Samsung va a dar un golpe en la mesa con el Galaxy Watch Ultra 2: mejor pantalla, más batería, más delgado y más resistente

Faltan pocos días para la presentación de los nuevos móviles plegables de Samsung, que verán la luz el día 22 en un evento que se celebrará en Londres y al que asistirá EL ESPAÑOL - El Androide Libre.

En él se anunciarán los tres nuevos terminales de la empresa, sus Galaxy Z Series, pero también verán la luz nuevos relojes inteligentes de la empresa. Y uno de ellos llama especialmente la atención, el Galaxy Watch Ultra 2.

El conocido analista Evan Blass ha compartido imágenes filtradas sobre el esperado reloj, que mejora en aspectos muy importantes como la pantalla o la batería.

Una de las mejoras más llamativas se encuentra en la pantalla OLED circular que incorpora este dispositivo. El panel alcanza un brillo máximo de 5.000 nits, superando con holgura los 3.000 nits de la generación anterior.

Esta enorme potencia lumínica facilitará una lectura perfecta en exteriores incluso bajo la luz directa del sol veraniego. Los usuarios podrán consultar sus datos deportivos y notificaciones sin sufrir reflejos en el cristal.

El diseño exterior del reloj mantiene la peculiar forma cuadrada con esquinas redondeadas en su caja de titanio. Sin embargo, los ingenieros han conseguido reducir el grosor del chasis en un 12% respecto al modelo previo.

Esta reducción del perfil resulta muy significativa para quienes buscan mayor comodidad durante el uso diario y la actividad física. La voluminosidad del modelo de primera generación era un aspecto criticado que ahora queda corregido con acierto.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 en detalles Evan Blass El Androide Libre

El chasis incluye tres botones situados en el lateral derecho para facilitar la interacción con la interfaz. Entre ellos destaca el botón rápido central programable, pensado para activar funciones o entrenamientos personalizados al instante.

La durabilidad también experimenta un salto sustancial en este modelo enfocado a deportes exigentes y aventuras al aire libre. La nueva certificación IP69K supera el estándar IP68 del año anterior, garantizando una protección superior ante el agua y el polvo.

Este grado de protección asegura que el smartwatch pueda resistir chorros de agua a alta presión y condiciones ambientales extremas. Los deportistas más avanzados tendrán la tranquilidad de utilizar un equipo preparado para las situaciones más difíciles.

En el interior del dispositivo encontramos el procesador Snapdragon Wear Elite, desarrollado con la tecnología más eficiente del fabricante Qualcomm. Este procesador de última generación promete ofrecer una fluidez notable junto con un consumo energético muy optimizado.

La rapidez al abrir aplicaciones y la navegación por los menús se verán muy beneficiadas. Además, la gestión del calor se mantiene bajo control incluso cuando se ejecutan tareas pesadas durante largos periodos de uso.

La capacidad de la batería es otro de los pilares fundamentales que se renuevan en esta segunda versión del producto. El nuevo módulo ofrece una capacidad de 800 mAh, lo que representa un incremento del 35%.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 en los dos coles que tendrá.jpg Evan Blass El Androide Libre

El monitoreo de entrenamientos y actividades físicas vuelve a situarse como una de las funciones clave del reloj inteligente. La filtración incluye material gráfico que muestra modos avanzados para el seguimiento detallado de sesiones de ciclismo y otros ejercicios.

Según una filtración anterior, este Samsung Galaxy Watch Ultra 2 tendrá una pantalla de 480 x 480 píxeles. Dependiendo del modelo, se espera que incluya hasta 2 GB de RAM y 32 GB o 64 GB de almacenamiento interno. Contará con Bluetooth 6.0, NFC y Wi-Fi de doble banda. También habrá variantes con conectividad LTE, como siempre.