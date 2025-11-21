Las gafas inteligentes de Samsung llegarían en 2026 y rivalizarían directamente con las Ray-Ban Meta

En España las gafas inteligentes no son, por ahora, un tipo de dispositivo masivo. Las Meta Ray-Ban son el modelo más popular, pero no llegan al nivel que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos.

Con todo, este modelo es la referencia ahora mismo, aunque en China hay marcas que han presentado ya modelos similares, con los que incluso se puede pagar.

Pero hay una empresa que está trabajando en un modelo propio que sí podría tener una adopción masiva, Samsung.

La última filtración sobre las próximas gafas inteligentes de Samsung, el modelo SM-O200P está generando gran expectación.

Este dispositivo, cuyo lanzamiento se prevé para el año 2026, marca el ambicioso plan de Samsung para conquistar el segmento de este tipo de wearables inteligentes.

A diferencia de otros intentos centrados en la Realidad Aumentada como el Galaxy XR, estas gafas están diseñadas para ser un accesorio discreto de uso diario que se integra perfectamente con el ecosistema Galaxy.

La clave de la estrategia de Samsung es la usabilidad. Los informes sugieren que el dispositivo tendrá un peso de aproximadamente 50 gramos, un factor crucial para garantizar la comodidad durante el uso prolongado.

Visor de realidad aumentada XR Project Moohan de Samsung Chema Flores El Androide Libre

Este diseño ligero busca eliminar el aspecto de dispositivo enorme y pesado que ha sido un obstáculo para la adopción masiva de productos similares en el pasado.

La característica más innovadora, y una que asegura su papel como gafas de uso diario, es la inclusión de lentes de transición.

Estas lentes están diseñadas para oscurecerse automáticamente cuando el usuario está en exteriores bajo la luz solar intensa y volverse claras al entrar en interiores.

Esto permite que el dispositivo funcione como gafas de sol y gafas normales indistintamente, resolviendo uno de los mayores inconvenientes de llevar tecnología en el rostro.

En el apartado técnico, se rumorea que las gafas contarán con una cámara Sony IMX681 de 12 Mpx.

Esta cámara no solo servirá para la captura de fotos y vídeos de forma discreta, sino que también tendrá funcionalidades prácticas como el escaneo de códigos QR y la detección de gestos, permitiendo interacciones sin contacto físico con el dispositivo.

Aunque la conectividad se limitará a Bluetooth y Wi-Fi (sin datos móviles independientes), confirmando su uso como una extensión del teléfono, el verdadero valor añadido vendrá de la mano del software y la inteligencia artificial.

Se espera que el dispositivo ejecute un sistema operativo de AR dedicado con la posible integración de Gemini, la IA de Google.

Gafas inteligentes de Google con Android XR Chema Flores El Androide Libre

Esta sinergia con la inteligencia artificial permitirá que las gafas funcionen como un centro de información ambiental sin la necesidad de una pantalla de gran tamaño.

El calendario de lanzamiento en 2026 sitúa a Samsung en una posición estratégica para competir con jugadores ya establecidos como Meta y sus Ray-Ban.

La compañía está claramente apuntando a usuarios que buscan funcionalidad práctica de IA y un diseño sofisticado, distanciándose de la complejidad de los cascos de Realidad Extendida o Virtual.

Los rumores de precios sugieren un coste inicial de 379 dólares, un precio competitivo que rivaliza directamente con la oferta de Meta. Al priorizar el estilo sobre las demostraciones tecnológicas llamativas, Samsung parece haber aprendido de las lecciones pasadas de la industria.