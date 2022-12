He probado el futuro de los videojuegos según Google: así es el Acer Chromebook 516 GE

Puede que el sueño de Stadia haya muerto, pero eso no significa que la idea original de Google de los juegos en la nube tenga que morir con el servicio. Más bien todo lo contrario; apenas unas semanas después de aquel anuncio, se presentaron los dispositivos que continuarán ese sueño.

He podido probar uno de estos dispositivos, un ordenador portátil que promete ser capaz de ejecutar los últimos juegos del mercado, los últimos éxitos de consola y PC, y los juegos para móvil más adictivos. Y lo mejor de todo, es que es un Chromebook.

Un Chromebook para jugar

No me he equivocado, es un Chromebook, un portátil basado en el sistema operativo Chrome OS que da prioridad al navegador web ante todo. Unos ordenadores que, tradicionalmente, han estado más dirigidos a usuarios que buscan algo simple pero capaz de conectarse a Internet y usar aplicaciones web; son especialmente populares entre estudiantes por su precio, pero hasta ahora no han conseguido el éxito de los portátiles Windows.

El Acer Chromebook 516 GE Adrián Raya El Androide Libre

Por eso, no culpo al lector si cree algo extraño que ahora haya “Chromebook Gaming”; yo mismo lo considero raro y tengo uno delante. En concreto, se trata de la apuesta de Acer por este concepto, el Chromebook 516 GE, uno de los primeros ordenadores Chrome OS para jugadores. Al ser una unidad de preproducción, no he podido analizarlo a fondo, así que en este artículo no entraremos en detalles técnicos; pero de todas formas, lo más importante de este dispositivo no es el modelo de procesador que monta, ni mucho menos. Al fin y al cabo, es un portátil gaming, y lo importante es lo que podemos jugar.

No te sorprenderá saber que el juego en la nube tiene gran importancia en este dispositivo; al fin y al cabo, esa tecnología es ideal para equipos poco potentes o para los que no tienen el hardware necesario para ejecutar juegos. Los juegos en la nube no se ejecutan en el ordenador, sino en servidores externos que son los que hacen el trabajo duro.

Pero lo que sí te puede sorprender es que este Chromebook hace mucho más que ejecutar juegos en la nube, y que es una máquina de juegos de pleno derecho.

Vida más allá de Stadia

El cierre de Stadia fue un duro golpe para las aspiraciones de Google en el sector de los videojuegos, y probablemente pilló desprevenida a la división de Chrome OS de la compañía. La buena noticia es que Stadia no es el único servicio de juegos en la nube.

Los Chromebook Gaming son compatibles con otros servicios; de hecho, al comprar este Chromebook 516 GE obtendremos tres meses gratuitos de GeForce Now, uno de estos servicios. Se diferencia del resto en que, en vez de contar con una biblioteca de juegos, se conecta a las cuentas que tenemos en otros servicios como Steam y nos ofrece acceso sólo a los juegos que ya tengamos y para los que tenga licencia.

Jugando a Doom Eternal en el Chromebook de Acer gracias a Xbox Game Pass Adrián Raya El Androide Libre

Además, con este Chromebook también tenemos acceso a Xcloud, el servicio de juegos en la nube de Microsoft, a través de la app de Xbox Game Pass. Si contamos con una suscripción Ultimate, podemos disfrutar de juegos en nuestro móvil Android, nuestro ordenador Windows y sí, también nuestro portátil Chrome OS.

En mis pruebas, esto ha funcionado exactamente como en el resto de mis dispositivos, con sus ventajas y desventajas; entre estas últimas, está la necesidad de una buena conexión a Internet para evitar cortes y disfrutar de una mejor calidad de vídeo. Pero en las condiciones correctas, es perfectamente posible jugar a Forza Horizon, Rainbow Six Siege y Assassin’s Creed, por ejemplo.

Lo que necesitarás en esos casos es un mando de control, ya que los juegos lo necesitarán. Afortunadamente, no he tenido ningún problema en conectar un mando de Xbox por Bluetooth a este Chromebook, me lo ha reconocido inmediatamente y la experiencia es la adecuada.

Juegos de Android y ¿Steam?

Pero como he comentado antes, esa es sólo una de las dos patas en las que se soporta el concepto de Chromebook Gaming. La otra es, sorprendentemente, los juegos ejecutados de manera local en el propio ordenador.

Es cierto que, comparado con otros ordenadores gaming, el hardware de este no es puntero (sólo tenemos una gráfica integrada, por ejemplo), pero lo que puedo decir es que ya es suficiente para ejecutar muchos títulos sin problemas. El Chromebook 516 GE estará basado en los procesadores Intel Core de 12ª generación, pudiendo elegir entre un Core i5 o un Core i7; así que es perfectamente capaz de tareas pesadas; y su gráfica integrada Iris Xe es mucho mejor de lo que era en el pasado.

PUBG Mobile ejecutándose en el Chromebook 516 GE de Acer Adrián Raya El Androide Libre

Claro que la gran pregunta es ¿y qué juegos podemos jugar? Para empezar, quiero recordar que Chrome OS es compatible con apps de Android y por lo tanto, tenemos acceso a muchos de los juegos que ya están disponibles en la Play Store. No todos, lamentablemente, pero sí los suficientes como para que tengamos donde elegir. No puedo hablar de la experiencia (ya que mi equipo de prueba usaba software en desarrollo inestable), pero sólo el hecho de tener acceso a juegos como Genshin Impact, League of Legends: Wild Rift o Stardew Valley ya es notable.

Eso no es todo.

Ya que tenía un Chromebook en las manos, no pude sino experimentar un poco, con la versión de Steam para Chrome OS. En efecto, la mayor plataforma de juegos de PC también llegará a los ordenadores con el sistema de Google, y ya es posible probarlo en una versión inestable. En mis pruebas, fui capaz de instalar y ejecutar juegos sin mayores problemas, aunque la lista de títulos compatibles en este momento no sea muy larga.

Los juegos clásicos de PC ahora se ejecutan en los Chromebooks Adrián Raya El Androide Libre

Esto me demuestra que el futuro de Chromebook Gaming no pasa sólo por el juego en la nube. Con Play Store y Steam, tendremos acceso a una gran cantidad de títulos que se ejecutarán en el propio ordenador.

Un portátil gaming estilo Google

Hablando del ordenador, ¿cómo es? Pues teniendo en cuenta que la unidad de prueba no era definitiva, la verdad es que bien. Es un ordenador “gaming” en algunos aspectos, como la iluminación RGB integrada en el teclado, mientras que en otros sigue siendo un Chromebook clásico como en el diseño. Sospecho que con el tiempo llegarán los diseños más atrevidos.

El nuevo Chromebook de Acer tiene toques gaming como el teclado RGB Adrián Raya El Androide Libre

Donde este modelo claramente sobrepasa al resto de Chromebooks es en la pantalla, con una frecuencia de refresco de 120 Hz ideal para videojuegos. Sin embargo, he echado en falta que sea táctil, aunque sólo sea para poder controlar mejor algunas apps de Android.

Por otra parte, me ha gustado que el 516 GE sea más completo que otros Chromebooks que he probado, con una buena selección de puertos (incluyendo un Ethernet para reducir latencia en juegos online), unos buenos altavoces con tecnología DTS Audio y una fabricación muy buena que deja atrás el plástico barato. Eso también supone que tiene un cierto peso, aunque no es ni mucho menos elevado comparado con portátiles gaming.

Usar este Acer Chromebook 516 GE me ha dejado con mucho optimismo. Si fuese una máquina concentrada sólo en el juego en la nube, no le vería mucho atractivo; pero los últimos desarrollos de Chrome OS, como la compatibilidad con Android y con Steam, me han hecho cambiar de opinión.

