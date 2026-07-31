Adiós al agujero del centro: la Samsung Galaxy Smart Tag 3 cambia el diseño a uno mucho más convencional

Samsung acaba de estrenar el Galaxy Z Fold 8, el Galaxy Z Fold 8 Ultra y los Galaxy Watch 9 y Watch Ultra 2. Sin embargo, los rumores ya han saltado a su próximo localizador de objetos, la Galaxy SmartTag 3.

Según un informe publicado por SamMobile, el nuevo accesorio adoptaría un diseño con forma de squircle, es decir, un cuadrado de esquinas redondeadas. Se trata de un cambio estético que, a priori, suena a mejora evidente.

Pero ese lavado de cara llegaría acompañado de una renuncia que los usuarios notarían casi al instante. El SmartTag 3 perdería el agujero para el cordón que incorporaban los modelos anteriores.

Eso significa que ya no se podría sacar el dispositivo de la caja y engancharlo directamente a las llaves, a la mochila, a una maleta o al collar de una mascota. Habría que comprar por separado una funda o un llavero compatible antes de poder colocarlo en cualquier objeto.

Parte del atractivo de los localizadores Bluetooth reside precisamente en su sencillez. Se compran, se enganchan a algo importante y uno se olvida de ellos hasta el día en que hacen falta.

Añadir un accesorio extra a la ecuación no solo encarece la compra final. También resta parte de esa comodidad inmediata que caracteriza a este tipo de gadgets pensados para usarse sin complicaciones.

El diagrama filtrado también apunta a que Samsung mantendría un botón físico en el centro del dispositivo. Este elemento ya estuvo presente en el primer Galaxy SmartTag.

Samsung Galaxy SmartTag 3 Sammobile El Androide Libre

Si la marca surcoreana mantiene el enfoque, ese botón podría servir para mucho más que localizar el propio SmartTag. Existe la posibilidad de asignarle acciones personalizadas a través de Modos y Rutinas, convirtiéndolo en un acceso directo para tareas cotidianas.

En cuanto al resto del hardware, no se esperan sorpresas mayúsculas. El Galaxy SmartTag 3 mantendría conectividad Bluetooth, banda ultraancha UWB para una localización más precisa y la integración con Samsung Find.

También conservaría una certificación IP67 o IP68 de resistencia al agua y al polvo, en línea con sus predecesores. Existe además la esperanza de que el accesorio incorpore Bluetooth 6.0, aunque de momento esto sigue siendo pura especulación.

Si la filtración de SamMobile se confirma, la Galaxy SmartTag 3 podría llegar antes de que termine el año. Su lanzamiento coincidiría, previsiblemente, con el del Galaxy S26 FE y la serie Galaxy Tab S12.

De momento, todo lo relacionado con este accesorio sigue en el terreno del rumor. Habrá que esperar a una presentación oficial de Samsung para confirmar tanto el diseño final como las funciones reales del botón central.

Lo que sí parece claro es que la compañía busca renovar la imagen de sus localizadores sin tocar apenas la parte técnica que ya funcionaba bien. La pregunta es si los usuarios estarán dispuestos a pagar ese pequeño peaje de comodidad a cambio de un diseño más cuidado.