Probamos los Pixel 10: Google lanza un ataque directo al iPhone con la IA de Gemini como arma y un gran zoom

Jaque al iPhone. Ese es el gran punto de aspiración donde confluyen todas las novedades de los nuevos Pixel 10 de Google, sus teléfonos más ambiciosos jamás creados que se ponen a la venta esta semana en España y que ya hemos podido probar en EL ESPAÑOL - El Androide Libre durante una semana.

Google ha movido primero. Y su timing no es casual. Desde el año pasado la compañía de Mountain View adelantó la presentación de su familia de dispositivos Pixel para llegar al mercado justo antes de los iPhone de Apple, en un claro movimiento de comer su cuota de mercado.

Lo hace con una propuesta atractiva, ambiciosa y buscando las carencias de los teléfonos de Apple para combatir con argumentos. Los principales son el uso de la inteligencia artificial como herramienta omnipresente, una capacidad fotográfica de gama alta con el zoom como reclamo y un exquisito diseño usando materiales premium. Un trío ganador para aspirar a ser el mejor Android del mercado y, por tanto, el gran rival del iPhone.

Pixel 10 Chema Flores El Androide Libre

El Pixel 10 arranca en los 899 euros, mientras que el Pixel 10 Pro sube hasta los 1.099 euros. Eso, sí, la versión que hemos probado es la de mayor tamaño, el Pixel 10 Pro XL que parte de los 1.299 euros dejando clara la ambición de Google con sus teléfonos. Es un gama alta a todos los efectos, y aspira al trono como tal.

Gemini, el corazón del Pixel

Google ha demostrado en los últimos años en sus dispositivos que es más importante la experiencia que las especificaciones. Esto no quiere decir que los Pixel 10 no incorporen características de alta gama —que lo hacen— sino que la compañía comandada por Sundar Pichai le da más peso a lo que el teléfono puede aportar al usuario en su día a día que a la fuerza bruta del dispositivo.

Con estos Pixel 10 esa máxima queda reforzada.

Los Pixel 10 llegan con aluvión de nuevas funcionalidades inteligentes que buscan hacer la vida más fácil al usuario donde verdaderamente importa, en el día a día, y lo hace con la inteligencia artificial de Gemini como elemento vertebrador.

Pixel 10 Pro XL Chema Flores El Androide Libre

Es imposible entender estos smartphones sin Gemini, pues la podemos encontrar desde la cámara a las llamadas, pasando por la grabadora de voz, la carga inalámbrica o —por supuesto— funciones de búsqueda como Gemini Live.

La IA de Google en Pixel busca dos máximas: simplifica la vida y potenciar la creatividad. Gemini se convierte en nuestro asistente personal y la IA es capaz de llevar nuestras fotografías, vídeos y composiciones musicales a un nuevo nivel.

Por un lado el teléfono nos permitirá encontrar información útil de forma proactiva y hacer tareas más rápido en las aplicaciones. Así por ejemplo podremos pedirle a Gemini que añada una reserva en nuestro calendario, que se integre con Google Maps para avisarnos cuándo llegar y que, de paso, nos gestione la seguridad del hogar porque no estamos en ella.

Igualmente, las traducciones de voz llegan en tiempo real a las llamadas, podemos conversar con el smartphone de forma que nos permita solucionar problemas cotidianos siendo nuestros ojos y teniendo así información contextual de lo que realmente necesitamos.

Pixel 10 Pro XL Chema Flores El Androide Libre

Pero si en un punto es especialmente fuerte esta IA es en el apartado de creación de imágenes e incluso audio. En este último podremos usar la grabadora para hacer notas de voz y mezclarlo con una serie de bases musicales para crear canciones de forma rápida e instantánea.

Sin embargo, es en la cámara donde Google demuestra su increíble músculo que va más allá de la edición para incorporar la generación de imágenes por IA para mejorar nuestras fotos mucho mejor que en generaciones anteriores.

Cámara prodigiosa con gran zoom

Si las funciones de inteligencia artificial en el día a día son lo que hacen que usar este teléfono sea una gozada y vaya un paso por delante de su competencia en productividad, la cámara es el otro gran reclamo sobre el que Google asienta el éxito de los Pixel 10.

Lo hace no sólo aplicando mejoras sustanciales, funciones y tratamiento de imagen de la mano de la inteligencia artificial, sino que apuesta por llevar el zoom óptico al modelo más barato y tener un nuevo zoom con la tecnología Pro Res Zoom para captar elementos que estén muy lejos —tanto como 100 aumentos— en el modelo Pro.

Pixel 10 Chema Flores El Androide Libre

La apuesta global por la fotografía mejora en ambos modelos más allá de los nuevos teleobjetivos.

En el Pixel 10 encontramos un sensor principal de 48 megapíxeles con enfoque macro, un ultra gran angular de 13 megapíxeles, un teleobjetivo de 10,8 megapíxeles con 5 aumentos ópticos. Este sensor está vitaminado con la tecnología Super Res Zoom que permite tener un aumento de 20x en digital usando IA.

En el Pixel 10 Pro por su parte disponemos de un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 48 megapíxeles con macro y un teleobjetivo más ambicioso de también 48 megapíxeles lo que posibilita utilizar en esta ocasión la nueva tecnología Pro Res Zoom para tener hasta 100 aumentos de forma inteligente.

Esta doble apuesta por el teleobjetivo es una clara respuesta al iPhone de Apple, cuyo zoom queda restringido de momento a los modelos Pro. Lo cierto es que la combinación del 100x en condiciones excepcionales permite al usuario capturar detalles imposibles con un teléfono de la familia, pero no es el mejor teléfono del mercado en eso.

En ambos casos tenemos un zoom excelente si no llegamos a forzarlo, pues si vamos al máximo detalle que promete llegan a vérsele las costuras. Aún así, sus cámaras son excelentes, versátiles y una de las mejores que se pueden encontrar en el mercado. En ambos modelos.

Es especialmente interesante la propuesta de cámara del Pixel 10 que será más que suficiente para la mayoría de los usuarios, incluso de aquellos que buscan un teléfono que tenga un zoom avanzado, pues el teleobjetivo tiene un desempeño excelente para aportar diferentes resultados en función de la situación y rendir extraordinariamente.

En cualquier caso, la fortaleza de las cámaras de los Pixel está en el conjunto. Rinden de forma excelente en todos los aspectos, ya sea con la lente principal, con el zoom, en retrato, en vídeo o haciendo selfies. Es un equipo de cámara equilibrado, de alto nivel y que sigue siendo de las mejores opciones del mercado para los aficionados a la fotografía.

Todo sumado a nuevas opciones inteligentes que ahora tenemos gracias al músculo de la inteligencia artificial de Google.

Pixel 10 Pro XL Chema Flores El Androide Libre

Gracias a ella es imposible hacer una foto mal. Por un lado podremos tener a un profesor que nos enseña en tiempo real a hacer y encuadrar la foto a la perfección. Bastará con tomar una primera imagen y el asistente nos irá recomendando cómo debemos encuadrar o qué elementos debemos destacar de la escena.

Incorpora los modos de inclúyeme o mejor toma que permiten tener fotos grupales tanto con todos los miembros —incluyendo quien toma la foto—; así como mejor toma, que permite cambiar las caras de las personas que aparecen por la que mejor salgan de una concatenación de disparos. También ha mejorado en el retrato, pudiendo ahora realizar fotografías de primeros planos de personas o mascotas a más resolución que nunca, 50 megapíxeles.

Por otro lado, editar las imágenes a nuestro gusto es más fácil que nunca. Tanto es así que podremos reencuadrar imágenes una vez tomadas generando elementos de forma artificial y que no aparecen en la escena. Teniendo, por ejemplo, un angular mayor del que realmente teníamos.

En cualquier caso, no hay que temer a la edición digital con IA, pues el Pixel será el primer teléfono en implementar C2PA integrado en su app de cámara.

Un móvil hecho para durar

La excelencia del Pixel se demuestra en que son móviles para durar. Tanto en resistencia como en longevidad de uso. Por un lado apuesta por un diseño cuidado de materiales premium y certificaciones de protección avanzadas, por otro lado su procesador promete 7 años de actualizaciones e incorporación de nuevas funcionalidades, lo que garantiza que cuanto más lo usemos mejor móvil tendremos.

El diseño mantiene la filosofía y estética del Pixel 9. Con ese gran módulo de cámaras horizontal que sirve como símbolo de identidad del smartphone. El Pixel 10 llega en una única versión de 6,3 pulgadas, mientras el Pro llega en dos tamaños con otro modelo de 6,8 pulgadas.

Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Chema Flores El Androide Libre

Mantienen la línea elegante y refinada, que transmite una sensación sólida y robusta en la mano, pero al mismo tiempo ergonómica y agradable. El Pixel 10 cuenta con una trasera de cristal brillante, mientras que el modelo Pro dispone de una trasera mate más resistente a huellas y con sensación más premium.

El verdadero elemento diferencial entre ambos está en la pantalla. La versión Pro cuenta con un panel Super Actua que se ve increíblemente bien, especialmente en exteriores gracias a los 3.300 nits de brillo máximo, colocándose así como uno de los smartphones que mejor se ve a pleno sol.

Esta estrategia continuista en el diseño se parte con la incorporación de Pixelsnap, la respuesta de Google al MagSafe de Apple. No se ve a simple vista, pero permite desde cargar sin cables de forma más rápida a colocarle accesorios, incluso los que sirven para usar con el iPhone.

Para ser capaz de mover toda la capacidad de la inteligencia artificial y lograr los 7 años de nuevas funcionalidades, los nuevos Pixel 10 van sobrados de potencia. Optan por el nuevo procesador Tensor G5, su chip propio que mejora un 25% potencia con respecto al del año pasado. Además, añade una TPU un 60% más eficiente para las cargas de IA.

Pixel 10 Pro XL con la cartera Magsafe de Apple Chema Flores El Androide Libre

En la práctica se traduce en una interacción con Gemini más rápida y en un rendimiento general extremadamente fluida. Esa experiencia se pone la guinda con el nuevo lenguaje de diseño de la versión 16 de Android. Es todo más limpio y sencillo, tanto que recuerda a la filosofía de la que lleva años predicando Apple.

¿Me lo compro?

Los Pixel 10 son los mejores móviles que Google ha hecho jamás. Lo más interesante es que la compañía no apuesta únicamente por renovar su dispositivo estrella, sino que lo hace por una visión en torno a la inteligencia artificial que te acompaña en el día a día. Es más que un móvil.

El principal punto de partida para quien vaya a comprar el smartphone es ser consciente de que se trata de una propuesta de futuro en la que el móvil deja de ser un dispositivo pasivo para convertirse en un asistente activo que fomenta la interacción y la creatividad.

Pixel 10 Chema Flores El Androide Libre

El Pixel 10 es perfecto para quienes buscan experiencia de gama alta, equilibrada, ligera y más asequible que los modelos Pro. La cámara es excelente y si el zoom de 100x asistido por IA no es una exigencia prioritaria, será la opción más inteligente para ahorrar al menos 200 euros frente a la versión Pro.

El 10 Pro, especialmente la versión XL que hemos probado nosotros, eleva la experiencia en todos los niveles. Tenemos mejor zoom, mejor pantalla y cámaras de ambición profesional complementadas por la IA mejor integrada jamás en un smartphone. Es un teléfono para los profesionales que quieran tener Android en su bolsillo.

Pixel 10 Pro XL Chema Flores El Androide Libre

En suma, los Pixel 10 y Pixel 10 Pro XL son en hardware y software la respuesta más directa al iPhone de Apple. Son teléfonos ambiciosos en capacidades, en fotografía, en potencia y en experiencia de usuario vitaminada con una IA útil. Todo con una integración en el ecosistema cada vez mayor.

Son justo los principales aspectos que buscan los usuarios de iPhone cuando buscan un nuevo dispositivo. Un jaque a Apple que llega a escasos días de que los de Cupertino muevan ficha en la presentación del 9 de septiembre.