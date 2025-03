He probado el móvil plegable que desafía a la física en el Mobile: delgadez al extremo para no molestar en tu bolsillo

Hace unos días OPPO presentó su nuevo plegable, el OPPO Find N5, el que por el momento es el modelo de este tipo más delgado del mundo. Ahora este terminal se ha podido ver en el MWC que se está celebrando en España tanto por parte de la empresa como por parte de Qualcomm, que lo tiene como uno de sus modelos estrella al integrar el Snapdragon 8 Elite.

Este móvil se esperaba que se pusiera a la venta en todo el mundo, o al menos en los países donde OPPO tiene presencia, pero finalmente sólo lo ha hecho en China y en mercados selectos como Singapur. Parece que OPPO sigue apostando por la gama alta y no por la gama premium ni por los plegables para los mercados europeos.

El problema es que este año no habrá una versión de este móvil por parte de OnePlus, como hemos visto en otras ocasiones, lo que le permitía llegar a otros mercados. Es posible que las ventas no hayan sido lo suficientemente buenas como para justificar una logística de este tipo.

Compacto y muy fino

Aunque no hemos podido probarlo a fondo sí que hemos podido estar unas horas con este móvil, cogiéndolo, probándolo y experimentando con él. Es llamativo que, pese a ser un plegable, en la mano se siente como un móvil normal, para lo bueno y lo malo. Las principales pegas de este tipo de móviles OPPO las ha solventado.

No es más pesado que un móvil de gama alta, como el iPhone 16 Pro Max o el Samsung Galaxy S25 Ultra, y tampoco es más grueso o más grande. Pero eso no quiere decir que no tenga problemas. De hecho, replica uno de los del S24 Ultra: sus cantos.

OPPO Find N5 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este móvil tiene dos esquinas redondeadas, las de la derecha, y dos rectangulares, las de la izquierda. Esto supone un perjuicio para los que son zurdos, porque la esquina inferior de ese lado se clava en la palma, que es lo mismo que le pasaba al tope de gama de Samsung de 2024. Además, el módulo de cámara redondo ocupa mucho espacio y, al final, se acaba manchando con facilidad al poner ahí de forma inconsciente los dedos.

Una vez abierto este móvil se convierte en una suerte de tablet extraordinariamente fina. Y parece que no lo es más por una limitación física lógica: el puerto USB-C. Su uso hace que no se pueda adelgazar más aún el canto de este modelo.

OPPO Find N5 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Teniendo margen de mejora como hemos visto, OPPO ha demostrado que su ingeniería está muy por delante de la de muchos rivales, y es una lástima que no tengamos acceso a este terminal en todos los países donde opera la marca. Además, la arruga central de la pantalla no se nota en exceso, aunque tampoco hay una diferencia enorme con respecto a lo visto en el anterior plegable, y encima tenemos resistencia al agua IPX9.

Máximo de potencia

Como era de esperar, OPPO ha echado el resto con la pantalla, con un panel interior de 8,12 pulgadas con tecnología LTPO OLED (de 1 a 120 Hz) y resolución FHD+ y con un brillo máximo de 2.100 nits. La pantalla exterior cuenta con las mismas características pero con un tamaño de 6,62 pulgadas y un brillo pico de 2.450 nits. No hemos podido probarlas en exteriores, pero con esas cifras no debería haber problemas en ninguna circunstancia.

OPPO Find N5 Álvarez del Vayo El Androide Libre

El Snapdragon 8 Elite permite el uso de funciones de IA avanzadas en el móvil, sin tener que usar la IA, y además hace que la eficiencia se dispare. Por si fuera poco, llega con 512 GB de memoria interna y con 16 GB de RAM, cifras propias de un gama alta como este.

Las cámaras se configuran en un tripe sensor en colaboración con Hasselblad. La cámara principal usa un sensor LYT-700 de 50 Mpx, el zoom óptico de 3x es una cámara periscópica de 50 Mpx y el gran angular es el que más flojea, con solo 8 Mpx. No llega a la altura de lo visto en modelos como el OPPO Find X8 Pro que sí se puede comprar en España.

Un gran software

Aunque el hardware de OPPO llama mucho la atención, sobre todo en esta iteración, lo que más destaca de este móvil es la interfaz. OPPO ha logrado crear una forma de manejo para este tipo de móviles que hace que la productividad suba. Y eso que Samsung no se ha quedado dormida en los laureles.

Este terminal llega con Android 15 y Color OS 15, aunque la empresa no ha dado ninguna cifra en cuanto a años de actualizaciones. En occidente esto parece ser un tema más importante que en occidente.

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por supuesto, las mejoras vistas en los modelos anteriores se han mantenido, añadiendo otras. Podremos abrir aplicaciones a pantalla completa de dos en dos, aunque eso deje unas franjas arriba y abajo. Podemos movernos entre ventanas con gestos, personalizar la barra de accesos directos...

¿Me lo compro?

La respuesta a esta pregunta depende de si OPPO pone a la venta este móvil en nuestro país o no, porque eso es clave. La única pega importante a este móvil es que el apartado fotográfico no está a la altura en todas sus cámaras, y estamos apuntando directamente al gran angular. No es de recibo que sea de esta calidad en un terminal que no es barato precisamente.

OPPO Find N5 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Con todo, es un móvil impresionante, y esperemos que el año que viene corrijan las pocas cosas que hay que corregir y que OnePlus lo lleve a los mercados internacionales. O que Samsung tome nota y empiece a evolucionar sus Fold hacia algo más parecido a esto.