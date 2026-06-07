El "cargador" más extraño del mercado: es capaz de convertir sistemas de audio antiguos en dispositivos con bluetooth

Los entusiastas del sonido en ocasiones buscan alternativas para modernizar sus equipos antiguos sin perder fidelidad sonora. El nuevo receptor de audio inalámbrico de la marca UGREEN (29,99 euros en Amazon) se presenta como la opción ideal para este propósito.

Este pequeño dispositivo permite dotar de conectividad inalámbrica a cualquier sistema clásico mediante conexiones analógicas. Su principal virtud es la incorporación del protocolo de transmisión de datos de última generación.

La inclusión de tecnologías avanzadas garantiza que la transferencia de datos musicales no sufra los recortes habituales del pasado. Los usuarios pueden conectar este accesorio a amplificadores antiguos o altavoces que carecen de conectividad nativa.

El puerto físico de salida cuenta con la típica toma de 3,5 mm. Gracias a esta conexión, la compatibilidad con componentes de sonido de cualquier época está asegurada. La gran ventaja del accesorio radica en el soporte para el códec de alta resolución de Sony. Esta tecnología permite el paso de un flujo de datos que triplica al formato estándar.

La tasa de muestreo alcanza valores elevados que preservan los detalles más sutiles de las grabaciones. Las frecuencias más altas y los graves profundos mantienen su comportamiento natural en todo momento.

El chip integrado gestiona las conexiones bajo el estándar inalámbrico Bluetooth 6.0. Este avance técnico reduce la posibilidad de sufrir microcortes molestos durante las sesiones de escucha.

La distancia de cobertura efectiva alcanza los 10 m. La gestión de la energía se ha optimizado para ofrecer extensas jornadas de reproducción continuada.

Adaptador bluetooth de UGREEN El Androide Libre

El sistema de carga es lo más curioso, porque se enchufa directamente a la pared como si fuera un cargador, pero en realidad es la alimentación del propio decodificador de audio lo que se ve. Es decir, el aparato antiguo al que nos conectamos ha de tener su propia fuente de alimentación o batería.

Una de las funciones más cómodas en el uso diario es la capacidad de emparejamiento múltiple. El sistema del dispositivo admite el uso de dos dispositivos de forma simultánea. Esta característica facilita el intercambio de canciones entre familiares sin necesidad de desvincular los terminales. El cambio de emisor se realiza de manera limpia deteniendo la reproducción en el primer dispositivo.

Adaptador bluetooth de UGREEN El Androide Libre

Sus dimensiones compactas facilitan su colocación oculta detrás de los grandes módulos de sonido. El indicador lumínico del chasis cambia de color según el tipo de codificación que se encuentra activa. Una luz azul confirma al usuario que la transmisión de alta fidelidad se realiza correctamente.

La sincronización del volumen entre el emisor y el receptor evita saltos inesperados en la potencia. Además, el fabricante incluye los cables necesarios para poner en marcha el sistema desde el primer minuto.