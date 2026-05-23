Este cargador para tu escritorio cambia las reglas: tiene 7 puertos USB, 300 W de potencia y no es caro

Los móviles ya no vienen con cargadores y, en breve, lo mismo pasará con los portátiles y con otros dispositivos por culpa de la Unión Europea. El nuevo MUITAVY Gen2 se presenta como una solución integral para quienes necesitan alimentar múltiples dispositivos de alta demanda de forma simultánea.

Este dispositivo alcanza una capacidad total de 300 W repartidos de manera inteligente entre sus siete conexiones disponibles. La mayoría de los accesorios actuales se detienen en los 140 W, pero este modelo duplica esa cifra con una gestión térmica impecable. Está disponible en KickStarter a un precio al cambio de unos 100 euros.

La tecnología de nitruro de galio permite que este aparato mantenga un tamaño compacto a pesar de su enorme rendimiento interno. Gracias a este material, los componentes pueden estar más juntos sin generar el calor excesivo que arruinaría un cargador convencional.

El diseño del equipo incluye seis puertos de tipo USB-C y un puerto USB-A para accesorios más antiguos o periféricos. Esta configuración asegura que cualquier ordenador portátil moderno o teléfono inteligente pueda recibir la energía que necesita para funcionar a pleno rendimiento.

Una de las características más llamativas es su pantalla LCD integrada que ofrece información detallada sobre el consumo en tiempo real. Un sensor táctil lateral permite cambiar entre tres modos de visualización para conocer el estado exacto de cada conexión activa.

La pantalla muestra el vataje individual de cada puerto, lo que ayuda a entender cuánta energía consume cada aparato conectado. También incluye un monitor de temperatura interna para garantizar que el sistema opera siempre dentro de los límites de seguridad establecidos.

La distribución de la potencia se organiza en tres zonas independientes que funcionan sin interferir unas con otras de forma negativa. La zona principal ofrece hasta 140 W por puerto, ideal para los ordenadores portátiles más exigentes que existen hoy en el mercado.

La segunda zona proporciona dos salidas de 65 W que son perfectas para tabletas o consolas portátiles de última generación. La tercera zona se encarga de los accesorios de bajo consumo como auriculares inalámbricos o relojes inteligentes sin desperdiciar recursos.

El peso de 492 gramos le otorga una estabilidad necesaria para que no se mueva por la mesa al conectar los cables. Su base es lo suficientemente ancha para evitar vuelcos accidentales, algo común en cargadores verticales de menor calidad que saturan el espacio.

La compatibilidad universal está garantizada gracias a que el fabricante ofrece diferentes tipos de cables de alimentación según la región geográfica. Para los usuarios en territorio europeo, el paquete incluye el conector estándar que asegura una conexión firme y segura a la red eléctrica.

El procesador que gestiona la energía detecta automáticamente cuando una batería está cerca de completarse para reducir el flujo eléctrico. Esta función de carga por goteo protege la salud de las baterías a largo plazo y optimiza el reparto del vataje sobrante.

MUITAVY Gen2 El Androide Libre

A diferencia de otras estaciones de trabajo, este modelo se centra exclusivamente en la entrega de energía sin incluir transferencia de datos. Al eliminar funciones secundarias como puertos HDMI o Ethernet, los ingenieros han podido maximizar la eficiencia en la tarea principal de alimentar equipos.

La construcción exterior utiliza materiales resistentes que soportan el uso diario intenso en entornos profesionales o domésticos con gran actividad. El acabado estético es sobrio y funcional, permitiendo que encaje visualmente en cualquier tipo de decoración moderna o minimalista en el hogar.

El avance que supone este modelo respecto a la versión anterior es notable en todos los apartados técnicos y de rendimiento. Se ha pasado de una potencia limitada a una capacidad que cubre las necesidades de cualquier creador de contenido o profesional tecnológico.

La seguridad es un pilar fundamental en este diseño, incorporando múltiples sistemas de protección contra sobretensiones y cortocircuitos accidentales durante su uso. Esto proporciona tranquilidad al dejar dispositivos costosos cargando durante la noche o mientras se trabaja fuera de casa.

MUITAVY Gen2 El Androide Libre

Con la llegada de este tipo de soluciones, el concepto de cargador portátil individual empieza a perder sentido, al menos cuando estamos sentados en un escritorio. La eficiencia energética y la comodidad de tener siete puertos en un solo bloque compacto definen el futuro de la conectividad.