He probado el Samsung Galaxy Z Fold 7 antes de que se venda en España: "Este móvil plegable ha dado un salto enorme"

Tras unos años ausente en la gran manzana, Samsung ha celebrado un evento de presentación en Nueva York, en el que ha anunciado nuevos móviles y relojes, que se podrán comprar en España.

Uno de los más interesantes es el Samsung Galaxy Z Fold 7, que hemos estado usando como móvil único durante unos días y que nos ha gustado más de lo que esperábamos.

Samsung este año no ha repetido la jugada de los anteriores y ha mejorado notablemente su plegable estrella, aunque ello haya supuesto un aumento del precio, por encima de los 2.000 euros.

Pese a todo, ahora Samsung propone algo que no podía antes, ofrecer un móvil plegable que, cerrado, es tanto o más cómodo que un gama alta convencional.

El Galaxy Z Fold 7 es un dispositivo que baja de grosor y, sobre todo, de peso. Ahora es sorprendentemente más ligero que el S25 Ultra.

Fino y ligero

La mayor pega que se le ha puesto históricamente a los móviles plegables de tipo libro era que eran muy gruesos y pesados. Y era una crítica legítima.

En los últimos años marcas como Huawei, HONOR, OPPO o Xiaomi han ido mejorando notablemente, haciendo que sus móviles fueran mucho más cómodos.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por algún motivo Samsung se resistía a ello, hasta este 2025. Por fin un Galaxy Z Fold es muy fino y muy ligero, a la altura de sus rivales.

Este dispositivo tiene poco más de 4 mm de grosor cuando está abierto, y menos de 9 cuando está cerrado. Además, su peso es de 215 gramos.

En la mano recuerda al Galaxy S24 Ultra por sus esquinas, más angulosas que los Galxay S de 2025. Pero es normal, la pantalla interior casi obliga a esa forma.

En cuanto a materiales, usa en el exterior Gorilla Glass Victus Ceramic 2, Ultra Thin Glass en la pantalla interior y Gorilla Glass Victus 2 en la zona de las cámaras, todo con un marco de aluminio.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La experiencia de uso, tanto abierto como cerrado, invita a que mantengamos el móvil en la mano, algo que no nos había pasado con anteriores Z Fold.

No podemos obviar que se mantiene la resistencia al agua (IP48), algo que se agradece, aunque hay que cuidar de llevar este móvil a la playa, por ejemplo, por la arena.

Enorme rendimiento

Este año Samsung ha tomado una decisión extraña y no ha usado el mismo procesador en el Galaxy Z Fold que en el Galaxy Z Flip.

En el Fold ha utilizado el mejor disponible, eso sí, el Snapdragon 8 Elite for Galaxy. La RAM parte de los 12 GB y la memoria interna de 256 GB. La versión analizada es esa, de hecho.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cualquier tipo de tareas este móvil se comporta perfectamente, como lo hacen los Galaxy S25 Series, tanto el Ultra como los otros dos modelos.

El uso del GPS, del NFC y del resto de componentes es perfecto, y sólo hemos visto que no nos ha funcionado la transmisión de datos por cable a un Mac, aunque puede que ni fuera culpa del móvil.

Ampliando las pantallas

Dado el cambio de forma que ha tenido este modelo, las pantallas se han visto afectadas, aumentando su tamaño.

Ahora tenemos un panel interior de nada menos que 8 pulgadas, del tipo Dynamic LTPO AMOLED 2X, con una tasa de refresco de 120Hz, HDR10+ y un brillo pico máximo de 2600 nits. La resolución es de 2.184 x 1.968 px.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La experiencia es sobresaliente, pero tenemos el mismo problema de siempre con la reproducción de vídeos, que no se aprovecha la totalidad del panel, apareciendo franjas horizontales por el ratio de pantalla.

Algo parecido pasa en el exterior, aunque ahora la pantalla es mucho más cómoda de usar. Es una Dynamic LTPO AMOLED 2X con 120Hz, una diagonal de 6,5 pulgadas y resolución de 2.520 x 1.080 px.

Un aspecto extraño es que, al contrario que en otros plegables, no nos ha dejado escanear la huella del dedo con el móvil cerrado. Suelo usar el móvil con ambas manos y me ha sorprendido.

Con el móvil abierto es fácil escanear la mano derecha, pero no la izquierda. Y he tenido que hacerlo porque al cerrarlo me pedía que lo abriera para continuar el proceso.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Sigo pensando que los móviles plegables pueden beneficiarse de un sensor de huellas en pantalla, como el resto de modelos del mercado, pero Samsung opina diferente.

Llegan los 200 Mpx

Pese a que los plegables son móviles muy costosos, en muchas ocasiones no han tenido las mejores cámaras. El apartado fotográfico siempre se veía comprometido por el peso y grosor.

Esto es algo que algunas marcas han solventado con módulos que sobresalían mucho, como es el caso de Huawei o de HONOR.

Samsung sigue sin querer que sus cámaras tengan una gran protuberancia y eso limita el tipo de cámaras que se pueden implementar en un plegable. De hecho, tanto el gran angular como el teleobjetivo, de 3 aumentos, son los mismos que el año pasado.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Donde sí vemos cambios es en la cámara principal, que usa el mismo sensor de 200 Mpx que el S25 Ultra. Eso sí, opta por lentes y tras piezas diferentes, para mantener el espacio ocupado a raya.

Esto hace que las fotos y los vídeos del sensor principal sean muy similares a los del tope de gama de la empresa y, en nuestra experiencia, pocos usuarios verán diferencias.

Pero sí que las hay en las otras dos cámaras ya que el S25 Ultra tiene un ultra gran angular de 50 Mpx y dos zoom ópticos. En un viaje como el de Nueva York, donde hemos usado ambos terminales, la diferencia se nota.

Es normal, los Galaxy S son móviles pensados para la fotografía y con los plegables lo que busca Samsung es no quedarse rezagados en este aspecto, pero tampoco despuntar.

También se mantiene la cámara selfie de la pantalla externa, de 10 Mpx, con buena calidad pero que empieza a quedarse corta comparada con otros modelos. Y en la pantalla interna se prescinde de la cámara bajo el cristal.

Samsung ha optado acertadamente por usar un sensor como el exterior, de 10 Mpx, pero con un angular más pronunciado, para poder hacer videollamadas de grupo más cómodamente.

Así, el apartado fotográfico de este móvil es consistente y muy bueno, a la altura del Samsung Galaxy S25 Edge, ligeramente por encima de los S25 y S25+ y por detrás del S25 Ultra.

Autonomía

Este es el punto débil de este móvil si lo comparamos con modelos de gama alta o media alta tanto de Samsung como, sobre todo, de otras marcas.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La batería sigue siendo la misma que en los últimos años, con 4.400 mAh, aunque es cierto que las pruebas apuntan a que tiene más autonomía que sus antecesores.

En el día a día la experiencia que tenemos es simplemente adecuada. Para un uso normal este móvil nos servirá, aguantando el día entero.

El problema es que mi uso es diferente, ya que juego en el móvil, y en ocasiones he llegado a gastar la batería del Samsung Galaxy S25 Ultra.

Así pues, por un lado este móvil invita a ser usado mucho tiempo, por su enorme pantalla y su menor peso, pero la batería no acompaña.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

No es un aspecto que descarte la compra, pero sí la clave que deberá mejorar Samsung en siguientes generaciones, sobre todo ahora que podemos optar por baterías de silicio carbono.

Esto ayudaría a mantener el grosor y aumentar la capacidad de la pila, como ha demostrado HONOR en el Magic V5. Y la carga rápida, de 25 W, también debería ser mejorada, al menos a los 45 W de otros Samsung.

Android 16 de serie

Que Samsung es la referencia en actualizaciones y en cuidar a sus usuarios en lo que a software se refiere ya no es algo nuevo.

Desde hace unas cuantas generaciones la empresa garantiza 7 años de actualizaciones mayores del sistema y el Galaxy Z Fold 7 entra en esa promesa.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, llega con Android 16 de serie, una proeza que no suele ser habitual. Es una versión que muy pocos móviles tienen aún.

También estrena One UI 8, la nueva capa de la interfaz de Samsung, que potencia la inteligencia artificial, Galaxy AI, y que además integra Gemini, haciéndolo incluso compatible con las apps de Samsung.

La sensación que nos ha dado no es muy diferente de la que tuvimos en los Galaxy S25, y eso es extremadamente positivo.

¿Me lo compro?

La recomendación de compra de un plegable siempre es la más delicada. No son móviles para todo el mundo pero, por primera vez, este Z Fold 7 puede ser usado como un móvil normal.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre Nueva York (Estados Unidos)

Lo extraño es que, al igual que le pasaba al HONOR Magic V3, al ser tan cómodo cerrado, lo abres menos. Es irónico.

Con todo, no hay que perder de vista que el precio de este móvil supera los 2.000 euros, por lo que no es apto para todos los bolsillos, aunque tampoco lo son los iPhone más caros o los Galaxy S25 Ultra.

El plegable para la mayoría de personas seguirá siendo el Flip, pero por primera vez el Fold se ha convertido en una alternativa no para los que quieren un móvil pequeño, sino para los que lo quieren grande.

Como sustituto de un móvil normal y una tablet pequeña este terminal funciona especialmente bien, y eso es todo un logro. Esperemos que Samsung potencie la autonomía y la fotografía en el siguiente modelo para que sea perfecto.