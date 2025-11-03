Adiós a las distracciones en el trabajo: el invento que evita que te molesten y se sincroniza con todo tu hogar inteligente

En España, el teletrabajo ha crecido mucho en los últimos años, aunque actualmente empecemos a ver una reducción del mismo.

Esto hace que la búsqueda de la máxima productividad sea una constante en un entorno en el que nos podemos despistar y entretener con más facilidad que en una oficina.

Pero lo peor es que las notificaciones de redes sociales, los correos electrónicos y las aplicaciones de mensajería fragmentan nuestra atención.

Y eso puede pasar no sólo en casa, sino también en la oficina, en una reunión y, prácticamente, en cualquier lugar en el que haya gente o donde tengamos a mano nuestro smartphone.

Esta lucha por mantener la concentración ha impulsado el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas. Busy Bar (199 dólares) es un buen ejemplo de ello.

Céntrate en lo importante

Este dispositivo ha sido creado para combatir la procrastinación. Su diseño se centra en ayudar al usuario a mantenerse enfocado en sus tareas. La propuesta es simple pero potente.

Ofrece un método tangible para gestionar el tiempo y minimizar las interrupciones. Su objetivo es transformar la manera en que trabajamos y estudiamos, promoviendo hábitos más saludables y eficientes.

Parte trasera de la Busy Bar El Androide Libre

La empresa detrás de esta creación es Flipper Devices Inc. Esta compañía ya es conocida en el sector tecnológico por su anterior producto, Flipper Zero.

Con Busy Bar, buscan consolidar su reputación como innovadores en el campo de los dispositivos de hardware. Su enfoque en el código abierto y la personalización diferencia sus productos de la competencia.

El concepto de Busy Bar se basa en la simplicidad y la eficacia. No se trata solo de una aplicación más en nuestro ordenador o teléfono. Es un aparato físico que se integra en nuestro espacio de trabajo.

Su característica más visible es una pantalla de píxeles LED. Esta pantalla es el centro de la interacción con el usuario. Muestra información relevante sin necesidad de consultar otros dispositivos, evitando así posibles distracciones adicionales que podrían surgir.

Parte delantera de la Busy Bar El Androide Libre

Una de sus funciones estrella es el temporizador de concentración. Este se basa en técnicas de gestión del tiempo como el método Pomodoro. El usuario puede establecer periodos de trabajo enfocado y descansos programados.

El método Pomodoro es una de las aplicaciones predeterminadas más destacadas. Esta técnica utiliza un temporizador para dividir el trabajo en intervalos de 25 minutos. Cada intervalo se separa por una breve pausa. Busy Bar automatiza este proceso. Ayuda a los usuarios a implementar esta popular metodología de productividad sin esfuerzo y con gran efectividad.

La barra visualiza el tiempo restante, creando una conciencia clara del progreso. Esto ayuda a mantener la motivación y a evitar el agotamiento.

El bloqueo de distracciones es otra capacidad fundamental. Busy Bar puede sincronizarse con el teléfono y el ordenador.

Integración con domótica de la casa mediante Matter El Androide Libre

Durante los periodos de concentración, bloquea el acceso a sitios web y aplicaciones que el usuario considere una distracción.

Esta función es crucial para crear un verdadero santuario de trabajo libre de interrupciones digitales no deseadas.

La personalización es un pilar de la filosofía de Busy Bar. Al ser un proyecto de código abierto, los usuarios tienen un control total.

Pueden modificar su funcionamiento y crear sus propias aplicaciones. Esta flexibilidad permite adaptar el dispositivo a las necesidades específicas de cada persona. La comunidad de desarrolladores puede contribuir a expandir sus capacidades de forma continua.

La compatibilidad con sistemas de hogar inteligente abre un mundo de posibilidades. Se puede integrar con otros dispositivos conectados del hogar o la oficina.

Por ejemplo, podría cambiar la iluminación de la habitación para señalar un periodo de concentración. O podría silenciar las notificaciones de otros aparatos inteligentes mientras el usuario está trabajando en sus proyectos.

La conectividad está garantizada a través de Wi-Fi y un puerto USB Tipo-C. El Wi-Fi permite la comunicación inalámbrica con otros dispositivos y servicios en la nube. El puerto USB-C se utiliza para la alimentación y la conexión directa con un ordenador.

La compatibilidad de software es excepcionalmente amplia. Funciona con los principales sistemas operativos de escritorio: macOS, Windows y Linux. También es compatible con plataformas móviles como iOS y Android.

Busy App El Androide Libre

El bloqueo de sitios web y aplicaciones es una barrera contra la procrastinación. El usuario define una lista de elementos a bloquear. Durante una sesión de trabajo, Busy Bar impide el acceso a ellos.

Esta función es especialmente útil para quienes tienen dificultades para evitar las redes sociales o los sitios de noticias durante sus horas de trabajo o estudio.

Una app para el móvil

Esta empresa también ha desarrollando una aplicación para móviles, tanto iPhone como dispositivos Android, que hace algo parecido a este aparato.

Se trata de Busy App, un programa capaz de secuestrar nuestras aplicaciones para que no podamos usarlas durante un período de tiempo que nosotros mismos establezcamos.

Busy App El Androide Libre

De esta forma, estaremos concentrados en el trabajo, sin distracciones como las apps de vídeos verticales que hacen que el tiempo vuele sin hacer nada productivo.

Una de las funciones más llamativas es la integración con WearOS, de manera que podremos seguir la cuenta atrás de nuestro período de productividad desde la muñeca, sin tener que coger el móvil.

Por supuesto, además de poder usarse de manera gratuita, Busy App se integra de manera sencilla con Busy Bar, haciendo que el móvil deje de ser una fuente de distracciones simplemente pulsando un botón en la barra.