Huawei ya tiene nuevos auriculares inalámbricos de gama alta, los muy elegantes Huawei FreeBuds Pro 5

Siguiendo su estela de lanzamientos de las últimas horas, con cinco móviles, Huawei acaba de presentar los FreeBuds Pro 5, unos auriculares de gama alta que esperemos lleguen a España.

Huawei continúa expandiendo su línea de audio True Wireless Stereo (TWS) con este modelo que no solo destaca por su estética refinada, sino por incorporar avances tecnológicos significativos impulsados por su propio desarrollo de chips y conectividad.

Los FreeBuds Pro 5 presentan un diseño denominado "Star Ring", que se caracteriza por una superficie grabada con diamante alrededor del anillo de sonido, aportando un toque de diseño que valoran muchos usuarios.

El estuche de carga cuenta con un recubrimiento de película suave al tacto. Una de las novedades más llamativas es la variante en color Sky Blue, que incluye un estuche con acabado en cuero vegano y una superficie curva 3D, diseñada para ser resistente tanto a los arañazos como a las huellas dactilares.

La comodidad ha sido un pilar central en su desarrollo. La estructura intrauditiva ha sido rediseñada utilizando datos de más de 10.000 oídos humanos, logrando un ajuste más ligero y confortable.

Huawei Freebuds 5 Pro El Androide Libre

Para asegurar la estabilidad y el sellado perfecto, se incluyen cuatro tamaños de almohadillas de silicona, lo que mejora la experiencia durante usos prolongados.

El corazón de estos auriculares es el chip Kirin A3, que habilita la tecnología de audio NearLink StarFlash.

Esta innovación representa un salto cualitativo frente al Bluetooth convencional. Gracias a una antena de doble banda que alterna dinámicamente entre 2.4 GHz y 5.8 GHz, los auriculares mantienen una conexión estable incluso en entornos con altas interferencias como metros o aeropuertos. Las mejoras técnicas son notables:

Velocidad de transmisión de datos 8 veces superior al Bluetooth tradicional.

Cobertura 2 veces más amplia y una recepción de señal más robusta.

Soporte para audio sin pérdidas de hasta 4.6 Mbps a 96 kHz / 24-bit.

Certificaciones HWA y Hi-Res Wireless Audio garantizadas.

En el apartado acústico, los Huawei FreeBuds Pro 5 integran un sistema independiente de doble canal con procesadores DSP duales y controladores DAC duales.

Huawei Freebuds 5 Pro El Androide Libre

La arquitectura de sonido combina un woofer superlineal de doble imán, capaz de bajar hasta los 10 Hz, con un tweeter micro plano ultrafino que alcanza los 48 kHz.

Esto permite un rango dinámico elevado. Además, los usuarios pueden disfrutar de los perfiles de sonido "Yuezhang", que incluyen modos como Equilibrado, Vocal, Clásico y Bajos.

La cancelación activa de ruido (ANC) también ha evolucionado. Utiliza un sistema de doble unidad y doble canal con detección inteligente MIMO.

Esto permite funciones avanzadas como el modo transparencia, el modo de conversación con IA y una reducción de ruido en llamadas bidireccional que puede manejar hasta 100 dB de ruido ambiental.

Huawei Freebuds 5 Pro El Androide Libre

La integración con HarmonyOS 6 lleva la funcionalidad un paso más allá. Los auriculares permiten la grabación en múltiples escenarios de hasta 200 minutos, con transcripción en tiempo real, identificación del hablante y resúmenes automáticos.

El asistente Xiaoyi ofrece traducción en 21 idiomas y respuesta mediante gestos con la cabeza. En cuanto a la batería, los datos son igualmente prometedores para los usuarios más exigentes:

Hasta 9 horas de reproducción con la cancelación de ruido desactivada.

Hasta 6 horas de reproducción con la cancelación de ruido activada.

Un total de 38 horas de autonomía combinada con el estuche de carga.

Carga rápida inalámbrica de 5W y mediante USB-C.

Los auriculares cuentan con resistencia al agua y polvo IP57, mientras que el estuche tiene una clasificación IP54, asegurando durabilidad ante el sudor y la lluvia ligera.

El precio de lanzamiento en China se ha fijado en 1499 yuanes, lo que equivale aproximadamente a unos 180 euros al cambio actual.

Los colores disponibles incluyen Earth Gold, Snow White, Frost Silver y el exclusivo Sky Blue. Queda esperar la confirmación oficial de su llegada y precio definitivo para el mercado europeo, donde seguramente competirán en la gama alta del sector de audio personal.