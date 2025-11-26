El nuevo reloj de Honor presume de GPS, resistencia al agua y 120 modos de ejercicio, así es el Honor Watch X5

Justo cuando Huawei presenta nuevos auriculares, HONOR lanza un nuevo reloj inteligente, el Honor Watch X5.

Este nuevo dispositivo wearable llega al mercado como parte de la expansión estratégica de Honor en el segmento de los relojes inteligentes, debutando junto a la serie de teléfonos Honor 500 y prometiendo democratizar características de gama alta para un público más amplio.

Con un precio de lanzamiento de 449 yuanes (aproximadamente 60 euros al cambio), se posiciona como una opción extremadamente atractiva para quienes buscan funcionalidad sin sacrificar el precio ajustado.

El Honor Watch X5 destaca por su pantalla AMOLED de 1,97 pulgadas. La marca ha puesto un énfasis especial en la calidad de visualización, ofreciendo una resolución de 390 x 450 píxeles .

Uno de los puntos más fuertes del diseño es el aprovechamiento del frontal, con unos biseles de tan solo 1,8 mm, el reloj alcanza una relación pantalla-cuerpo del 82 por ciento, una cifra impresionante para su rango de precio.

Además, la experiencia de usuario se ve potenciada por una tasa de refresco de 60 Hz.

El cuerpo del reloj tiene un frente de aleación de aluminio que le confiere un toque premium, mientras que la carcasa trasera está fabricada en una mezcla de policarbonato y ABS para mantener la ligereza.

HONOR Watch X5 El Androide Libre

De hecho, el reloj es sorprendentemente ligero, pesando solo 29 gramos sin la correa.

Para la interacción física, HONOR ha incluido una corona giratoria de acero inoxidable, facilitando el desplazamiento por las notificaciones y aplicaciones sin tener que tocar la pantalla constantemente.

Está disponible en dos colores: Blanco Luz de Luna (Moonlight White) y Negro Fantasma (Phantom Black), ambos acompañados de correas de silicona.

Este reloj incluye certificaciones de resistencia al agua y al polvo IP68 y 5ATM. Esto significa que es apto para la natación y resiste las inclemencias del tiempo sin problemas.

HONOR Watch X5 El Androide Libre

En su interior, alberga un conjunto de sensores avanzados que permiten un seguimiento preciso de la actividad física y el bienestar:

Sensor de frecuencia cardíaca PPG para monitoreo 24 horas.

Medición de oxígeno en sangre (SpO2) para controlar la saturación.

Análisis detallado del sueño y monitoreo del estrés.

Seguimiento de salud femenina.

Acelerómetro, giroscopio y sensor geomagnético.

El reloj soporta más de 120 modos deportivos, cubriendo desde actividades básicas como correr y caminar hasta deportes más específicos.

Además, incluye funciones de entrenamiento profesional como grabación de rutas, guía de estiramientos y retroalimentación de ejercicio por voz.

Un aspecto destacado es su módulo GNSS de posicionamiento compatible con cinco sistemas (BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO y QZSS), que asegura un posicionamiento rápido y preciso en exteriores sin depender del teléfono móvil.

HONOR Watch X5 El Androide Libre

Gracias a la tecnología Bluetooth 5.3, el reloj mantiene una conexión estable con el smartphone, permitiendo realizar y recibir llamadas directamente desde la muñeca, una función muy demandada en este segmento.

También incorpora NFC, lo que habilita el acceso mediante tarjetas inteligentes y pagos móviles, aunque esta función es raro que acabe llegando a España.

HONOR Watch X5 El Androide Libre

Sin embargo, donde realmente brilla este dispositivo es en su autonomía. HONOR promete hasta 14 días de batería con un uso estándar.

El Honor Watch X5 es compatible tanto con Android (versión 9.0 o superior) como con iOS (versión 13.0 o superior), y se integra con la aplicación Honor Health para sincronizar todos los datos de salud y ejercicio.