos lleva a la muñeca de nuestra mano un excepcional diseño, gran resistencia y batería, todo tipo de mediciones de la salud y todo lo dicho sobre el deporte para que se convierta en el mejor compañero posible.

HUAWEI Watch GT 6 Pro Manuel Ramírez

Con el cupón de descuento AGT6LANZ de 60 euros (válido hasta el 2 de noviembre) nos quedamos en los 319 euros, y a este precio es difícil encontrar un reloj inteligente que dé tanto, a no ser que ya concretemos un nicho más especial.

Y quiero recordar que ya no es solo de gran valor para los apasionados del deporte, sino por su diseño para poder llevarlo en el día a día. Y si nos tira más el aspecto visual, recomiendo echar un ojo al HUAWEI GT 6 (sobre todo el de 41 mm), aunque con menos batería, ya que es el modelo más atractivo y que llama más la atención.