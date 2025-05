Los nuevos cascos gaming de Logitech son un salto en comodidad y calidad de sonido: impresiones de los G522

A nadie se le escapa que el mercado gaming es un mercado 'premium', con precios prohibitivos para mucha gente; especialmente, jugadores que ya han gastado todo lo que han podido en su ordenador. Logitech es una de las marcas que sigue ofreciendo accesorios y periféricos gaming que no cuestan demasiado, y hoy ha anunciado el último producto de esta apuesta, los Logitech G522 por 169 euros.

Los Logitech G522 Gaming Headset son los nuevos auriculares inalámbricos de Logitech para jugadores; sin embargo, a diferencia de los Astro 50 o de los G Pro X2 Lightspeed, estos G522 apuntan a un precio de 169 euros, que es mucho más asequible para la mayoría de los jugadores. De hecho, la propia compañía compara los G522 con los G733, uno de los modelos más populares de la gama y que tienen el mismo precio de partida.

Evidentemente, lo primero que pensará el que lea ese precio es que Logitech ha tenido que hacer grandes sacrificios, tanto en construcción como en calidad de sonido y funciones. Y seré sincero, eso es justamente lo que temía cuando saqué los G522 de su caja para probarlos por primera vez. Pero con el limitado uso que les he dado, he descubierto lo realmente interesante de los G522: Logitech se ha centrado en las características realmente importantes para un jugador.

Por ejemplo, un jugador va a pasar muchas horas delante de la pantalla, y es poco probable que se quite los cascos; por eso, el diseño de los G522 ha sido mejorado con el confort en mente. Eso se nota inmediatamente en cuanto te los pones; son increíblemente ligeros y cómodos, especialmente teniendo en cuenta el precio. Es cierto que la primera impresión es que son baratos, al estar fabricados completamente en plástico; sin embargo, no producen sonidos extraños al moverse y Logitech presume de usar un 27% de plástico reciclado postconsumo y aluminio de bajas emisiones de carbono.

Respecto a los G733, los G522 son más anchos y cuentan con una nueva espuma viscoelástica adicional para las almohadillas, que mejoran la amortiguación; lo que más me ha sorprendido de las almohadillas no es sólo su comodidad, sino también que han permanecido frescas incluso después de varias horas de uso. De la misma manera, el nuevo tejido usado para recubrirlas es más suave; Logitech afirma que ha diseñado los G522 para jugadores que usan gafas y pendientes.

Logitech G522 Adrián Raya

Tal vez el detalle que más divisiones puede provocar es la banda de suspensión. A diferencia de otros cascos, los G522 no se pueden ajustar en altura, sino que tenemos dos opciones para dejar la banda de suspensión más alta o más baja. Hay que decir que dicha banda es ahora mejor, con canales de ventilación y reversible para adaptarse a diferentes usuarios y tipos de cabeza. Sin embargo, con mi 'cabezota', la banda está un poco al límite de lo aceptable, aunque no me ha provocado dolores de cabeza y la he sentido cómoda. Otro elemento mejorable es que las copas de los auriculares no se pueden ajustar, aunque esto es algo más perdonable en unos auriculares de este precio.

Aunque estos auriculares inalámbricos cuentan con conectividad Bluetooth, y en teoría puedes usarlos con un smartphone, Logitech ha sido bien clara en su apuesta por los jugadores de PC, ofreciendo las características que esperan en un producto de la gama G.

Logitech G522 Adrián Raya

Además de la comodidad, el otro aspecto que ha sido mejorado mucho en estos G522 es el sonido. Logitech ha optado por unos nuevos transcutores Pro-G sincronizados que, afirma, ofrecen la menor distorsión en unos auriculares Logitech G; además, cuentan con un procesamiento digital de señal a 48 kHz y 24 bits para obtener un sonido de mayor calidad.

Por supuesto, estos auriculares usan la conexión inalámbrica Lightspeed con el adaptador USB-A incluido en la caja, una tecnología propia de Logitech que ya hemos visto en otros productos y que aumenta el ancho de banda disponible para la transmisión de audio. También tenemos conectividad Bluetooth, pero el detalle que más me gusta es que la conexión USB-C se puede usar también para conectar los auriculares por cable, una posibilidad que muchos fabricantes suelen eliminar.

Logitech G522 Adrián Raya

En la práctica, todo esto significa que los Logitech G522 se escuchan mucho mejor de lo que esperaba. Como es comprensible, no alcanzan el nivel de unos auriculares de estudio con el mismo precio, pero están a la altura de muchos auriculares gaming más caros que he podido probar, en nitidez y claridad del sonido. También son sorprendentemente envolventes incluso escuchando sonido estéreo.

Estos auriculares están ecualizados en "V", como era de esperar, dando prioridad a los agudos y a los graves; pero la buena noticia es que la app G Hub ofrece un ecualizador de 10 bandas, ofreciendo una gran personalización en el sonido. Continuando con la app, es desde aquí que podemos personalizar la iluminación LightSync RGB, que a diferencia de sus predecesores ahora es mucho más brillante y ocupa más espacio en la copa, haciendo que parezcan más 'premium'.

Desde la app también podemos configurar el micrófono, que se puede conectar de manera opcional. Ofrece una calidad de sonido de 48 kHz y 16 bits, y permite activar la tecnología BLUE VO!CE para aplicar filtros y efectos en tiempo real para mejorar el sonido. En mis pruebas, ha conseguido captar mi voz sin muchos problemas ni distorsiones.

Los Logitech G522 ya están disponibles en España, en dos configuraciones de color: blanco y negro, con un precio de 169 euros.