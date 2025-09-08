He probado la tablet que quiere que te olvides del portátil y la libreta: lápiz, teclado y una pantalla que parece papel

Hay muchos usuarios en España que, gracias a su cada vez mayor potencia y mejor software, le podrían sacar mucho partido a una tablet en el día a día.

Se trata de dispositivos que cada vez ofrecen más posibilidades, y que en muchos casos pueden sustituir perfectamente a un ordenador portátil.

De hecho, en ciertos tipos de estudios o trabajos, pueden ser incluso una mejor alternativa, especialmente si se busca una mayor movilidad.

También puede tratarse de una mejor alternativa para aquellas personas a las que les guste dibujar, puesto que los lápices táctiles han evolucionado mucho con los años, y las aplicaciones de las marcas para sacarles partido son cada vez mejores.

En definitiva, son dispositivos muy cómodos, y más que suficientes para muchas personas que busquen poder llevarlo a cualquier parte para editar documentos, consultar el correo, escribir, dibujar y, por supuesto, disfrutar de apps de streaming.

Huawei es de los fabricantes que sigue apostando cada año por estos dispositivos, y en EL ESPAÑOL - El Androide Libre, hemos probado la Huawei Matepad Pro 12.2, uno de sus últimos modelos.

Se trata de una tablet que llega con teclado magnético incluido y con un claro enfoque a la productividad, especialmente si se añade también un lápiz táctil que funciona a la perfección con su pantalla con tacto mate.

Este modelo tiene un precio de 899 euros, y lo cierto es que es capaz de justificarlo gracias a la gran cantidad de oportunidades que ofrece al usuario.

Gran pantalla

Huawei es una compañía que siempre le da bastante importancia a las pantallas de sus tablets. Al fin y al cabo se trata de un componente esencial.

En especial para modelos como este cuentan con un lápiz táctil compatible que permite dibujar con una precisión espectacular.

Esto se debe a que su pantalla OLED cuenta con la tecnología PapetMatte de la compañía china, que le permite responder a los niveles de presión del lápiz táctil, permitiendo contar con una gran precisión a la hora de dibujar, ya sea de forma profesional o como aficionado.

Huawei Matepad Pro 12.2 en su funda Jacinto Araque El Androide Libre

Se trata de una muy buena pantalla para ver contenido multimedia. Cuenta con una diagonal de 12,2 pulgadas que hace que sea suficientemente grande como para poder ver una película o una serie sin echar de menos un mayor tamaño.

Es compatible con el espacio de color P3, y su brillo es de 2.000 nits, por lo que no tiene un mal rendimiento si la sacamos al exterior, y gracias a su resolución de 2.800 x 1.840 píxeles la calidad es muy buena.

Por la tecnología de la pantalla, en el tacto se siente como si fuese una hoja de papel, algo que hace que sea muy cómoda de usar, pero que además también va a permitir que no se ensucie demasiado con el uso.

Huawei Matepad Pro 12.2 Jacinto Araque El Androide Libre

Sin duda, las personas que la usen para trabajar la podrán aprovechar al máximo, incluso en días soleados, gracias a los 2.000 nits de su pantalla.

Para no forzar la vista, cuenta con un modo lectura que es muy recomendable de activar cuando se vaya a estar leyendo durante un rato.

En términos generales, una muy buena pantalla que es ideal para trabajar y que se hace muy cómoda a la vista, pero también a la hora de manejarla. Además, cuenta con modos para proteger la vista y hacer que la experiencia leyendo durante horas sea cómoda.

Accesorios que le dan todo el sentido

Por sí sola, esta Huawei Matepad Pro 12.2 es un gran dispositivo, pero es cierto que con los acompañantes adecuados, sube de nivel considerablemente.

Dentro de la propia caja, la tablet llega con un teclado magnético para el que solo caben halagos. Es fino, forma parte de la funda y además incluye también un trackpad para poder usarlo de ratón.

El teclado permite dejar la tablet en con dos posiciones distintas, en función de la inclinación que se le quiera dar a la pantalla, aunque también se puede dejar la tablet reposando sobre el teclado con una ligera inclinación, una gran posición para dibujar.

M-Pen de la Huawei Matepad Pro 12.2 Jacinto Araque El Androide Libre

Está diseñada para que se pueda abrir y cerrar desde la pantalla, tal como se haría en un ordenador portátil, y lo cierto es que funciona a la perfección.

Además de esto, cuenta con una apertura para guardar el lápiz táctil, este se ubica dentro de la propia funda, no en un extremo, por lo que es imposible perderlo si está guardado.

La experiencia con el trackpad ha sido realmente cómoda, puesto que incluye una gran cantidad de gestos que hace que no sea necesario tocar la pantalla.

Teclado y trackpad de la Huawei Matepad Pro 12.2 Jacinto Araque El Androide Libre

El teclado también funciona a la perfección y hace que se pueda trabajar durante horas sin problema, aunque es cierto que, en este sentido, será necesario desactivar el teclado de Celia y activar Swiftkey, puesto que este entorpece la escritura en muchas ocasiones.

En cuanto a su otro accesorio, el lápiz táctil, se carga mientras está guardado en la funda, por lo que siempre está listo par ser utilizado.

A la hora de dibujar o escribir, la experiencia que ofrece es muy buena, siendo capaz de detectar varios niveles de presión, lo que hace que se pueda aplicar mucho detalle en los dibujos.

Huawei Matepad Pro 12.2 en posición de 90º Jacinto Araque El Androide Libre

Su aplicación de dibujo, GoPaint, es quizá de lo mejor en Android para ponerse creativo. Cuenta con una enorme cantidad de pinceles, ajustes de edición, acciones rápidas e incluso un sistema de capas.

Permite obtener una experiencia muy cercana a la que ofrecen otras aplicaciones profesionales, y luego es bastante fácil exportar los archivos en diferentes formatos. Si se usa el lápiz, ya sea para dibujar, subrayar o escribir, es una opción espléndida

Facilidades en el software

Los dispositivos de Huawei no tienen los servicios de Google preinstalados desde hace años, y esto es algo que cada vez es menos importante.

Huawei ya cuenta con su propio marco de servicios para utilizar funciones como la ubicación, pero no es por eso, sino porque instalar los servicios de Google es muchísimo más sencillo que antes.

Notificaciones en la Huawei Matepad Pro 12.2 Jacinto Araque El Androide Libre

Tan solo es necesario buscar Aurora Store en la tienda de apps de Huawei descargarla e instalarla utilizando los credenciales de Google. A través de esta va a ser posible descargar cualquier aplicación, incluyendo las de Google.

El funcionamiento de todas las aplicaciones descargadas desde esta tienda alternativa es intachable, y lo mejor es que amplía considerablemente las posibilidades de uso que tiene.

La tienda de aplicaciones de Huawei está bien, pero es cierto que le falta variedad en comparación con esta alternativa en la que se puede encontrar prácticamente cualquier app que haya en Google Play.

Captura de pantalla de la app de dibujo de Huawei Jacinto Araque El Androide Libre

Esto hace que el hecho de que no los traigan instalados de fábrica no importe mucho, por lo menos en lo que a comodidad y a descargar aplicaciones se refiere.

La propia tablet cuenta con una gran cantidad de opciones interesantes, especialmente si se cuenta con otro dispositivo de la marca.

¿Me la compro?

Esta Huawei Matepad Pro 12.2 (2025) es una alternativa muy buena para aquellas personas que busquen tanto potencia como una experiencia muy buena utilizando el lápiz táctil para escribir o para dibujar.

Las aplicaciones nativas de la compañía para hacerlo son extremadamente completas y recomendables, en especial la dedicada al dibujo.

Gracias a lo fácil que es instalar los servicios de Google, es posible descargar cualquier otra aplicación de Android, incluso aplicaciones nativas de Google como Gmail, por lo que en este sentido no dista de una tablet convencional.

Su funda teclado, que viene incluida en la caja de la tablet, es muy cómoda y permite alternar entre diferentes posiciones para utilizarla, y sin necesitar más apoyo externo que la propia funda.

Huawei Matepad Pro 12.2 con funda teclado Jacinto Araque El Androide Libre

En este sentido, permite disfrutar de una experiencia similar a la de un ordenador portátil, pudiendo utilizarla directamente sobre las piernas y alternando entre las posiciones de su pantalla.

Al contar con sensor de huellas en su botón de encendido es posible desbloquearla de una manera fácil y cómoda, y como su lápiz se guarda en la funda, será imposible perderlo, aunque habrá que comprar este aparte.

Con un precio de 899 euros, se trata de una tablet que no es precisamente barata pero que es muy recomendable para aquellas personas que busquen un dispositivo que les vaya a durar años ofreciendo un gran rendimiento.