Este cable de Xiaomi es muy corto y eso lo hace perfecto para que lo uses con Android Auto para conectar el móvil al coche

En España es común usar habitualmente el coche para los desplazamientos diarios, y el uso del móvil como copiloto es también algo que cada vez hace más gente, siempre cumpliendo la normativa de la DGT.

La integración de los teléfonos inteligentes con nuestros coches ha mejorado drásticamente la experiencia de conducción, permitiéndonos acceder a mapas, música y llamadas sin distracciones peligrosas.

Sin embargo, esta modernización ha traído consigo un pequeño inconveniente físico: el exceso de cableado. La mayoría de los cables que vienen con nuestros dispositivos tienen una longitud estándar de un metro o más, lo cual es ideal para cargar el móvil en la mesita de noche, pero resulta desastroso en el espacio confinado de un automóvil.

Aquí es donde entra en juego la propuesta de Xiaomi, un accesorio que brilla precisamente por lo que le falta: longitud.

El cable trenzado de USB-C a USB-C de Xiaomi destaca por una característica que a primera vista podría parecer una limitación, pero que en realidad es su mayor virtud: mide tan solo 10 centímetros.

Esta longitud específica no es una decisión aleatoria, sino una respuesta de diseño inteligente a situaciones donde el puerto de carga y el dispositivo están muy cerca el uno del otro.

El escenario más evidente es la conexión con Android Auto o Apple CarPlay (en los modelos con USB-C). En muchos vehículos modernos, la bandeja para dejar el teléfono se encuentra a escasos centímetros del puerto USB.

Cable 10 cm de Xiaomi El Androide Libre

Usar un cable de un metro implica tener 90 centímetros de cable sobrante enrollado alrededor de la palanca de cambios, estorbando en el freno de mano o simplemente creando un aspecto visual desordenado.

Más allá de su longitud, el diseño de este cable incorpora otro elemento ergonómico crucial: un conector en ángulo de 90 grados.

Este diseño en forma de "L" es fundamental para la durabilidad y la comodidad. En los huecos portaobjetos del salpicadero, el espacio suele ser limitado. Un conector recto tradicional obliga al cable a doblarse de manera forzada contra la pared del compartimento, lo que con el tiempo provoca la rotura de los filamentos internos y el fallo de la conexión.

El conector acodado de Xiaomi permite que el cable salga paralelo al dispositivo, ocupando menos espacio y reduciendo la tensión mecánica tanto en el puerto del teléfono como en el propio cable.

En términos de construcción y resistencia, este accesorio no es un cable genérico más. Xiaomi ha optado por un recubrimiento de fibra trenzada de alta densidad, lo que le confiere una flexibilidad y resistencia muy superiores a las cubiertas de plástico o goma tradicionales que suelen pelarse con el calor o el roce continuo.

Según las pruebas de laboratorio de la marca, este pequeño gigante soporta cifras impresionantes:

Más de 10.000 ciclos de conexión y desconexión , asegurando que el puerto no se desgaste prematuramente.

, asegurando que el puerto no se desgaste prematuramente. Resistencia a más de 10.000 pruebas de flexión , garantizando que el cuello del conector no se parta.

, garantizando que el cuello del conector no se parta. Una resistencia a la tracción superior a 100 newtons, lo que significa que aguantará tirones accidentales sin problemas.

No debemos olvidar que, aunque sea corto, sigue siendo un cable de alto rendimiento. Soporta una corriente de 3A y permite una carga rápida de hasta 60 W.

Esto es vital, ya que al usar aplicaciones de navegación GPS y streaming de música simultáneamente, el consumo de batería del móvil es elevado.

Cable 10 cm de Xiaomi El Androide Libre

Un cable de mala calidad podría no suministrar suficiente energía para cargar el teléfono mientras se usa, pero este modelo garantiza que llegues a tu destino con la batería al 100%, e incluso es capaz de cargar portátiles o tablets compatibles si fuera necesario en una emergencia.

También es útil para usar con los accesorios que hacen que un coche que no tenga Android Auto inalámbrico disponga de él. Esos accesorios pueden estar al lado del puerto de carga sin necesidad de tener metros de cable sueltos. Ya se puede comprar en la web de Xiaomi España a solo 4.99 euros.