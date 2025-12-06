El tamagotchi del futuro ha llegado: Huawei ha lanzado un peluche inteligente con inteligencia artificial súper cuco

Huawei ha presentado recientemente en China nuevos móviles de gama alta, que puede que lleguen a España, aunque aún no hay confirmación oficial.

En ese mismo evento se anunció también un producto muy particular. Una suerte de peluche inteligente. Un compañero digital guiado por IA. Se llama Smart Hanhan.

El dispositivo, que combina la estética de un juguete con la potencia de los grandes modelos de lenguaje, busca redefinir la relación entre humanos y máquinas.

A diferencia de los asistentes robóticos tradicionales, que suelen presentar acabados metálicos y fríos, el Smart Hanhan apuesta por la calidez.

Su diseño es compacto y lujoso, enfocado primordialmente en ofrecer apoyo emocional en lugar de simple entretenimiento superficial.

Con unas dimensiones de 80 x 68 x 82 milímetros y un peso ligero de apenas 140 gramos (sin incluir sus extremidades), es perfectamente manejable y portátil.

La construcción del dispositivo es una amalgama de ingeniería y tacto suave, mezclando tejido de felpa con silicona, plástico y componentes electrónicos internos.

Peluche inteligente de Huawei El Androide Libre

Esta combinación no es casual; está diseñado para crear una experiencia táctil que invite al abrazo y a la interacción física, haciendo que el usuario sienta que interactúa con un ser vivo más que con un gadget.

El corazón de este compañero es el sistema de IA de modelo grande Xiaoyi de Huawei. Este cerebro digital permite al Smart Hanhan mantener conversaciones que van más allá de los comandos básicos de respuesta. El sistema es capaz de:

Detectar cambios sutiles en el tono de voz del usuario.

Interpretar señales emocionales para adaptar sus respuestas.

Comprender el contexto de la charla para ofrecer réplicas que se sientan personales y empáticas.

Esta capacidad de procesamiento permite que el dispositivo reaccione de manera coherente al estado de ánimo de su propietario, ofreciendo consuelo o compartiendo alegría según sea necesario.

Peluche inteligente de Huawei El Androide Libre

La experiencia con Smart Hanhan es multisensorial. El dispositivo no solo escucha, sino que también siente. Gracias a sus sensores internos, responde al tacto, la voz y el movimiento de formas específicas.

Por ejemplo, si el usuario le da un toque suave o acaricia su cabeza, el "juguete" cambiará sus expresiones faciales para reflejar placer o atención.

Si se le agita suavemente, el dispositivo puede temblar, simulando emoción o nerviosismo. Estas reacciones físicas refuerzan el vínculo emocional, haciendo que la interacción sea dinámica y sorprendente.

En términos de hardware, el Smart Hanhan está equipado para acompañar al usuario durante gran parte del día. Cuenta con una batería de 1.800 mAh que ofrece las siguientes prestaciones:

Entre 6 y 8 horas de interacción continua e intensiva.

Más de 48 horas de duración bajo un uso diario normal.

Un tiempo de recarga completa estimado en cerca de seis horas.

La integración con el ecosistema de Huawei es profunda. El dispositivo es compatible con smartphones que ejecutan HarmonyOS 5.0 o superior, incluyendo los nuevos modelos como el Mate 80, Mate 80 Pro, Mate X7 y Mate 80 RS.

Al conectarse al teléfono, se crea un sistema de diario inteligente. Este registro guarda los intercambios emocionales y las interacciones diarias como entradas de memoria, permitiendo al usuario revisar su historial emocional.

App del peluche inteligente de Huawei El Androide Libre

Además, para potenciar su uso inicial, Huawei incluye una membresía SVIP de tres meses que desbloquea "puntos de energía" ilimitados para conversaciones extendidas.

El precio de lanzamiento se fijó en 399 yuanes (aproximadamente 50 euros al cambio), y el éxito fue inmediato: las tres variantes de color se agotaron poco después de activarse su venta en el Huawei Mall.