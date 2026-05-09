Los usuarios coinciden: este lector de libros es una genial alternativa a los Kindle que se pega al móvil con imanes

Las últimas polémicas protagonizadas por Amazon han convencido a muchos usuarios de Kindle a buscar alternativas que estén a la altura; y están descubriendo algo mejor, dispositivos diferentes que cubren más nichos y pueden ser más útiles en el día a día.

Un buen ejemplo es el nuevo Xteink X4, un lector de libros que se ha vuelto viral en redes sociales como TikTok por su diseño práctico y una filosofía centrada en complementar nuestro smartphone en vez de intentar sustituirlo.

Al igual que otros lectores provenientes de China, el X4 está basado en el sistema operativo Android; sin embargo, eso no significa que sea un smartphone, y está completamente centrado en ofrecer una gran experiencia de lectura.

También a diferencia de los smartphones y de los Kindle, el Xteink X4 destaca por su reducido tamaño, con una pantalla de apenas 4,3 pulgadas, pero su resolución de 220 ppi es suficiente para mostrar diferentes tipos de fuentes sin problemas.

Aunque pueda parecer extraño, en realidad el hecho de que sea tan pequeño es un aspecto positivo para muchos usuarios, ya que lo pueden llevar en el bolsillo y su peso de apenas 74 gramos permite usarlo con una mano sin sufrir molestias después de horas de lectura.

Xteink X4 El Androide Libre

Hablando de ergonomía, curiosamente el Xteink X4 es mejor que los Kindle en un aspecto fundamental para muchos usuarios: cuenta con botones para cambiar de página, en vez de depender exclusivamente de la pantalla táctil como en la mayoría de los productos de Amazon.

Pero sobre todo, la característica estrella de este dispositivo, y lo que lo ha hecho viral, son los imanes que tiene en la trasera y que son compatibles con todos los smartphones que tengan carga inalámbrica Qi2.

Xteink X4 El Androide Libre

En otras palabras, podemos pegar el lector a cualquier iPhone moderno, a un Pixel 10 o a cualquier móvil Android que tenga una carcasa magnética; de esta manera, podemos transportarlo fácilmente y tenerlo siempre a mano.

Es como tener dos dispositivos en uno. Podemos usar el smartphone para todas nuestras tareas, y cuando queramos leer libros, solo tenemos que darle la vuelta; la pantalla de tinta electrónica es mejor para la vista al no emitir luz, con una experiencia muy parecida a la del papel.

Otro punto fuerte del Xteink X4 es el precio. En tiendas como AliExpress se puede encontrar por cifras que rondan entre los 50 y los 70 euros dependiendo de las ofertas o promociones que podamos aprovechar, lo que lo ha convertido en un accesorio muy popular.

Ahora bien, no estamos ante un dispositivo perfecto. Sus propios creadores admiten que este no es un dispositivo rápido porque usa un procesador de baja energía; su prioridad era aumentar la duración de la batería lo máximo posible con las limitaciones de espacio, y parecen haberlo conseguido, ya que los datos oficiales marcan una semana de duración con una carga.