He probado el invento que convierte el VIVO X300 Pro en una auténtica cámara de fotos: pone un teleobjetivo a tu móvil

Este año dos marcas de móviles han apostado por la fotografía de forma muy clara, OPPO y VIVO. La primera con el OPPO Find X9 Pro y la segunda con el VIVO X300 Pro.

Hemos podido probar los dos y sí, son dos verdaderas bestias en el apartado fotográfico, aunque quizás VIVO ha estado algo más avispada al crear una aplicación mucho más divertida.

Con todo, la calidad de las imágenes de ambos móviles es espectacular, si bien los dos cuentan con un único zoom de 3 o 3,5 aumentos.

La cuestión es que ambas marcas han optado por permitir un zoom mucho mayor, de 10 aumentos ópticos, pero con un accesorio que se compra por separado, un kit fotográfico.

Y nosotros hemos probado el de VIVO. El de OPPO también pudimos probarlo en su presentación, brevemente, pero no de forma intensa como ha sido este caso.

Un precio elevado

El precio de este pack, según la web de VIVO es de 499 euros, aunque no hemos visto que se pueda comprar por separado. La marca tiene una promoción en la que se puede comprar el VIVO X300 Pro con este kit por 1.599 euros.

Es cierto que el precio es alto, pero también se incluyen, como regalos promocionales, el cargador por cable de 90 W y el cargador inalámbrico.

Kit Fotográfico del VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El precio del móvil sólo, con los dos cargadores de regalo, es de 1.399 euros. Así pues, elegir entre tener o no el kit supone un desembolso de 200 euros, más asequible que los 549 euros del accesorio similar del OPPO Find X9 Pro.

Una caja impresionante

La caja de venta de este accesorio exuda lujo por todas partes. En la zona superior viene el móvil, y en la parte inferior tenemos un cajón donde está no solo el objetivo, sino otros complementos.

Kit Fotográfico del VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Entre ellos destaca el agarre que permite conectarse por USB-C al móvil, dotando al dispositivo de controles físicos, con un botón que emula el de las cámaras profesionales.

Este accesorio se carga también mediante un puerto USB-C que sirve, a su vez, para cargar el móvil.

Kit Fotográfico del VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Se incluye en el paquete también varios accesorios para montar filtros de densidad neutra o similares, así como una correa para llevar el móvil al cuello, como una cámara.

Lo que no nos ha gustado del todo es la calidad de la construcción de la funda y la empuñadura. El objetivo es de metal y está bien construido, pero la empuñadura no da la misma sensación. Xiaomi en sus modelos Ultra logró un mejor acabado.

Kit Fotográfico del VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Dado que tiene un precio elevado, incluso con la promoción, esperemos que esto sea una de las cosas que corrija VIVO si mantiene la idea de crear este accesorio para sus modelos de gama alta.

Botones por doquier

El zoom es la pieza principal del kit, y se nota. Usa un sistema de acoplamiento que, además, no bloquea el resto de cámaras, lo que se agradece. Pero no es el único elemento.

Además de la correa, anillos varios y otros detalles, el kit dispone de una empuñadura que se ancla en el puerto USB-C y en la funda que incluye.

Esta funda permite proteger al dispositivo y además asegurarse de que no se van a soltar los elementos, además de poder poner la correa.

Kit Fotográfico del VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero lo más importante es que la empuñadura nos da varios botones nuevos, además de una rosca para poder conectarla a un trípode convencional.

El botón principal es el de disparo, que también sirve como botón de enfoque en dos fases, como en las cámaras de fotos convencionales. También tiene un botón destinado exclusivamente a la grabación de vídeo.

Kit Fotográfico del VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

También tiene una pequeña rueda en forma de dial que no controla el zoom, sino la exposición, lo que nos permite modificarla sin tener que tocar la pantalla.

Con todo, el zoom también se puede modificar con una pequeña perilla junto al botón de disparo, aunque no está activo si tenemos conectado el zoom físico.

Una fotografía impresionante

El teleobjetivo es probablemente el sensor más infravalorado de los que pueden tener los móviles. El usuario medio utiliza más el sensor angular y el ultra gran angular.

Pero es cierto que los aficionados a la fotografía sí que valoran este rango de alcance. Y en el caso del que han diseñado Zeiss y VIVO funciona muy bien.

Zoom 1X y Zoom 10X Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la imagen superior podéis ver la diferencia entre una imagen tomada con el sensor principal y la misma en el mismo sitio con el teleobjetivo del que es objeto este análisis.

La calidad de la imagen es más que decente, e incluso los colores los capta bien. Es lo que tiene usar un sensor que ya está calibrado por el móvil y no uno externo que quizás funcionara diferente.

En la galería hemos recopilado decenas de imágenes tomadas con el teleobjetivo, además de dos de ellas tomadas con el mismo y el sensor principal, para comparar.

De noche la calidad es inferior, pero aún así se pueden tomar ciertas imágenes muy usables, y no sólo para redes sociales.

Además, si nos gustan los retratos, esta es sin duda la cámara que más se puede exprimir para hacerlos.

El problema viene en el vídeo. La calidad es muy buena, y los colores más que decentes, pero necesitamos estar muy quietos, mejor incluso si usamos un trípode.

Grabando Zoom con el Kit del VIVO X300 Pro Alvarez del Vayo

Esto es así porque dada la longitud del zoom, la trepidación es máxima si lo usamos en movimiento. Para usar un trípode la empuñadura incluso tiene una rosca universal.

¿Me lo compro?

El VIVO X300 Pro es un móvil para un público concreto, el que quiere un móvil de gama alta. Eso supone un nicho del mercado. Y es que, además, estamos ante un accesorio que apunta a otro nicho: el de los amantes de la fotografía.

¿Me lo compraría? Siendo sinceros, sí. Pero porque me gusta mucho la fotografía y esto me permite obtener tomas que, de otra manera, no podría con el móvil.

¿Merece la pena comprar esto en vez de una cámara de 200 euros? Creo que sí, pero ahí está también la cuestión.

Kit Fotográfico del VIVO X300 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

VIVO ha acertado al incluir el Kit en un paquete promocional y rebajar su coste real a los 200 euros. Si tuviera que pagar los 499 euros seguramente no me lo compraría.

Además, la integración del mismo con el software es muy buena, pero es cierto que necesitaría mejorar en calidad de construcción. Y no nos referimos al teleobjetivo, que es soberbio, sino a la empuñadura y la funda.

Con todo, esta apuesta de VIVO es más que correcta, que apunta a un segmento concreto pero que sobre todo deja claro que VIVO quiere ser la referencia en fotografía en el segmento móvil y con movimientos como este puede lograrlo.