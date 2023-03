Analizamos la aspiradora inteligente Lefant M1

Cada vez más marcas se meten en el sector de los dispositivos para el hogar. es una de ellas, y hoy analizamos uno de sus productos estrella, la Lefant M1, una aspiradora inteligente capaz de esquivar objetos.

Diseño y botones

Esta aspiradora tiene el mismo diseño que otras similares, con una forma redonda de la que sobresale otro cilindro en el que está el láser para mapeado.

Sí que llama la atención que haya nada menos que tres botones físicos, uno para iniciar la limpieza, otro para mandar a la aspiradora a la base de carga y el último para realizar una doble pasada en la zona en la que esté en ese momento.

Lefant M1

Además, es extraño encontrar un botón de encendido de la aspiradora, como el que tenemos en radiadores y calefactores con cable, por ejemplo. Si no lo pulsamos no empezará a cargar en la base, aunque la coloquemos bien.

En la parte inferior vemos que la zona de aspirado se mueve, permitiendo salvar pequeños escalones como los provocados por las alfombras.

Lefant M1

Además de los accesorios necesarios incluye dos escobillas y un filtro HEPA extras, perfecto para cuando llevemos unos meses usando los que tiene de serie y queramos cambiarlos. También incluye seis mopas desechabless, y una reutilizable que podremos lavar.

Mapeado láser

Mide 9.4 cm, algo importante si tiene que pasar debajo de muebles. En mi caso ha pasado sin problemas, aunque se ha quedado atascada un par de veces en un sitio donde otras aspiradoras también suelen tener problemas.

Lefant M1

Dispone de varios sensores, entre los que destaca uno de caída, para evitar que se caiga por las escaleras si nuestra casa las tiene.

Al mapear la casa y volver a la base de carga nos permite zonificar, diciendo qué habitaciones hay para poder limpiar una en concreto, o varias, pero no toda la planta.

Lefant M1

Lo mejor de su navegación es que, al contrario que otras aspiradoras, no se va chocando con todo para rectificar luego, sino que identifica que hay un objeto y, la mayor parte de las veces, no colisiona. Digo esto porque en ocasiones, con la pata de una silla, sí que ha llegado a tocar, pero no tiene nada que ver con otras aspiradoras que he analizado.

La app es muy completa

Lo primero que me llamó la atención de este producto es que ni la aplicación ni las voces del dispositivo estaban disponibles en español. Eso me parece algo menor para mí, que convivo con el español y en inglés, pero es un punto en contra suya, ya que muchos rivales sí disponen de este lenguaje.

Dispone de capacidad de guardar hasta tres mapas, lo que es perfecto si tenemos varias plantas o si la queremos mover de casa en vacaciones.

Además de usar la aplicación para controlar la aspiradora, o los botones físicos, podemos vincular la app con Alexa y Google Home, lo que permite dar órdenes de voz de forma cómoda.

En el proceso de configuración hemos tenido problemas, porque teníamos que meter la app de Tuya y nos pedía unos datos diferentes a los que nos daba la app de Lefant. Finalmente, tras mucho habar con soporte, hemos logrado vincularla y funciona bien con ambos asistentes de voz.

Aspirado y fregado

Lefant M1

La limpieza la hace en zigzag, lo que permite ser más eficaz, aunque obviamente en ciertos sitios no es así porque intenta meterse por todos los rincones para poder limpiar lo mejor posible.

Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que el sistema láser hace que no choque con cosas. Otras aspiradoras tienen una suerte de paragolpes que amortigua los impactos. Esta no. En ocasiones sí se choca, pero es algo raro ya que evita los objetos.

Al tener dos cepillos de recogida (algunas aspiradoras tienen solo uno) es más rápida y eficaz, y no tiene que pasar múltiples veces por el mismo sitio.

La opción de fregado es casi anecdótica, porque no limpia muy a fondo, y no es capaz de detectar alfombras para dejar de mojar el suelo si pasa encima de ellas. Eso sí, si se atasca sí que deja de echar agua, con lo que no creará un pequeño charco por error.

Autonomía

Lefant M1

La batería de esta aspiradora, de litio ferro fosfato, es capaz de darnos una autonomía de 2 horas, suficiente para aspirar unos 150 metros cuadrados, más de lo necesario en la mayoría de ocasiones.

Además, si se queda sin batería, vuelve a la base de carga y reanuda la limpieza donde lo dejó.

El tiempo de carga es algo alto, de unas 5 horas, pero al estar siempre en la base no es un problema.

Conclusión

Lefant M1

Esta aspiradora es similar a otras que hemos analizado en el pasado, pero tiene un precio extraño. Si vamos a Amazon veremos que el precio normal es de 499 euros, mucho más alto de lo esperado.

La cuestión es que podemos usar un cupón de descuento de nada menos que 230 euros, al menos en el momento de analizar este producto. Eso la deja con un precio de 269,99 euros, ya en la línea de lo esperado para este tipo de aspiradoras láser. La oferta es hasta el 29 de marzo.

Sigue los temas que te interesan