Probamos el móvil de VIVO que desafía a la gama alta por menos de 330 euros: una carga rápida increíble con un diseño de lujo

Hace unos días tuvo lugar la presentación de los nuevos móviles de VIVO en China, los VIVO X200 Series. Pudimos probar el principal de los modelos anunciados e incluso comparar su cámara con la del Samsung Galaxy S24 Ultra ya que VIVO presumía, y mucho, del zoom de sus nuevos buques insignia, uno de los cuales estará disponible en España próximamente.

Ahora la compañía ha anunciado un nuevo modelo de gama media que encaja bastante bien en el mercado español, por prestaciones y por precio. Se trata de una versión de un terminal que ya está a la venta en nuestro país pero que llega con una carga rápida muy mejorada. Nos referimos al VIVO V40 SE 80 W.

Este terminal es una versión económica del VIVO V40 con algunas prestaciones ajustadas pero que destaca por un nuevo diseño con Aura Light y, sobre todo por poder cargar a 80 W, algo que no se suele ver en este rango de precios. Este móvil cuesta 329 euros, y llega con dos regalos. El primero es un cargador rápido de nada menos que 80 W y el segundo son unos auriculares TWS 3e con cancelación activa de ruido.

Un móvil bonito

Uno de los principales argumentos de venta de los móviles VIVO es su diseño y en este caso se ve claramente. Es un terminal que, sobre la mesa, podría parecer un gama media alta o un gama alta. Además, el color elegido es similar al titanio que han puesto de moda Samsung y Apple, aunque lógicamente en este caso es solo pintura y no se usa este metal.

La cuestión es que, en cuanto cogemos el móvil tenemos la sensación de agarrar un móvil económico. Esa sensación visual no se transmite al tacto. Pero hay algo importante, la mayoría de personas usan una funda, por lo que esto no debería ser un problema. De hecho, la propia empresa incluye una en el paquete de venta de este dispositivo, transparente, par dejar visto el diseño. No es especialmente pesado con sus 189 gramos y el grosor también está controlado, con 7,95 mm.

Análisis del VIVO V40 SE 80 W Alvarez del Vayo

Los marcos son muy brillantes, algo que quizás sea un problema por atrapar huellas o mostrar arañazos, pero, algo que quizás sea un problema por atrapar huellas o mostrar arañazos pero, de nuevo, solo es un inconveniente si no usamos funda. Los botones son fáciles de pulsar y no hacen ningún ruido y sólo hay un elemento estético que nos choca: el aro de la cámara delantera. Como muchos otros móviles económicos, tiene un aro plateado en la cámara frontal que le hace perder parte de esa sensación de tener un móvil de más categoría de la que pagamos. Dispone de un doble altavoz estéreo con certificación Hi-Res Audio y resistencia al agua y al polvo IP64.

Mucha memoria interna

Este terminal no usa un procesador de última generación. Opta por el mismo que tiene su hermano mayor, el Snapdragon 4 Gen 2 con arquitectura de 4 nm. Dispone, eso sí, de mucha memoria, como es normal en los terminales de la empresa. Son 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

VIVO V40 SE 80 W Álvarez del Vayo El Androide Libre

Hemos usado el móvil para jugar, pero claramente no es un terminal pensado para ello. Está claro que la familia del procesador ya nos lo indicaba, pero pese a que se puede jugar, incluso a títulos exigentes, este es un terminal para esas personas que no buscan un móvil muy potente, sólo uno que rinda de forma correcta en el día a día y prime otras cuestiones, como la calidad del diseño o la batería.

En cuanto a la conectividad, tenemos Wifi 6, bluetooth 5.0 y GPS de doble banda, además de NFC. Eso sí, nada de jack de auriculares aunque sí que tiene ranura para microSD si usamos una de las dos que hay para las SIM. Además, este terminal, al igual que el resto de los modelos de la familia V de VIVO, dispone de eSIM, lo que es una ventaja a la hora de viajar al extranjero.

Cámaras ajustadas

Un móvil con dos cámaras traseras. Un gama media con dos cámaras traseras. Por fin empezamos a ver movimientos en las marcas que se orientan en quitar sensores absurdos que no mejoran las capacidades fotográficas de sus móviles. Este smartphone cuenta con dos cámaras detrás, una principal de 50 Mpx con f/1.8 y un ultra gran angular de 8 Mpx con f/2.2.

Una de las novedades de esta versión es la inclusión de Aura Light, un sistema de luz que complementa al flash y permite tener una iluminación más homogénea en retratos con baja luz, logrando detalle pero sin esos efectos secundarios del flash. Además, este sistema es capaz de cambiar la temperatura de color, además de servir como LED de notificaciones o como contador para el temporizador.

La cámara selfie es de 32 Mpx con f/2.45, lo que hace que las fotos queden algo oscuras si la luz no es buena. Las cámaras traseras tienen un pase con buena luz, aunque el rango dinámico no es el mejor y el contraste es alto. El problema viene con baja luz, como suele suceder con estos móviles.

Con el sensor principal aún podemos hacer fotos decentes, pero el gran angular flaquea mucho, y el zoom 2x por recorte pierde calidad muy rápido. No es este un móvil pensado para hacer fotos, más allá de los retratos con Aura Light, pero para hacer alguna toma puntual sí cumple.

En cuanto al software de cámara, VIVO ha incluido en el móvil una opción de edición con inteligencia artificial para corregir la distorsión de ciertas fotos, mejorar la nitidez o escanear documentos. Además, se pueden borrar objetos de las fotos usando IA. Las opciones están presentes, pero el resultado no es ninguna locura.

Pantalla OLED que cumple

La pantalla del VIVO V40 SE 80 W no es una de las prestaciones que más sobresalen, pero eso no quiere decir que sea un problema, ni mucho menos. Es un panel de 6,67 pulgadas y resolución FHD+ que es capaz de ofrecer 1.200 nits de brillo medio con 1.800 nits de pico.

VIVO V40 SE 80 W Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, la tecnología de la pantalla es AMOLED; y es capaz de mostrar una tasa de refresco de hasta 120 Hz, aunque al no ser LTPO esto afectará ligeramente a la duración de la batería. Bajo el panel está el sensor de huellas, óptico, que funciona de manera correcta, siempre teniendo en cuenta que hablamos de un móvil de gama media.

Impresionante carga rápida

La batería de este móvil no ha crecido desde la versión que ya estaba anunciada. Son 5.000 mAh de capacidad, lo que hace que no tengamos problemas para llegar al final del día. Pero incluso si necesitáramos cargar el móvil no sería un problema. VIVO promete que el móvil retendrá más del 80% de la capacidad de la batería durante 4 años, incluso cargando el móvil a diario. Para ayudar a esto adapta la carga nocturna adaptándose a los hábitos de cada usuario.

VIVO V40 SE 80 W Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esta versión tiene más mejoras con respecto al V40 SE pero la principal es su velocidad de carga. Los 80 W hacen que se pueda llenar al 100% en poco más de media hora, algo que no está disponible no ya en los rivales, sino incluso en muchos modelos que cuestan mucho más. No tenemos, eso si, carga inalámbrica, aunque no es algo que se vea en este rango de precios.

Una interfaz elegante

Cuando VIVO llegó a España lo hizo con una interfaz muy poco modificada, recordaba mucho a los Android puro. Esto fue cambiando poco a poco y actualmente FuntouchOS es una capa que personaliza Android pero lo hace de una manera muy correcta. Para empezar, es posible editar el diseño para que se parezca a lo que vemos en Pixel, los móviles de Motorola, etc.

VIVO V40 SE 80 W Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto no quita para que haya múltiples opciones de personalización propias, como la que deja cambiar hasta el icono de la huella dactilar en pantalla. Además, el sistema es muy estable, siempre teniendo en cuentas que su fluidez depende del hardware de cada móvil y en este caso el hardware es claramente el de un gama media.

Lo único que es mejorable en este apartado es la política de actualizaciones, que se mantiene en dos años de versiones mayores y tres de parches de seguridad, algo que muchas otras marcas están ya mejorando, aunque hay que reconocer que es algo que preocupa muy poco al perfil de público al que se orienta este modelo.

¿Me lo compro?

El nuevo VIVO V40 SE 80W tiene un aspecto diferencial clave: su carga rápida. También tiene otras mejoras, como el sistema Aura Light para las fotos de retrato con poca luz, pero en esencia destaca por sus 80 W. Además, se incluye el cargador en el pack de venta, aunque no venga en la caja. Esto hace que sea una opción a considerar por este precio.

Eso sí, no es un móvil pensado para los que quieren jugar, más bien para los que hacen muchas fotos de retrato, no quieren perder tiempo esperando que el móvil llegue al 100% cuando lo cargan y también para los que quieren presumir de móvil. Porque bonito es un rato.