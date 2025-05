Soy experto en móviles y he probado este VIVO que te sorprenderá: reta a la gama alta por menos de 600 euros

Hace tiempo que para los usuarios en España no es necesario invertir en un gama alta para tener un móvil rápido, con buena cámara y una gran batería. La gama media cuenta con un gran nivel de prestaciones que aseguran una buena experiencia, aunque sin llegar a los altos estándares con los que cumplen los móviles de más de 1.000 euros.

Tener lo mejor del mercado solo es necesario para algunas personas que quieren o necesitan este extra en el día a día. Sin embargo, para la mayoría de personas es más que suficiente un dispositivo de gama media. Este segmento también es bastante amplio y con muchas opciones de bastante calidad, suficiente para satisfacer a prácticamente cualquier usuario.

Es posible apostar por dispositivos más modestos y con un precio contenido o bien irse a un rango de 500, 600 o incluso 700 euros. Todo depende de qué es lo que se busca y, por suerte, existen muchos fabricantes y opciones que buscan destacar en diferentes aspectos.

Vivo es uno de los fabricantes más reconocidos en España, y la compañía china, después del lanzamiento de los nuevos vivo X200 Pro, ha lanzado al mercado el vivo V50 5G, un smartphone que presume de contar con una cámara creada junto a Zeiss y que ofrece unos resultados de retrato profesionales por menos de 600 euros.

Mimo en el diseño

Para este modelo, la compañía china ha apostado por un diseño similar al que el dispositivo tenía en la pasada generación, aunque más maduro y refinado. Para empezar, su módulo de cámara crece ligeramente en la parte de los sensores, fusionando este, que tiene una forma más circular con la superficie ovalada en la que también se incluye el flash.

Este goza de una mayor importancia que en móviles de otras marcas, puesto que cuenta con la tecnología Aura Light que permite ajustar este para obtener una mejor iluminación en función de la escena que se tenga delante. Su parte trasera cuenta con unas pequeñas curvaturas en los laterales, algo que combina también con la curvatura de los bordes del dispositivo.

Puertos del vivo V50 Jacinto Araque El Androide Libre

Esta forma no sigue tanto las tendencias del mercado, pero favorece la ergonomía, lo cual puede ser ideal para aquellas personas que le dan un uso intenso al dispositivo a lo largo del día. Los botones se encuentran en el lado derecho, una posición habitual en la mayoría de dispositivos y a la que los usuarios están acostumbrados.

El material de su parte es un policarbonato de tacto mate, disponible en color gris o morado, aunque este último no se percibe de una manera muy intensa. Se trata de un dispositivo bastante sobrio, pero con personalidad gracias a su módulo de cámara y a la buena relación de aspecto de su frontal.

La pantalla es ideal

La compañía ha apostado por introducir en este dispositivo un panel de bastante calidad. Es de tecnología AMOLED, lo cual hace que los colores se sientan bastante saturados y vivos, algo que le da un aspecto bastante vistoso y que además hacen que sea de lo más eficiente.

Su tamaño es de 6,77 pulgadas y lo cierto es que a pesar de esta diagonal no se hace un dispositivo grande a la hora de sujetarlo y utilizarlo durante un largo periodo de tiempo. Cuenta con una relación de aspecto ligeramente alargada que hace que sea bastante cómodo a la hora de leer.

vivo V50 pantalla Jacinto Araque El Androide Libre

En cuanto a la resolución, es Full HD+, más que suficiente para obtener una buena experiencia con el contenido multimedia y los juegos. Algo para lo que también es muy aprovechable su tasa de refresco de 120 Hz, que hace que se vea fluido.

En general, el rendimiento con el que cuenta este panel es bastante bueno, incluyendo su brillo máximo. Es de 4.500 nits, el nivel de muchos dispositivos de gama alta y que además también es compatible con HDR 10, haciendo que sea un panel ideal para usarlo donde sea y para cualquier fin.

Potencia de sobra

En el apartado de potencia se trata de un dispositivo muy alto para cualquier tarea o juego, y no tiene problemas a la hora de realizar ninguna actividad. No es de extrañar, puesto que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, una muy buena alternativa de gama media gracias a la cual ofrece un rendimiento a un paso de la gama alta.

Para ayudarle a obtener la mejor experiencia, cuenta con 12 GB de memoria RAM que incluso se pueden ampliar gracias a la función de memoria virtual con la que cuenta el dispositivo. La multitarea no esconde ningún misterio para este dispositivo, aunque hay ocasiones en las que da la sensación de que el móvil podría funcionar ligeramente más rápido.

Trasera del vivo V50 Jacinto Araque El Androide Libre

Su batería es uno de sus mejores puntos, presumiendo que contar con la enorme cantidad de 6.000 mAh, más que suficiente para aguantar durante el día completo e incluso llegar a dos días de autonomía si se le da un uso moderado. Lo bueno es que su carga rápida alcanza una velocidad de 90 W, por lo que si se compra un cargador compatible será posible llevar a cabo este proceso de una manera bastante rápida.

Como no podría ser de otra forma, el dispositivo llega con Android 15 en su interior corriendo bajo Funtouch 15, la última versión de la capa de personalización de la marca y que incluye bastantes funciones relacionadas con la inteligencia artificial, como la traducción de pantalla o la edición inteligente de fotografías.

Buena cámara

La compañía china se ha tomado muy en serio el apartado fotográfico de este dispositivo, y busca que sea uno de esos móviles de gama media que puede ofrecer grandes resultados incluso en situaciones adversas. Para ello cuenta con únicamente dos sensores, ambos de 50 Mpx, y siendo el sensor secundario un ultrawide.

Uno de los grandes puntos fuertes de este dispositivo es su modo retrato, gracias al cual es capaz de tomar imágenes con un gran recorte y desenfoque. Cuenta con tres modos de visión diferentes para el modo retrato, así como con una serie de filtros desarrollados juntos con la prestigiosa marca de fotografía Zeiss y que son capaces de darle un gran aspecto a las imágenes.

¿Me lo compro?

A estas alturas no es ningún secreto que no es necesario un móvil de gama alta para disfrutar de una buena experiencia y funciones complementarias como las de inteligencia artificial, y este vivo V50 es un reflejo muy bueno de ello. Con un precio de 599 euros, es una de las grandes alternativas del mercado para aquellas personas que busquen un móvil que lo haga todo bien, pero que no cuesta lo mismo que un gama alta.

En el uso que hemos podido darle durante estos días ha destacado, en especial, su pantalla y su batería, puesto que la primera se ve muy bien bajo la luz del sol, incluso en días soleados, algo que hace que se pueda aprovechar en cualquier situación. En cuanto a la autonomía, si no se usa de manera muy intensa, se pueden llegar sin problema a los dos días de uso, activando por la noche el modo ahorro de batería.

Cámaras del vivo V50 Jacinto Araque El Androide Libre

La cámara también rinde bastante bien, aunque es cierto que este dispositivo se centra en el modo retrato y en las tomas con la cámara ultrawide, prescindiendo de integrar un sensor teleobjetivo. El rendimiento de la cámara es muy bueno dentro del segmento, destacando en especial sus modos de retrato, aunque es cierto que si se busca hacer zoom, estos sensores lo pasan algo peor.

En general, es un móvil muy recomendable para aquellas personas que quieran ir un paso más allá que los móviles de gama media más básicos a la hora de jugar o hacer fotografías.