OPPO se pasa el juego con esta pantalla externa que se pega con imanes al teléfono y también sirve de mando

Los accesorios para teléfonos existen desde que existen los propios móviles. Pero en los últimos años hemos visto algunos realmente llamativos, desde objetivos que se acoplan al dispositivo hasta formas de control auxiliares.

El último aparato de este tipo que se ha hecho oficial es el OPPO Bubble. Este dispositivo circular es, esencialmente, una pantalla secundaria que se adhiere de forma magnética a la parte trasera del smartphone.

Su propósito es tan sencillo como útil. Sirve como espejo digital para que podamos usar las cámaras traseras, técnicamente superiores, para hacernos selfies.

OPPO Bubble El Androide Libre

Lo primero que llama es su diseño. OPPO ha decidido alejarse de las aristas agresivas para abrazar una estética que ellos mismos denominan Trendy Selfie Screen.

Es un objeto que pide ser tocado, que encaja en la mano y que, gracias a su sistema de anclaje, se convierte en un apéndice natural del teléfono. Pero su magia no reside solo en la fijación. La Bubble es capaz de funcionar de manera inalámbrica, permitiendo un rango de acción de hasta diez metros.

Esto abre un abanico de posibilidades que va más allá del simple selfie de brazo extendido. Podemos colocar el teléfono en un trípode, alejarnos, y seguir viendo qué está captando el sensor a través de este pequeño ojo circular que llevamos en la palma de la mano. La conectividad Bluetooth y su capacidad para actuar como un mando a distancia para el obturador lo elevan por encima de un simple espejo.

Desde el punto de vista técnico, la integración es total. La pantalla no es un mero panel de previsualización estático. Permite configurar fondos de pantalla animados, interactuar con la interfaz de la cámara y, lo más importante, eliminar la incertidumbre de no saber cómo estamos saliendo en la foto cuando decidimos no usar la cámara para videollamadas.

OPPO Bubble El Androide Libre

Sin embargo, el OPPO Bubble es algo más que una herramienta de fotografía. Es un accesorio de moda. La marca lo presenta con fundas de transporte que parecen sacadas de una boutique de complementos, permitiendo colgarlo del bolso o del pantalón como si de un AirTag de lujo se tratara.

Aquí es donde la firma china demuestra que entiende el mercado actual. La tecnología ya no solo se compra por lo que hace, sino por cómo nos hace sentir y cómo nos hace lucir ante los demás. Es un dispositivo de estilo de vida, un aparato diseñado para la Generación Z que busca diferenciarse en un mar de rectángulos negros idénticos.

La propia OPPO Bubble cuenta con imanes para poder ser usada en los dispositivos con MagSafe, como los iPhone, o con Qi2, el protocolo de carga inalámbrica que también integra imanes, como es el caso de los Pixel y, en un futuro, seguro que algunos modelos de OPPO.

El lanzamiento, previsto para finales de mayo junto a los nuevos terminales de la casa, marca un punto de inflexión. ¿Es realmente necesario un segundo panel circular para vernos? Probablemente no. ¿Es una solución ingeniosa a la limitación física de las cámaras frontales? Sin ninguna duda.

Mientras el resto de la industria se pelea por esconder la cámara bajo la pantalla con resultados todavía mediocres, OPPO ha decidido que, si no puedes ocultar el problema, lo mejor es convertirlo en un accesorio deseable.