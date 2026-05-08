Control total de tus hijos: así es el nuevo reloj de Huawei con geolocalización precisa y resistencia militar

Huawei ha anunciado en China nuevos productos, entre los que destacan los nuevos relojes pensados para niños. Son dos modelos, el HUAWEI WATCH KIDS X1 y el WATCH KIDS X1 Pro. Son los dispositivos más ambiciosos que la firma china ha diseñado para el público infantil.

Durante años hemos visto cómo los smartwatches a veces eran juguetes caros con localizaciones GPS mediocres o dispositivos demasiado complejos que acababan en un cajón.

Pero Huawei ha decidido cambiar eso con dos productos que no son baratos, pero el precio se explica por su calidad y prestaciones. El modelo X1 cuesta 249 euros y el X1 Pro 349 euros.

Estos relojes no solo dan la hora y permiten llamadas. También es una cámara de acción, un localizador de precisión militar y un monitor de salud que se adapta al ritmo de los más pequeños.

Y lo hace con un diseño desmontable que es, de lejos, su característica más rompedora. Eso sí, siempre está el riesgo de perderlo, aunque podremos buscarlo con su GPS.

Un diseño que se transforma

Lo primero que llama la atención de los X1 y X1 Pro es su estética acorazada. Tiene ese aire tecnológico, casi mecánico pero sin renunciar a la ergonomía. Sin embargo, el verdadero truco de magia reside en su estructura. Huawei ha implementado el primer diseño de cuerpo de reloj desmontable en esta categoría.

Así pues, el niño puede sacar el núcleo del reloj de la correa y acoplarlo a una carcasa especial con cordón, convirtiéndolo instantáneamente en una cámara de mano.

Uso con correa y con colgante El Androide Libre

No es un añadido cosmético; es una solución funcional para que la fotografía no sea algo incómodo desde la muñeca. Además, el cuerpo es rotatorio en 360 grados, lo que permite buscar ángulos de disparo que hasta ahora eran imposibles en un wearable.

Pantalla AMOLED

Si pasamos al frontal, nos encontramos con una pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas. No es común ver paneles de esta calidad en dispositivos infantiles, donde se suele recortar en costes con pantallas LCD de bajo brillo. Aquí no.

HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro 1 El Androide Libre

La nitidez es excelente, los colores son vibrantes y, lo más importante, el brillo es lo suficientemente alto como para que sea perfectamente legible bajo la luz directa del sol.

Esta pantalla no solo sirve para navegar por los menús; es el visor de un sistema de cámaras doble que asusta por sus cifras. Tenemos una cámara frontal de 5 Mpx para videollamadas y selfies, y una trasera de 13 Mpx para hacer fotos.

Localización de precisión

Entramos en el terreno que realmente importa a los progenitores. Un reloj inteligente para niños es, ante todo, un seguro de vida. Los HUAWEI WATCH KIDS X1 Series utilizan un sistema de posicionamiento de cinco modos y doble banda.

La tecnología GNSS de doble banda permite mitigar las interferencias en entornos urbanos densos, donde los edificios altos suelen volver locos a los GPS convencionales.

Localización El Androide Libre

El sistema es capaz de ofrecer una localización con precisión de segundos, incluso en interiores, apoyándose en las redes Wi-Fi de doble banda y sensores de asistencia. A través de la aplicación HUAWEI FamCare, los padres pueden establecer zonas seguras y recibir alertas instantáneas si el niño entra o sale de ellas.

Fotografía y almacenamiento

Uno de los mayores problemas de los dispositivos conectados suele ser el almacenamiento. Huawei ha cortado por lo sano integrando 64 GB de memoria interna del X1 Pro y 32 GB en el X1. Esto permitirá guardar miles de imágenes.

Pero lo interesante no es solo el espacio, sino cómo se usa. El reloj incluye un modo de "Cámara Divertida" con más de 100 stickers, 14 filtros y un modo temporizador.

Es un incentivo para que el niño interactúe con el entorno de una forma creativa. Y cuando llega el momento de compartir, el sistema permite enviar estas fotos a los contactos aprobados por los padres de forma sencilla y segura, fomentando una socialización controlada.

Conectividad global y videollamadas en alta definición

El X1 y el X1 Pro no escatiman en conectividad. Soportan redes 2G, 3G y 4G de forma global, lo que garantiza que el niño esté localizado y localizable incluso si viajamos al extranjero.

Las videollamadas a través de HUAWEI MeeTime son fluidas y, gracias a la cancelación de ruido por IA, la voz del niño se escucha con claridad incluso en parques ruidosos o entornos con viento.

Selfies El Androide Libre

Un detalle que se agradece es la capacidad de los padres para cambiar entre la cámara frontal y la trasera durante la videollamada. Esto permite no solo ver la cara del niño, sino también el entorno que le rodea, añadiendo una capa extra de contexto y seguridad en situaciones de duda.

Salud y bienestar: más que contar pasos

Huawei ha trasladado parte de su saber hacer en wearables deportivos a este modelo infantil. El reloj monitoriza el ritmo cardíaco durante todo el día y muestra la evolución en gráficas fáciles de entender. Además, introduce una función de "Asistente de Emociones", que utiliza esferas de reloj con mascotas virtuales que reaccionan al estado de ánimo y al nivel de actividad del niño.

En el apartado físico, el reloj incentiva el movimiento mediante retos de pasos y objetivos diarios. Todo esto, por supuesto, bajo la supervisión parental en la app.

Y no hay que preocuparse por la durabilidad: cuenta con certificaciones de resistencia al agua IPX9, IPX8 y 2 ATM. Es decir, puede sobrevivir a salpicaduras, lluvia y chapuzones en la piscina sin pestañear.

Con 850 mAh, el reloj aguanta jornadas intensas de uso, pero lo que realmente destaca es su sistema de carga rápida. En apenas 20 minutos, el dispositivo es capaz de recuperar el 50% de su energía.