Adiós a los cargadores convencionales: este invento incluye todo lo necesario para cargar tu móvil donde sea

España se ha posicionado como uno de los países europeos con mayor adopción de dispositivos móviles por habitante, lo que genera una necesidad constante de soluciones de carga que sean eficientes y sumamente versátiles. Sobre todo ahora que no viene el cargador en la caja del móvil.

Esto es especialmente importante cuando salimos de viaje, sobre todo en países donde no se tienen los mismos conectores.

Ahí tenemos que llevar un adaptador para enchufar nuestros móviles y ordenadores, además de nuestros cargadores.

Pero hay una forma de llevarlo todo en el mismo aparato, teniendo que llevar junto a él sólo los cables de carga que necesitemos.

Se trata de un cargador de viaje con potencia de 200 W que ha sido desarrollado y lanzado en KickStarter de manera muy exitosa.

Sólo se necesitaban poco más de 3.000 euros para sacar adelante el proyecto pero actualmente han recaudado más de 100.000 euros, por lo que ya no hay riesgo de que se cancele el proyecto.

Eso sí, el paquete de compra más económico, de 79 dólares, está agotado, y el actual es de 89 dólares, aunque hay otros de mayor precio.

Este dispositivo no solo permite alimentar ordenadores y teléfonos, sino que introduce una interfaz visual en forma de pantalla para que el usuario mantenga el control total sobre el flujo energético.

La base de este progreso técnico es la implementación de la sexta generación de semiconductores de nitruro de galio, conocidos comúnmente bajo las siglas GaN.

Este material ha permitido transformar la industria de los cargadores al ofrecer una conductividad muy superior a la del silicio convencional, lo que se traduce en una pérdida mínima de energía en forma de calor residual.

Gracias a estas propiedades físicas, los ingenieros responsables del proyecto han logrado integrar circuitos capaces de gestionar hasta 200 W de salida en un chasis que cabe perfectamente en la palma de la mano.

La eficiencia térmica mejorada asegura que, incluso cuando se están alimentando cinco dispositivos de alto consumo de forma simultánea, la temperatura externa del adaptador se mantenga dentro de rangos seguros, prolongando así la integridad de los componentes internos y la salud de las baterías conectadas.

Una de las grandes ventajas de este modelo es su capacidad para gestionar una gran variedad de equipos al mismo tiempo sin sacrificar la velocidad de entrega de corriente.

El diseño cuenta con una toma de corriente alterna convencional integrada, 3 puertos USB de tipo C y 1 puerto USB de tipo A, lo que cubre prácticamente cualquier necesidad de conexión actual en el ámbito tecnológico.

Esta configuración permite que un profesional pueda alimentar su ordenador portátil de gran rendimiento, una tablet, un teléfono y otros accesorios menores, como auriculares o cámaras fotográficas, utilizando un solo enchufe de pared.

La distribución inteligente de la carga garantiza que cada puerto reciba el voltaje y el amperaje óptimos de manera automática, optimizando los tiempos de espera y asegurando que el equipo esté listo para su uso en el menor tiempo posible.

A diferencia de los cargadores tradicionales que operan de forma silenciosa y opaca, este adaptador incorpora una pantalla de cristal líquido de alta definición que muestra información crítica en tiempo real.

A través de este panel frontal, el usuario puede observar los vatios exactos que está consumiendo cada puerto individualmente, así como una estimación precisa del tiempo restante para completar la carga de las baterías.

Esta transparencia resulta de gran utilidad para diagnosticar posibles problemas con cables de baja calidad que no transmiten la energía adecuada o para verificar si un dispositivo realmente soporta los protocolos de carga rápida prometidos por el fabricante.

El carácter global de este adaptador queda patente en su sistema de clavijas intercambiables, las cuales son compatibles con los estándares eléctricos de regiones como el Reino Unido, Australia, Estados Unidos y la Unión Europea.

Esto lo convierte en el compañero ideal para quienes viajan frecuentemente por motivos laborales o de ocio, eliminando de forma definitiva la necesidad de cargar con múltiples adaptadores de viaje que a menudo resultan voluminosos y poco fiables.

La robustez de los materiales empleados en su fabricación asegura una resistencia elevada ante el uso diario y los traslados constantes dentro de maletas o mochilas de transporte.