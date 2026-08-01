El genial invento para tomarte selfis y vídeos con la cámara trasera de tu móvil: un nuevo 'gadget' que añade una pantalla

Grabar contenido con la cámara frontal del móvil es sencillo, pero la calidad suele ser más pobre. Grabar con la cámara trasera, en cambio, obliga a apuntar a ciegas y a calcular el encuadre sin verse a uno mismo.

Ese problema es precisamente el que intenta resolver Cardon con su V1 Pro, un monitor compacto que se engancha magnéticamente a la parte trasera del teléfono. La pantalla se conecta mediante USB-C y muestra en tiempo real lo que capta el objetivo principal, de modo que el usuario puede verse mientras graba sin necesidad de girar el teléfono.

El dispositivo mide 8,8 x 6 x 1 centímetros, un tamaño similar al de una tarjeta de crédito. Su formato reducido busca un equilibrio entre portabilidad y utilidad para creadores de contenido, viajeros que graban en solitario y cualquiera que prefiera no pedir ayuda a un desconocido para hacerse una foto.

La pantalla ofrece cuatro niveles de brillo ajustables que llegan hasta los 450 nits. Según sus creadores, ese nivel de luminosidad basta para que la imagen se vea con claridad incluso bajo el sol de mediodía.

El paquete incluye además un mando a distancia inalámbrico y un micrófono magnético que se sujeta a la ropa. Los fabricantes aseguran que el mando puede activar el disparador a 15 metros de distancia en la calle o en interiores, y hasta 200 metros en espacios abiertos sin obstáculos.

Ese control remoto no necesita emparejamiento por Bluetooth y se conecta de forma instantánea. Tampoco requiere aplicaciones adicionales ni suscripciones para funcionar una vez conectado al teléfono.

El V1 Pro es compatible con teléfonos Android recientes y con iPhone a partir del modelo 15, con algunas excepciones como el iPhone 16e, el 17e y el iPhone Air. El único requisito técnico es que el terminal cuente con un puerto USB-C compatible con el modo DisplayPort Alt.

V1 Pro Cardon El Androide Libre

En cuanto a resolución de vídeo, el monitor admite hasta 4K a 120 fotogramas por segundo en iPhone y hasta 8K a 40 fotogramas por segundo en Android. Cuenta también con un modo espejo que se activa con un solo toque para conseguir una imagen más natural al mirarse en la pantalla.

La latencia de audio se sitúa en 26 ms, un margen que según la marca resulta prácticamente imperceptible para la mayoría de usuarios. La pantalla en sí no incorpora batería propia, sino que se alimenta directamente del teléfono al que está conectada.

Para compensar ese consumo, el accesorio dispone de un segundo puerto USB-C que permite cargar el móvil mientras se graba. Basta con conectar una batería externa para mantener el teléfono con energía durante sesiones largas de grabación.

El fabricante indica que el V1 Pro funciona en un rango de temperaturas de entre 0 y 45 grados centígrados. Eso sí, el dispositivo no cuenta con ninguna certificación de resistencia al agua.

V1 Pro Cardon El Androide Libre

El monitor es compatible con anillos magnéticos que ya vengan integrados en el teléfono o en su funda. También puede combinarse con palos de selfie o trípodes con soporte de pinza, ya que su diseño estrecho no interfiere con este tipo de agarres.

Entre los accesorios incluidos de serie figuran el micrófono magnético, el mando inalámbrico, un cable USB-C de 13,7 centímetros y un anillo metálico. Quienes lo necesiten pueden adquirir por separado un soporte adicional, un trípode o cables más largos.

El micrófono tarda alrededor de hora y media en cargarse por completo. Con esa carga ofrece hasta 5,5 horas de uso continuado, suficiente para una jornada habitual de grabación.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de financiación en Kickstarter. Los primeros patrocinadores pueden reservar el monitor por 80 dólares, mientras que el precio de venta al público se fijará en 123 dólares una vez finalice la campaña. Si la recaudación llega a buen puerto, la empresa prevé comenzar los envíos en noviembre.