Este accesorio cambia las reglas del juego: zoom óptico profesional para modelos de Samsung y iPhone

Llevamos años asistiendo a una carrera frenética en el sector de la telefonía móvil. Los sensores crecen, los algoritmos de procesamiento de imagen parecen magia negra y el modo retrato ya no es ese recorte chapucero que veíamos hace una década. Sin embargo, hay un muro físico que el software todavía no ha logrado derribar por completo: la óptica.

Por mucho que el zoom digital avance, la física manda, y cuando queremos capturar un detalle a cientos de metros de distancia, el cristal sigue siendo el rey. Aquí es donde entra en juego la última propuesta de Reeflex que está en Kickstarter.

La compañía ha presentado su nuevo sistema de lentes teleobjetivo de 300mm - 600mm, diseñado específicamente para smartphones.

La física frente al algoritmo

En el panorama actual, fabricantes como Samsung o Apple han integrado lentes con zoom real que son auténticas proezas técnicas. Pero incluso con un zoom óptico de cinco o diez aumentos, la calidad decae drásticamente cuando intentamos forzar la máquina.

El ruido aparece, la nitidez se desvanece y la imagen resultante parece más una acuarela que una fotografía. Reeflex propone saltarse esta limitación mediante el uso de lentes externas de alta calidad que se acoplan directamente sobre el sensor principal del dispositivo.

Reeflex Ultra Telephoto 300-600 mm El Androide Libre

El kit de Reeflex incluye opciones que equivalen a focales de 300 mm y hasta 600 mm. Para los que no estén familiarizados con la terminología de la fotografía tradicional, esto es terreno de los fotógrafos de naturaleza y deportes.

Lo interesante es que, al utilizarse sobre el sensor principal del teléfono, que suele ser el de mayor tamaño y da mayor calidad, aprovechamos toda la potencia de captación de luz y el rango dinámico del terminal.

Diseño y construcción

Uno de los puntos críticos de cualquier accesorio óptico para móviles es el sistema de montaje. Si la lente no está perfectamente alineada con el sensor, la aberración cromática y la pérdida de nitidez en los bordes arruinan la toma.

Reeflex ha optado por un sistema de montura que garantiza que el cristal esté justo donde debe estar. El cuerpo de las lentes está fabricado en aluminio de grado aeronáutico, lo que les otorga una durabilidad necesaria para quienes salen al campo a buscar la foto perfecta.

Reeflex Ultra Telephoto 300-600 mm El Androide Libre

El cristal utilizado cuenta con recubrimientos múltiples para minimizar los destellos y las imágenes fantasma, algo fundamental cuando trabajamos con focales tan largas donde la luz puede incidir de formas caprichosas.

Evidentemente, añadir una lente de este calibre rompe la estética minimalista y la ergonomía del smartphone. El usuario que apuesta por este tipo de periféricos no busca la comodidad de la foto rápida en el restaurante, sino la capacidad de capturar algo inaccesible de otra forma.

Lo que Reeflex ha conseguido es democratizar un tipo de fotografía que, hasta hace muy poco, requería una inversión de miles de euros en cuerpos de cámara réflex y objetivos pesados como piedras.

Ahora, con un accesorio que cabe en una mochila pequeña, un senderista o un aficionado a la astronomía puede obtener resultados que antes eran impensables sin un equipo profesional. La portabilidad sigue siendo su mayor baza frente a la fotografía tradicional, a pesar del tamaño extra respecto al móvil desnudo.

El ecosistema y la compatibilidad

Uno de los grandes miedos al invertir en accesorios para móviles es la obsolescencia. Cambiamos de teléfono cada dos o tres años y, a menudo, los accesorios dejan de servir. Reeflex ha diseñado un sistema de carcasas y adaptadores que busca mitigar este problema.

Al separar la lente del mecanismo de sujeción específico del modelo, aseguran una vida útil mucho mayor para la óptica, que es donde realmente reside el valor de la inversión.

Reeflex Ultra Telephoto 300-600 mm El Androide Libre

El software también juega su papel. Aunque estas lentes funcionan con la aplicación de cámara nativa de cualquier iPhone o Android, sacarle el máximo partido requiere control manual.

Poder ajustar la velocidad de obturación o el ISO es vital cuando trabajamos con focales tan largas para evitar las vibraciones. Cualquier mínimo movimiento a 600 mm se traduce en una foto trepidada, por lo que el uso de trípode se vuelve casi obligatorio en estas distancias, algo que el fabricante también ha tenido en cuenta en su ecosistema de accesorios.