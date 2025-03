Este lector de libros electrónicos con Android ha conseguido que me olvide de mi Kindle

Antes de empezar este análisis, quiero dejar clara una cosa: soy un gran fanático de mi Kindle; el lector de libros electrónicos de Amazon siempre ha sido un imprescindible en mi mochila y en mi mesilla de noche, pero en las últimas semanas, ha sido sustituido poco a poco por mi nueva obsesión: el BOOX Palma 2, con un precio de 299,99 euros en España.

Siendo sinceros, esta obsesión no es nueva: ya había probado la primera versión del dispositivo de Onyx, pero esta segunda generación ha conseguido convencerme por completo y decir adiós a mi Kindle, algo que ha coincidido con decisiones de Amazon con las que no puedo estar nunca de acuerdo, como borrar las descargas de libros de Kindle desde la página web.

Al mismo tiempo que mi Kindle me ha hecho perder la ilusión de leer un libro nuevo, el Boox Palma 2 la ha revivido; y todo gracias a la plataforma que amamos aquí en EL ESPAÑOL - El Androide Libre: Android. En efecto, el Boox Palma 2 es básicamente un móvil Android con pantalla de tinta electrónica, con todo lo que ello conlleva; y es la demostración del potencial que ofrece la mayor libertad de este sistema operativo, más allá de los smartphones convencionales.

Libro electrónico con Android

La unión de Android con una pantalla de tinta electrónica es una idea tan buena, que me extraña que no se haga más a menudo; es cierto que aún quedan obstáculos, y que la experiencia no es ni de lejos la misma que la de un móvil convencional. De hecho, inicialmente fui muy escéptico del rendimiento y la capacidad de la primera versión del Palma, que ejecutaba una versión antigua de Android en un 'hardware' algo limitado.

El Palma 2 consigue que nos olvidemos de todas esas consideraciones y disfrutemos de nuestra biblioteca de libros, sin importar el formato en el que estén; y sí, eso incluye audiolibros, o incluso contenido que no tiene nada que ver con los libros. Recordemos que esto es Android, concretamente Android 13, y el límite literalmente está en nuestra imaginación y la de los desarrolladores.

El BOOX Palma 2 incluye una variedad de apps útiles en una interfaz típica de Android Adrián Raya El Androide Libre

Sí, este dispositivo cuenta con acceso a la Play Store, sólo con introducir nuestra cuenta de Google; y sí, nos permite descargar una gran cantidad de apps, tanto de lectura como de cualquier otra cosa. Podemos descargar Spotify y escuchar nuestros podcasts o música favorita, y sí, contamos con conectividad Bluetooth para nuestros auriculares inalámbricos, y aunque echo en falta una salida de sonido tradicional, a estas alturas comprendo que estoy algo solo en pedirla.

De fábrica, el Palma 2 ya incluye varias apps preinstaladas, optimizadas para una pantalla de tinta electrónica en blanco y negro, como un navegador web y, por supuesto, un lector de libros electrónicos. Todos los principales formatos de libros están soportados, e incluso es capaz de abrir documentos en formatos como PDF, DOC o presentaciones como PPT. También muestra todo tipo de imágenes, incluyendo las almacenadas en formatos comprimidos como CBZ, comúnmente usados en cómics. Se incluye un reproductor multimedia, aunque sólo es compatible con formatos WAV y MP3. Ni que decir tiene que estas apps son más que apropiadas para aprovechar los puntos fuertes de este dispositivo; pero la gracia es que no estamos limitados a lo que BOOX nos ofrece.

El acceso a la Play Store es un punto fuerte del BOOX Palma 2 Adrián Raya El Androide Libre

En efecto, gracias al acceso a la Play Store, podemos instalar otras apps, tanto si están diseñadas para pantallas de tinta electrónica, como si no; la experiencia, como era de esperar, varía mucho de un caso a otro. Aquí es donde entra una de las mejores innovaciones de 'software' de BOOX, la inclusión de un sistema de optimización de apps, que se abre la primera vez que iniciamos una nueva app y que a través de una serie de cuestiones es capaz de adaptar el sistema y la pantalla para una experiencia mejorada; por ejemplo, ajustando el contraste o la resolución de la pantalla.

Y sí, el hecho de poder instalar otras apps significa que también podemos instalar la app de Kindle de Amazon; y ese es el motivo por el que he dejado de usar mi dispositivo Kindle. La gran fortaleza del Palma 2 se encuentra en la libertad que ofrece al usuario para que use la plataforma que quiera; por supuesto, BOOX ofrece la posibilidad de crear una cuenta en su plataforma para acceder a funciones como sincronización en la nube y funciones de IA, pero no son obligatorias e incluso podemos usar el dispositivo sin conectarse nunca a Internet (aunque sea recomendable para recibir la buena cantidad de actualizaciones que ha recibido en las últimas semanas).

La app de Amazon Kindle es compatible con el BOOX Palma 2 Adrián Raya El Androide Libre

Si crees que la tinta electrónica no encaja bien con Android, un sistema diseñado para las últimas pantallas OLED del mercado, te diría que hasta no hace mucho, estaba de acuerdo. Después de usar el Palma 2, sigo creyendo que queda trabajo por delante, pero también que se han dado pasos de gigante que han mejorado la experiencia a un gran nivel.

Una pantalla casi perfecta

Buena parte de culpa de esta buena experiencia la tiene la pantalla de tinta electrónica. Con una resolución de 300 ppi (puntos por pulgada), la interfaz adaptada de Android se muestra con una nitidez notable; pero especialmente, esto es algo que notaremos leyendo nuestros libros, donde cualquier tipo de letra se muestra de manera fiel.

La verdadera prueba de fuego llega con las ilustraciones y elementos a color, que tradicionalmente se muestran en un 'gris sucio' en pantallas de tinta electrónica. Sin embargo, en este caso creo que BOOX lo ha hecho lo mejor posible con la calibración de esta pantalla, porque no he apreciado fallos gráficos notables, y la pantalla realmente es capaz de mostrar una versión en blanco y negro de contenido a color; aunque evidentemente, está mejor preparada para contenido en blanco y negro.

La pantalla del BOOX Palma 2 es perfecta para la lectura Adrián Raya El Androide Libre

Viene bien recordar que el principal motivo por el que optar por una pantalla de tinta electrónica se encuentra en su similitud al papel tradicional. Eso significa que la pantalla en sí no emite luz, como una pantalla LCD u OLED de un móvil, y por lo tanto, no es tan dañina a la vista y es ideal para leer antes de dormir y para relajarnos. Ahora que se habla tanto de la necesidad de desconectar de las pantallas, este es un gran punto positivo; y en situaciones de baja luminosidad, podemos activar una iluminación integrada que, aunque no es lo mismo que una pantalla normal, es suficiente en la mayoría de los casos.

El punto negativo de las pantallas de tinta electrónica siempre ha estado en su frecuencia de actualización, y no lo negaré: ese problema no se ha solucionado aún. El BOOX Palma 2 no es un dispositivo multimedia, y tampoco pretende serlo; aún así, podemos configurar la pantalla para acelerar la imagen, sacrificando algo de nitidez. Es de esas opciones que la inmensa mayoría de los usuarios no tocará, pero es bueno que esté ahí, aunque sea por curiosidad de ver un vídeo de YouTube en tinta electrónica.

El Boox Palma cuenta con una cámara que se puede usar para fotos (a color), pero es mejor para documentos Adrián Raya El Androide Libre

Si este no es un dispositivo multimedia, el lector se puede estar preguntando por qué tiene una cámara en la trasera. En efecto, el BOOX Palma 2 tiene app de cámara, y es capaz de tomar fotos a color, aunque evidentemente, en el dispositivo se muestran en blanco y negro; con una resolución de 16 Mpx, parece un sinsentido, pero es más útil de lo que parece. En realidad, la cámara sirve para una de las mejores funciones de productividad de este dispositivo, el escáner de documentos, que usa el sensor y OCR para crear archivos basados en nuestros documentos impresos.

De la misma manera, aunque en las fotos parezca que este es un teléfono móvil por la presencia de un altavoz para la oreja en el frontal, en realidad está pensado para escuchar audiolibros, podcasts o música. De hecho, una de las críticas que podemos hacer a BOOX es que no ofrece una versión del Palma 2 con conectividad móvil; no es posible insertar una tarjeta SIM ni usar una eSIM, por lo que estamos limitados a encontrar una red WiFi o usar un punto de acceso para conectarnos a Internet.

Lo bueno es que no es necesario tener una conexión para usar la mayoría de las funciones básicas, como el lector de libros o el reproductor, y que los 128 GB de almacenamiento integrado son suficientes para almacenar una buena colección de títulos (con opción de ampliar la capacidad con una microSD). No he tenido ningún problema en conectar este dispositivo a mi ordenador, y Calibre lo ha detectado automáticamente y me ha permitido transferir mis libros de manera directa y sencilla; el Palma 2 también viene con una app preinstalada de transferencia de archivos a través de la nube, y también permite enviar enlaces directamente al dispositivo.

¿Me lo compro?

Conforme he usado el Palma 2 durante mis sesiones de lectura, me he dado cuenta de una cosa: prefiero este factor de forma frente al típico de los lectores de libros electrónicos. Aunque es más grueso y pesado que un Kindle, las proporciones son más adecuadas para sostenerlo con una mano; no en vano, es básicamente un móvil.

BOOX Palma 2 Adrián Raya El Androide Libre

La ergonomía durante la lectura también es buena, con los botones de volumen cumpliendo la función de pasapáginas, y la trasera del dispositivo con una textura que facilita el agarre. Aunque mi Kindle se me ha caído en un par de ocasiones, hasta ahora no he sufrido ningún problema similar con el Palma 2.

Chema Flores Omicrono Probamos el nuevo Kindle Paperwhite de Amazon: más pantalla y más rapidez para su 'e-book' más vendido

No todo son halagos en lo que respecta al 'hardware' y al diseño. La pantalla sufre un problema de respuesta táctil que las actualizaciones no han conseguido solucionar del todo, y hay ocasiones en las que ha ignorado mis gestos; pero sospecho que toda la culpa no la tiene la pantalla en sí, sino el procesador. Pese a contar con ocho núcleos, es evidente que el chip escogido por BOOX no es precisamente de gama alta, y le cuesta realizar muchas tareas. No es algo que vayamos a notar durante la lectura, pero sí en cuanto intentemos hacer cosas más complicadas.

Aunque el procesador enturbia un poco la experiencia, la verdad es que he terminado muy contento con el BOOX Palma 2, aunque no es menos cierto que queda un detalle muy importante del que aún no he hablado: el precio. El BOOX Palma 2 está disponible en España por 299,99 euros en tiendas como Amazon, un precio más propio de un smartphone de gama media que de un lector de libros electrónicos, y el verdadero obstáculo que tendrá para llegar a más usuarios. Para la mayoría de los usuarios, un Kindle o un lector de libros electrónicos convencional será suficiente, pero si queremos algo más, estos pueden ser 300 euros bien gastados.