El último invento de Xiaomi es una pantalla ultra personalizable diseñada para controlar toda tu casa

Aunque los entusiastas de la tecnología en España a menudo tenemos que esperar un poco más para disfrutar de las últimas innovaciones asiáticas, Xiaomi sigue dándonos motivos para mirar con deseo hacia su mercado local.

La firma china acaba de poner en el punto de mira, a través de su plataforma de crowdfunding Youpin, un dispositivo que promete ser la pieza definitiva para unificar el hogar conectado.

Se trata de la nueva Xiaomi Smart Central Control Screen. Este dispositivo es un cerebro dedicado diseñado específicamente para poner orden en el creciente caos de dispositivos IoT que muchos ya acumulamos en nuestras casas.

El principal atractivo de este dispositivo, que se presenta en un elegante acabado, es su capacidad para actuar como el director de orquesta de todo el ecosistema Xiaomi. Y su precio es muy ajustado, de 369 yuanes, unos 50 euros al cambio.

Quienes han empezado a domotizar su hogar saben que el proceso puede volverse tedioso: abrir una app para la aspiradora, otra para las luces y quizá usar comandos de voz para el aire acondicionado.

Xiaomi Smart Central Control Screen El Androide Libre

La propuesta de este panel es centralizarlo todo. Según los detalles revelados en su lanzamiento, el dispositivo ofrece un control de toda la casa en una sola pantalla, permitiendo gestionar escenas complejas con un simple toque.

Uno de los puntos fuertes que destaca el fabricante es la versatilidad de su interfaz. No estamos ante un sistema rígido, sino ante una plataforma que permite diseños de distribución de pantalla múltiples.

Esto significa que el usuario puede decidir qué es lo más importante para él: ¿quieres tener los controles de temperatura siempre visibles? ¿O prefieres accesos directos a las cámaras de seguridad?

El dispositivo se adapta a las necesidades de cada hogar y usuario, permitiendo colocar los interruptores virtuales y los datos de los sensores justo donde se necesitan. Aquí es donde brilla el ecosistema de Xiaomi, dirigido por HyperOS.

Xiaomi Smart Central Control Screen El Androide Libre

Además, su diseño minimalista en color gris oscuro está pensado para integrarse en cualquier decoración moderna sin desentonar.

Como suele ser habitual con los lanzamientos más interesantes de Youpin, este dispositivo comienza su andadura en China.

Solo queda esperar que Xiaomi decida traer una versión global de este centro de control a Europa, permitiendo a los usuarios del viejo continente gestionar su ecosistema de productos de la marca con este aparato.