He probado los nuevos Galaxy Z Flip 7 de Samsung: "Es increíble cómo han refinado sus móviles plegables al máximo"

Hace unos días pudimos analizar el que actualmente es posiblemente el móvil más interesante de Samsung en España, el Samsung Galaxy Z Fold 7. Pero la empresa anunció en su evento de Nueva York, otros dos modelos, más económicos, pero también más cercanos a un público masivo.

Los Galaxy Z Flip 7 y Z Flip 7 FE, dos terminales tipo concha, son smartphones con los que hemos pasado la última semana, poniendo a prueba cada uno por separado pero también comparándolos.

Por eso a lo largo de todo este análisis haremos menciones al modelo FE, que es prácticamente idéntico al Samsung Galaxy Z Flip 6 que analizamos el año pasado, pero que se postula como alternativa al nuevo Z Flip 7.

La estrategia de este año de la empresa coreana pasa por ofrecer una propuesta ligeramente más económica, aunque no tenemos que perder de vista que el modelo FE parte de los 999 € en España.

Puede parecer un precio elevado para una versión que quiere ajustar el precio, pero es que su hermano mayor parte de los 1.209 € y el plegable tipo libro que analizamos hace poco llega a los 2.109 €.

Ligero y cómodo

Una de las principales ventajas de los plegables tipo libro es que son muy cómodos de llevar encima, dado que, al poder dividir su altura a la mitad, literalmente, ponerlos en un bolsillo o en un bolso, es algo casi innato.

El Samsung Galaxy Z Flip 7 ahora es algo más fino tanto abierto como cerrado y se nota ligeramente en la mano. Al haber cambiado el sellado de resistencia al agua a las piezas internas en vez de al exterior, ahora el móvil es más compacto.

También afecta a la ergonomía, el hecho de que ahora podemos utilizar el plegable cerrado, con más facilidad, dado que la pantalla exterior es mayor, superando las 4 pulgadas, y convirtiéndose en una de las diferencias más notables con respecto al Flip 7 FE.

Adiós Snapdragon

Otro de los cambios de ambos modelos con respecto al terminal del año pasado, es que Samsung ha decidido utilizar procesadores propios, en vez de optar por los de Qualcomm, algo que se ha hecho en el plegable tipo libro.

Samsung Galaxy Z Flip 7 y 7 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Parece que quiere diferenciar también sus dos familias de plegables en el apartado del rendimiento. Eso sí, será una diferencia solo para los más exigentes porque en nuestro día a día ni siquiera hemos visto un solo detalle que nos hiciera echar de menos el procesador de la empresa americana.

Como es de esperar en terminales de este tipo, ambos modelos presumen de altavoces estéreo, GPS, de doble banda, chip NFC para pagos móviles, incluso con el móvil cerrado y por supuesto un sensor de huellas en el lateral.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esta es una de las pocas cosas que sigue sin convencerme de los móviles plegables, y es que el sensor de huellas en pantalla es muchísimo más útil y rápido, aunque tiene que haber algún motivo por el que Samsung se resiste a implementarlo en este tipo de modelos.

Hay que destacar un aspecto clave, y es que el Z Flip 7 parte de los 256 GB de almacenamiento interno, mientras que su hermano pequeño parte de los 128 GB, aunque hay versiones con más espacio. Lo mismo pasa con la memoria RAM que en el primero arranca en los 12 GB y el segundo en los 8 GB.

Pantallas diferentes

Aunque no es algo que se note hasta que comparas los dos lado a lado, las dimensiones del Samsung Galaxy Z Flip 7 son diferentes a las de sus antecesores, al ser menos alargado y algo más ancho.

Esto lo hace más cómodo en la mano, pero también disminuye ligeramente la diagonal de la pantalla interna, aunque es una cuestión de proporción ya que no da la sensación de usar una pantalla menor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 y 7 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

En el interior, este panel se comportaba perfectamente y tanto la respuesta táctil, como los colores o el brillo es más que suficiente para cualquier tipo de situaciones.

Es en el exterior donde vemos más diferencias, ya que la pantalla del Z Flip 7 se ve solo recortada por los dos módulos de cámara y las 4,1 pulgadas se alcanzan con marcos mínimos.

Samsung Galaxy Z Flip 7 y 7 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por defecto, no podemos utilizar cualquier aplicación en esta pantalla externa, aunque gracias a Good Lock y la personalización oficial de Samsung, podemos hacer que cualquier app que queramos se ejecute aquí.

Además, podemos cambiar el ratio de aspecto para que sea cuadrada o alargada e incluso para que las cámaras externas no molesten.

Mismas cámaras

Donde no hemos visto prácticamente ningún cambio es en el apartado fotográfico. Los dos modelos tienen el mismo sistema de cámaras, con una cámara delantera para los selfies de 10 Mpx, un ultra gran angular en la zona trasera de 12 Mpx y un sensor principal en esa misma zona de 50 Mpx.

La cuestión es que al tener diferentes procesadores vemos como las imágenes almacenadas no son exactamente las mismas. No quiere decir que sean unas mejores y otras peores pero es verdad que hay ciertas diferencias.

Con todo, seguramente nadie que esté pensando en comprarse un móvil de estas características lo vaya a hacer por la cámara, pero nos agrada ver que no se sentirá defraudado si además del diseño valorar el apartado fotográfico.

Podríamos pensar que, debido a las limitaciones de grosor, no tenemos una cámara con zoom óptico, aunque sea de tres aumentos, como hemos visto en los Galaxy S25 y S25+.

La cuestión es que Samsung ha logrado implementar una cámara de este tipo en el Samsung Galaxy Z Fold 7, con un grosor bastante inferior al de estos Flip. Es decir, que la decisión de no meter una cámara con zoom óptico ha sido simplemente de estrategia.

Mejorando la batería

Dado que el Samsung Galaxy Flip 7 FE es prácticamente un clon del Z Flip 6, tenemos la misma batería de 4.000 mAh y el mismo sistema de carga rápida. Por suerte, el sucesor de este, el Z Flip 7, tiene una mayor batería que alcanza los 4.300 mAh.

Samsung Galaxy Z Flip 7 y 7 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es la batería más grande que Samsung ha implementado en un plegable tipo concha hasta el momento pero hay otras marcas que tienen modelos con más capacidad.

Con todo, la empresa coreana ha demostrado que el software es igualmente importante y la autonomía de estos móviles, sobre todo, del Galaxy Z Flip 7, ha sido mejor de la esperada.

Samsung Galaxy Z Flip 7 y 7 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

No, no vamos a tener una batería sorprendente como en el HONOR 400 y dispositivos similares, pero si uno de los suficientemente válida como para que esto no sea un problema, algo que se agradece porque no hace tanto tiempo en plegables era una queja común.

Sí que echamos de menos una carga algo más rápida, dado que los 25 W se han visto superados por varios Galaxy S, algunos Galaxy A, etc.

Android 16 de serie

En el apartado de la interfaz y de la versión de Android Samsung sigue sacando pecho. Estos son de los primeros móviles en llegar de serie con Android 16, y además estrenan One UI 8, la última interfaz de la empresa que mantiene características como Galaxy AI y además aumenta la personalización.

Esto es algo que agradecen muchos de los compradores de los Galaxy Z Flip, ya que son móviles que destacan por la estética y cuya compra no suele verse motivada expresamente por características técnicas.

Samsung Galaxy Z Flip 7 y 7 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

En nuestro día a día, el funcionamiento ha sido perfecto e incluso las opciones de cámara nuevas, como los aros de color que rodean las cámaras principales cuando usamos la pantalla externa, han funcionado perfectamente.

¿Cuál me compro?

Cuando empezaron los rumores de que Samsung estaba preparando un teléfono plegable económico muchos confiábamos en tener un dispositivo que en España costara entre 699 y 799 €. Finalmente, Samsung ha apostado por un terminal que cuesta 999 euros y que es prácticamente idéntico al modelo de 2024.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso hace que recomendar su compra sea un poco más difícil que recomendar la de su hermano mayor. Sí, el Samsung Galaxy Z Flip 7 cuesta más, pero al menos tenemos ventajas como una mayor pantalla externa, un nuevo diseño más fino y mejoras en la memoria RAM y el almacenamiento interno de base.

Nos da la sensación de que la mejor opción para optar por un terminal plegable económico, es directamente comprar un Samsung Galaxy Z Flip 6 del año pasado, que está aproximadamente en unos 729 euros.