Los cuadros de tinta electrónica perfectos para decorar cualquier casa, aunque no son para todos los bolsillos

Los dispositivos electrónicos no siempre están enfocados al gran público. Ni están diseñados siempre para el entretenimiento.

Hace casi un año, la empresa PocketBook anunció en el CES de Las Vegas un nuevo tipo de producto que se alejaba de los libros electrónicos que venía fabricando.

Se trataba de InkPoster, un tipo de aparato diseñado para decorar. Son pósteres, o cuadros, de tinta electrónica a color, pensados para colgar en las paredes de la casa, y cambiar el diseño desde el móvil.

La esencia de esta revolución reside en la implementación de la tecnología de tinta electrónica a color de alta gama E Ink Spectra 6.

Esta colaboración estratégica entre PocketBook, E Ink y Sharp ha culminado en un producto que fusiona la funcionalidad moderna con una estética atemporal.

El InkPoster logra recrear la calidez y la textura del papel físico, pero con la versatilidad de una pantalla digital, permitiendo que las obras de arte icónicas y la cartelería dinámica se presenten sin los reflejos ni la fatiga visual que a menudo acompañan a los paneles retroiluminados.

Esta tecnología utiliza millones de gotas de tinta electrónica a color para ofrecer una paleta de colores vibrante y una riqueza de detalles en la imagen.

El resultado es una experiencia visual sorprendentemente agradable a la vista, que se asemeja fielmente a una impresión de alta calidad, pero con la capacidad de cambiar el contenido en cuestión de segundos.

La línea de productos InkPoster se ha diseñado con la elegancia en mente, lo que explica el precio de los mismos.

Modelos de 13,3 y 31,5 pulgadas: Estos incorporan la tecnología E Ink Spectra 6, ofreciendo una visualización pura similar al papel, perfecta para espacios que buscan una integración discreta y una alta fidelidad cromática.

Modelo de 28,5 pulgadas: Este tamaño combina la tecnología E Ink Spectra 6 con la tecnología Sharp IGZO (Indio, Galio, Zinc, Oxígeno). Esta sinergia, desarrollada conjuntamente por Sharp y E Ink, es particularmente notable ya que garantiza colores aún más vivos y una actualización de imagen significativamente más rápida.

Su aplicación va mucho más allá del ámbito doméstico. Es la solución perfecta para realzar espacios públicos y comerciales donde la estética y la sostenibilidad son prioritarias.

Hogares: Como un marco de arte digital dinámico y cambiante que se integra sutilmente.

Hoteles y Restaurantes: Para menús elegantes, señalización ambiental o la exhibición de arte curado.

Galerías de Arte y Museos: Para complementar exposiciones con información dinámica o para la rotación de colecciones digitales de alta resolución.

El precio de los tres modelos, especialmente los dos de mayor tamaño, deja claro que se trata de aparatos pensados para negocio donde el diseño es muy importante y la personalización también.

O bien para viviendas con un fuerte componente de diseño donde el precio de los accesorios y decoración de la misma no sean un problema.