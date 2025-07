He probado el 'ebook' que debería preocupar al Kindle de Amazon: Android, pantalla a color y perfecto para notas

De un tiempo a esta parte, España ha visto una auténtica explosión respecto a los famosos libros electrónicos o e-readers. Mientras Amazon domina con mano de hierro, firmas como BOOX intentan hacerla frente con alternativas interesantísimas, como esta BOOX Go Color 7.

Hace ya unas semanas que la compañía presentó en nuestro país su nueva familia de libros electrónicos con Android, los Go 7 y Go Color 7. Unos e-readers que lejos de ser típicos, apuntan a expandir las funciones que esta clase de productos son capaces de ejecutar.

Y es que además de su sistema Android completo, tenemos que añadirle una pantalla a color (en el caso del modelo superior) y la capacidad de escribir en cualquier parte del sistema gracias a su stylus. Esta ha sido mi 'tableta' durante estas semanas. ¿Será capaz este libro electrónico de 279 euros en España suplir mis necesidades?

Por fin un libro electrónico cuidado en diseño

Una constante que no me gustaba nada acerca de esta clase de dispositivos era la segmentación tan agresiva que había en torno al apartado estético y físico. Básicamente, esto implicaba tener los mejores materiales y acabados únicamente en los modelos más caros.

Tiene sentido, ya que este es el aspecto menos importante de los libros electrónicos. Lo importante está en su pantalla, que sea legible y visible. Solo tiene que aguantar el día a día y ya está. El problema es que eso muchas veces nos obliga a comprar fundas, accesorios, etcétera.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

BOOX se quita todo esto de encima y entiende que gastarse casi 300 euros en un libro electrónico trae consigo ciertas exigencias. Y en lo físico, las cumple a la perfección; no solo tiene un diseño sobrio pero bien rematado, sino que es un e-reader muy robusto.

La parte trasera imita una textura granulada y los bordes, aunque rematados en plástico, se sienten de gran calidad. Además, la pantalla es bastante grande, de 7 pulgadas y que resalta bastante. Por otro lado, tiene un margen muy útil al lateral que nos vendrá muy bien para usar el lápiz.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

Desde BOOX inciden en la necesidad de bordes anchos, botones ergonómicos de paso de página y un agarre seguro, que además está protegido contra el agua para evitar salpicaduras y lluvia ligera. Tanto es así que la parte trasera imita precisamente al papel.

No obstante, su punto fuerte está en su integración con sus propios accesorios. El propio libro incluye de forma gratuita su propia funda magnética, que además de estar perfectamente rematada, se adhiere al propio e-reader mediante imanes. Todo ello, por cierto, con un peso máximo de 195 gramos sin la funda.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

Nada de enganches, nada de sujeciones raras. Se acopla la funda a la parte trasera (es de formato libro) y listo; se queda perfectamente encajada en su sitio. Es sin duda un añadido imprescindible que mejora y drásticamente la experiencia de uso del BOOX Go Color 7.

De hecho, la funda no se limita simplemente a ser una funda. Gracias a los sensores equipados en el propio 'kindle', la funda bloquea y desbloquea el dispositivo, ya que como decimos, es formato libro. Muy conveniente para el día a día.

Mi única pega sobre la funda tiene que ver con el stylus InkSense, ya que tiene un pequeño hueco para alojar el lápiz. El hueco está situado en la tapa de enfrente, y no en la trasera, por lo que cuando tenemos el lápiz puesto y queremos abrir la funda, se nota algo extraño.

Hubiésemos preferido que el hueco para el lápiz se situara en la tapa trasera y que se quedara inmóvil mientras que abrimos la frontal. Pero entendemos que este aspecto de diseño no dependerá tanto de BOOX sino de una cuestión de espacio.

Mucho más que un 'kindle' típico

Soy de aquellos usuarios que le dan mucha importancia al software, más allá de las características brutas. La falta de un sistema operativo establecido en esta clase de libros me ha parecido un aspecto negativo, que arrastra ciertas limitaciones que usualmente no son muy cómodas.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

El BOOX Go Color 7 suelta la bomba y opta por Android 13 como sistema operativo completo, en vez de usar el clásico firmware personalizado que apenas da opciones al usuario. Obviamente, hay modificaciones en este software, pero las justas para potenciar su experiencia de uso.

Y es que el sistema se divide, sobre todo, en un launcher que aglutina las 6 funciones que siempre necesitaremos; la biblioteca, la tienda, las notas, el almacenamiento, los ajustes y más importante aún: las aplicaciones.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

El BOOX Go Color 7, más que un libro electrónico, es una tablet de 7 pulgadas con Android y con pantalla de tinta electrónica. Es compatible con los Google Play Services, la Google Play Store y cuenta con la capacidad de instalar todo tipo de aplicaciones.

Y sí, esto incluye apps tan dispares como WhatsApp, YouTube, Apple Music e incluso TikTok o Chrome. El sistema se encarga de avisarnos cuándo estamos usando una app no optimizada para el sistema, pero la mayoría que hemos probado funcionan bien.

Esto da una libertad brutal a la hora de hacer uso del BOOX Go Color 7. Casi demasiada, diríamos. Porque al abrir el sistema de esta manera, el usuario puede descargar todo tipo de documentos, aunque también puede acceder a apps y servicios de lectura que encajan de forma ideal en este formato.

El hecho de que esta tablet tenga Android, de lejos, es su mayor virtud. No solo nos ha facilitado muchísimo cargar nuestros libros y documentos, sino que nos ha servido para usar apps que casi parecen pensadas para este formato.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

Por ejemplo, el modo lectura de Chrome sienta genial a la pantalla de tinta electrónica. La gestión de las notas y los archivos es excelsa y todos los ajustes necesarios de la tablet están a mano. Y dado que la tablet tiene WiFi y Bluetooth, se puede escuchar música y ver vídeos a través de ella.

Eso sí, con matices. La pantalla de tinta electrónica, como cualquier otra, es algo más lenta que las pantallas capacitivas normales, por lo que ver metraje o contenido en movimiento no es lo mejor en este dispositivo. Aunque tampoco está pensado para ello.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

Respecto al software, hay también algunos pequeños detalles no tan buenos a tener en cuenta. Algunas partes de la interfaz no están bien traducidas, y la store de BOOX directamente está en inglés. Todos sus contenidos, por ende, están en idioma anglosajón.

No es dramático, sobre todo si el usuario tiene buenas capacidades para el idioma. Pero no deja de ser llamativo ver algún que otro cuadro de texto mal traducido o que es tan específico de este sistema que no dirimimos a primera vista.

Aún así, esto se compensa con el sistema de optimización de apps de la tablet. Con un botón, las apps principalmente no optimizadas para la tablet se pueden ajustar para configurar el DPI, las fuentes, la actualización de pantalla, y un largo etcétera.

Si vas a leer, es espectacular...

Por supuesto, la estrella de la tablet está en su pantalla, de tinta electrónica y compatible con el BOOX InkSense opcional. Sobre el papel, nunca mejor dicho, la BOOX Go Color 7 usa una pantalla de tinta electrónica Kaleido 3 de alta calidad.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

Llama la atención que esta pantalla, de 300 ppp en blanco, también soporte el color, en cuyo caso la resolución es de 150 ppp. No contentos con ello, BOOX ha introducido un sistema de retroiluminación ajustable para leer en pocas condiciones de luz.

El propio sistema, consciente de que la pantalla es un punto llamativo dentro de esta tablet, da una plétora de opciones al usuario para ajustar su color, la propia optimización de aplicaciones y más importante aún, la frecuencia de actualización.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

Si las pantallas de tinta electrónica son famosas, es por algo y el BOOX Go Color 7 no es excepción. Si nos ceñimos a dicha tecnología, esta pantalla es sencillamente un gusto de usar. Es tremendamente buena para leer todo tipo de textos, desde documentos hasta artículos, pasando por libros.

Lógicamente, cuando se trata de cargar una imagen en color, la densidad de píxeles por pulgada se reduce, pero en blanco y negro, la pantalla de la tablet sale a relucir. Si elegimos el nivel HD de su tasa de refresco, la definición es muy buena, incluso a máximo brillo.

A esto debemos sumarle un muy conveniente brillo máximo que es ideal incluso para exteriores, cuando el sol pega con fuerza en estos días de verano. La pantalla es sin duda alguna un grandísimo acierto, notándose el esfuerzo puesto por la firma en este apartado.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

¿Y qué ocurre cuando el brillo baja al mínimo? Sale a relucir la pantalla de tinta electrónica estándar, alargando enormemente la vida de la batería. Mantiene, eso sí, su buena definición y detalle a la hora de mostrar el texto y los elementos de la interfaz.

... y si vas a tomar notas, es la mejor

Si solo tuviésemos estas funciones, ya estaríamos ante un muy buen e-reader. ¡Con Android, nada menos! La cuestión está en que BOOX ha ideado esta tablet no solo para leer, sino también para anotar. Hasta sus últimas consecuencias.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

Existen usuarios que van por la vida con una pequeña libreta en la que van apuntando todo tipo de cuestiones; tareas del día a día, dibujos, anotaciones para recordar, etcétera. La BOOX Go Color 7 pretende sustituir esa libreta en todos los sentidos posibles.

La clave está en que la tablet incluye un grandísimo abanico de funciones para anotar con el lápiz que van desde poder dibujar y anotar sobre los documentos del sistema hasta dibujar mismamente sobre la propia interfaz del sistema, haciéndole un pantallazo.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

Un ejemplo. Pongamos que estamos consultando Reddit y queremos sacarle un pantallazo a un mensaje, destacando un aspecto del mismo con un marcador o dibujar algo encima. Solo hay que darle a un botón y comenzar a dibujar.

En todo el sistema se reparten numerosas herramientas de escritura que permiten ajustar de forma casi obsesiva el trazo a hacer. Lápices, marcadores, pinceles, rotuladores... y dentro de estas opciones, se pueden ajustar los colores, el tipo de trazado y por supuesto el color.

Es en la app de Notas cuando vemos esto ampliado hasta límites insospechados. Se pueden añadir capas, personalizar los márgenes, rellenar espacios de color, añadir textos... Hasta es posible añadir notas de voz sobre los documentos usando el micrófono.

Y por si te lo preguntabas, sí: la inteligencia artificial también está presente. Existen funciones inteligentes para hacer de la escritura una experiencia mucho más intuitiva. Esta suite, llamada "Smart Scribe", aglutina varias características en una.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

Smart Lasso, sin ir más lejos, adapta los círculos dibujados a mano para señalar textos y figuras. Free Lasso da la opción de seleccionar objetos y Shape Perfection perfecciona figuras dibujadas a mano alzada, como triángulos, cuadrados y círculos.

Si tachamos de una forma muy concreta sobre unas palabras las borraremos, si seleccionamos palabras con un círculo las resaltaremos y un sistema de reconocimiento de texto dilucidará qué hemos escrito y lo trasladará a texto plano.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

Por tener, la BOOX Go Color 7 tiene un asistente potenciado con ChatGPT al que se puede acceder en cualquier lugar de la interfaz. Dependiendo hasta de la nota podremos usar capas como si esto fuera Photoshop. Hay tantas opciones que casi agobia.

Las posibilidades sobre esta idea son literalmente infinitas. No faltan ejemplos; leer un libro y querer destacar frases enteras, señalar párrafos en artículos, dibujar sobre plantillas ya preestablecidas dentro del sistema para hacer esquemas...

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

Toda esta parafernalia también se ve reflejada en una app de notas hipervitaminada, que soporta un plantel brutal de plantillas de texto y dibujo de muchísimos estilos y formas. Básicamente, el BOOX Go Color 7 permite anotar lo que se quiera, cuando se quiera y donde se quiera, literalmente.

El gran aliado de este sistema es el stylus InkSense de BOOX. Un lápiz muy bien construido y rematado, que tiene USB-C para cargarse y que tiene su propia batería. Su experiencia de uso es en líneas generales excelsa, pero con pequeños puntos a mejorar.

La precisión y velocidad con la que la tinta se adapta al stylus no entraña ningún problema; son geniales. Sin embargo, hay ocasiones en las que por el número de toques sobre la pantalla o la frecuencia de actualización, los dibujos o anotaciones no se acaban de borrar o anotar bien.

Esto se da muy poco, poquísimo de hecho. En una semana, sin ir más lejos, me ha ocurrido solamente una o dos veces contadas, y porque yo estaba forzando el sistema. Pero esto obligará a los usuarios más rápidos a elegir la modalidad de pantalla más veloz .

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

Además, aunque el margen de la pantalla lateral es agradecido a la hora de dibujar, no siempre es la opción más cómoda. Afortunadamente la pantalla se puede rotar y esto facilita enormemente las cosas, pero requiere un pequeño tiempo de adaptación.

Lejos de estos detalles, la experiencia de uso del BOOX Go Color 7 para los dibujantes y aficionados a las notas es impresionante. Todo está pensado. Un ejemplo de ello es que el stylus integra un práctico botón para borrar trazos completos.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

Aunque pueda parecer algo menor, este concepto de "anótalo todo" me ha ayudado enormemente en mi día a día. Me he acostumbrado a tomar más notas a mano, me ha ayudado a mejorar mi dibujo y sobre todo me ha venido genial en determinadas cuestiones del día a día.

Me ha evitado tener que usar el papel en muchísimas ocasiones. Mis partidas de rol ahora son más fáciles, ya que a efectos prácticos, el 'papel' de la BOOX Go Color 7 es infinito. Y en color, lo que ayuda a la legibilidad de ciertas cosas. Es una forma super amplia de tomar notas de una manera más inteligente y actualizada.

Finalmente tenemos la batería de 2.300 mAh de capacidad que se conjunta con 4 GB de memoria RAM y 64 internos, expandibles mediante microSD. El rendimiento de la BOOX Go Color 7 también nos ha gustado; no se ha notado lenta o tosca en ningún momento debido a su SoC de 8 núcleos.

La autonomía, como es de esperar, es también muy buena. Solo cuando tenemos la pantalla al brillo máximo la drenaremos un poco más de la cuenta, pero cuando estos niveles se controlan, podemos extender el uso de la tablet varios días gracias al nulo consumo energético del panel de tinta electrónica.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

Mención especial a los botones laterales para pasar página, que también funcionan en todo el sistema y que son muy agradables al tacto. Su clic es firme, satisfactorio y muy bien rematado. Idóneo para los que solo quieren leer y ya está.

¿Me lo compro?

La BOOX Go Color 7 es una tablet muy especial. Alude a muchos públicos al mismo tiempo; a los que quieren un buen e-reader a color con el que leer sus libros preferidos, a los amantes de las pantallas de tinta e-ink y sobre todo a los aficionados a anotar todo lo que pasa en su día a día.

BOOX Go Color 7 (2). Manuel Fernández Omicrono

Y en todos estos campos, el libro electrónico lo hace muy, pero que muy bien. Sabrá satisfacer a los ávidos lectores, a los que quieren algo más de sus e-readers y a los que siempre cargan con la clásica libretita de páginas finitas.

Cualquiera que entre en uno solo de estos grupos estará encantado con el desempeño de esta opción de BOOX. Un soplo de aire refrescante en un ecosistema cada vez más anclado a unos cánones ya conocidos y que son cada día más aburridos.