Adiós a tener que ir a la farmacia para medirte la tensión con este accesorio de Lidl que está de oferta

En España, el interés por mantener un estilo de vida saludable y monitorizar los indicadores vitales desde la comodidad del hogar ha experimentado un crecimiento notable durante los últimos tiempos.

La prevención se ha consolidado como la herramienta más eficaz para combatir problemas de salud a largo plazo, y contar con dispositivos fiables es un paso fundamental en este proceso.

Además, el envejecimiento de la población hace que ahora sea más común tener ciertos aparatos en casa para no tener que ir al médico o la farmacia a la primera de cambio.

El monitor de presión arterial de brazo que se vende en Lidl por 12,99 euros es una buena opción para esas personas con problemas cardíacos que necesitan llevar un registro riguroso de su tensión.

Este dispositivo destaca principalmente por su método de medición totalmente automático y oscilométrico, lo que garantiza resultados precisos en cada uso.

Tensiómetro El Androide Libre

Una de las características más interesantes de este modelo es su tecnología de inflado. A diferencia de otros aparatos que realizan la medición tras haber apretado el brazo por completo, este monitor es capaz de obtener los datos de forma rápida y cómoda ya durante el proceso de inflado.

Esto supone una mejora significativa en la experiencia del usuario, evitando esa sensación de presión excesiva que a menudo resulta molesta para personas con brazos sensibles o problemas circulatorios.

Incorpora un manguito universal diseñado para ajustarse a una amplia variedad de fisonomías, cubriendo circunferencias de brazo que van desde los 22 hasta los 42 centímetros.

La interpretación de los datos es otro aspecto donde este monitor sobresale. Cuenta con una pantalla de tamaño XL, completamente iluminada, lo que permite una lectura perfecta incluso en condiciones de poca luz o para personas con dificultades visuales.

Tensiómetro de Lidl El Androide Libre

Los resultados no solo se muestran de forma numérica, sino que vienen acompañados de un indicador de riesgo. Este sistema clasifica los valores de la medición mediante una escala de colores intuitiva, permitiendo que el usuario sepa de un vistazo si sus niveles de presión arterial se encuentran dentro de los rangos recomendados por los organismos sanitarios internacionales.

Más allá de la presión sistólica y diastólica, el dispositivo es capaz de detectar latidos cardíacos irregulares, lo que sirve como una advertencia temprana ante posibles arritmias cardíacas.

Además, para facilitar el seguimiento médico, el monitor dispone de dos espacios de memoria para distintos usuarios, permitiendo almacenar hasta 120 valores de medición para cada uno.

El sistema calcula automáticamente el valor promedio de todos los registros guardados, así como la presión arterial matutina y vespertina de los últimos siete días, proporcionando una visión global muy útil para las visitas al especialista.

Y si queremos una opción con bluetooth para llevar el registro de nuestras mediciones, Lidl tiene a la venta otro tensiómetro a un precio de 20,99 euros.