Ock K. Chun, la doctora que recomienda usar el smartwatch para comer mejor: "Logra bajar el riesgo de diabetes"

En España los relojes inteligentes cada vez se usan más. Las empresas se han centrado en el ámbito de la salud y la nutrición y eso atrae a los compradores.

Dado que el ritmo de vida actual es a veces incompatible con comer bien, o hacer el deporte necesario, tener un dispositivo que nos controle ciertos parámetros es algo que cada vez más personas valoran.

La tecnología, por su parte, ha logrado ir miniaturizando diferentes sensores y piezas a la par que ha mejorado los algoritmos para crear máquinas de diagnóstico en la muñeca.

La última empresa en dar un paso adelante en este sentido fue Samsung con el lanzamiento de los Samsung Galaxy Watch 8 Series, relojes capaces de medir los antioxidantes en el cuerpo.

Además, el software de la empresa traducía las mediciones en consejos útiles para los usuarios que no están familiarizados con estas métricas.

En Nueva York tuvimos la oportunidad de hablar con Jongmin Choi, responsable de H/W R&D en salud en Samsung, sobre los nuevos sensores y algoritmos que usan estos relojes, y cómo ayudan a detectar patologías.

Ahora hemos querido ampliar la incormación hablando con dos expertas en un campo muy relacionado, la nutrición. Son Nisha Melvani, nutricionista y creadora de Cooking for Peanuts, y la doctora Ock K. Chun.

La importancia de los carotenoides

Al ser los relojes de Samsung los primeros en medir los antioxidantes, hemos querido centrarnos en esta función en las entrevistas realizadas.

Nisha Melvani indica que "la medición de los carotenoides en la piel es una forma fácil y no invasiva de evaluar en qué medida la dieta contribuye al estado antioxidante del organismo a lo largo del tiempo".

Esto es relevante porque al poder tener un seguimiento regular de este parámetro podemos saber si estamos comiendo suficientes verduras y frutas, dado que "los niveles de carotenoides en la piel se correlacionan con el consumo" de estos alimentos.

Y esto es clave porque "las dietas ricas en alimentos que contienen carotenoides fortalecen la capacidad natural del cuerpo para reparar y mantener las células sanas, lo que contribuye a lo que consideramos un envejecimiento saludable".

La importancia de los datos

Uno de los factores más importantes de los relojes inteligentes es que proporcionan datos de forma consistente.

Esto es clave porque según Melvani, "cuando esa información se traduce en orientación, ayudándote a comprender cómo responde tu cuerpo a diferentes alimentos o rutinas, se crea conciencia en lugar de presión", lo que "ayuda a tomar decisiones más conscientes sobre lo que consumes y a lograr beneficios más sostenibles".

Eso sí, es importante ser conscientes de que "los marcadores específicos deben servir como guías, no como absolutos". No vale de nada obsesionarse durante un corto período de tiempo con un parámetro particular.

Según la doctora Ock K. Chun, "la forma más habitual de estimar la ingesta de frutas y verduras ha sido tradicionalmente mediante cuestionarios dietéticos o registros alimentarios".

Pero esto planteaba un problema importante, dado que "estos métodos se basan en la memoria de las personas y en la precisión de las bases de datos sobre la composición de los alimentos, lo que a menudo da lugar a errores de medición considerables".

Indica que "la mejor forma es usar biomarcadores, pero requiere la extracción de muestras de sangre y costosos equipos de laboratorio".

Es por eso que la opción de usar "dispositivos ópticos para poder medir los niveles de carotenoides en la piel en solo unos segundos" es una alternativa válida, dado que "numerosos estudios han demostrado que los niveles de carotenoides en la piel están estrechamente relacionados con la ingesta alimentaria y las concentraciones de carotenoides en sangre".

Eso sí, aunque el tono de la piel y la melanina no suelen influir perceptiblemente en las mediciones, "la exposición al sol puede tener un efecto más notable a corto plazo". Por eso la doctora valora la decisión de Samsung, que "recomienda medir el índice antioxidante en la parte interior del pulgar, que es una zona protegida del sol y cómoda que ayuda a reducir la influencia de factores externos y a mejorar la consistencia".

Cómo cambiar la dieta

Una vez que tenemos los datos, es importante saber qué podemos hacer. Las aplicaciones nos dan una idea, pero hemos querido preguntar a NIsha, quien indica que hay que empezar por "añadir al menos dos frutas o verduras diferentes en cada comida" y combinar eso con "grasas saludables como el aceite de oliva, el aguacate o los frutos secos".

Además de las zanahorias y los tomates, hay otros alimentos que ayudan a proporcionar carotenoides, como "las verduras de hoja verde como la col rizada, las espinacas y las coles, junto con hierbas como el perejil y el cilantro". En esto coincide con la doctora Chun, que opina que "la mejor manera de mejorarlo es comer una variedad de frutas y verduras de colores todos los días".

La doctora también remarca que "más allá de su función antioxidante, los carotenoides también contribuyen a diversos aspectos de la salud, como la protección de la piel, la función inmunitaria, la salud ocular y la salud ósea".

Es decir, que se ha demostrado que "unos niveles más altos de carotenoides en la dieta o en la sangre están asociados con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y ciertos tipos de cáncer".

El estilo de vida

Además de la alimentación hay otros parámetros que influyen en el nivel de carotenoides en la piel. Melvani deja claro que "el estrés crónico y la falta de sueño pueden aumentar el estrés oxidativo, lo que agota los antioxidantes más rápidamente".

Además, "factores ambientales como la contaminación atmosférica, el humo o incluso las enfermedades pueden tener un efecto similar, mientras que una exposición excesiva al sol también puede agotar los niveles de carotenoides en la piel".

Por supuesto, los wearables son muy útiles a la hora de extraer datos, pero "son más eficaces cuando se combinan con una visión global, con una nutrición consciente, análisis de laboratorio regulares, ejercicio, recuperación y orientación de expertos".

Lo mismo opina la doctora Ock, que remarca que "disponer de un indicador visible del estado antioxidante puede motivar a las personas a comer más frutas y verduras, de forma similar a como los podómetros les animan a mantenerse activos."

Y es que "aunque el índice no cambia de forma inmediata, su seguimiento a lo largo del tiempo puede mostrar mejoras graduales que reflejan unos patrones de alimentación y estilo de vida saludables y constantes".

Pero no sólo es importante tener en cuenta esta medición, sino hacerlo como parte de un control más global. Como indica la investigadora, "la actividad física regular, un peso corporal saludable, un buen sueño y el control del estrés ayudan a reducir el estrés oxidativo y pueden contribuir a aumentar los valores del índice con el tiempo".

Pero hay que ser conscientes de que "el índice no cambia de la noche a la mañana. Los carotenoides de la piel se acumulan gradualmente, reflejando los patrones alimenticios y de estilo de vida a largo plazo".

Es decir, que aunque empecemos a tomar decisiones más saludables, "pueden pasar varias semanas antes de que notes un aumento visible".