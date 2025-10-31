El 'gadget' definitivo para viajar: una batería portátil que sirve también como router para tener internet en más de 150 países

En España las baterías portátiles se han convertido en un accesorio bastante común, a la hora de ir a la Universidad o al trabajo, sobre todo cuando tenemos que desplazarnos fuera de la oficina o del centro.

Las hay de muchos tipos y, en función de las necesidades, optaremos por comprar un modelo u otro, pero hay algunas opciones realmente únicas, pensadas para un tipo concreto de usuario.

Una de las más interesantes presentadas en las últimas semanas es la Baseus Energeek GX11 MiFi Power Bank (129,99 dólares), una solución dos en uno que une una batería externa de 20.000 mAh con un router 4G de cobertura global. También se puede comprar en Amazon desde España a un precio de 112 euros.

La propuesta de Baseus es ambiciosa: eliminar la necesidad de llevar múltiples dispositivos y cables, simplificando la vida del usuario.

¿Cuántas veces nos hemos encontrado buscando un enchufe en un aeropuerto, o dependiendo de redes WiFi públicas poco seguras?

Autonomía y carga

Lejos de ser un ladrillo de plástico sin personalidad, este dispositivo presenta un diseño moderno y elegante, con líneas suaves y un acabado que transmite calidad.

Su formato, aunque robusto debido a su gran capacidad, está optimizado para la portabilidad. Con unas dimensiones de aproximadamente 155.7 x 54.6 x 49.5 mm, se siente sólido en la mano y está pensado para caber en cualquier mochila o maletín sin ocupar un espacio excesivo.

Baseus EnerGeek GX11 MiFi Power Bank 20000mAh 67W El Androide Libre

La batería Energeek GX11 se ha diseñado para poder resolver dos dilemas de forma conjunta.

Con una capacidad de 20.000 mAh, es capaz de cargar un smartphone varias veces, o incluso un portátil, gracias a su potencia de carga de 67 W.

Gracias a esta potencia de salida a través de su puerto USB-C, es capaz de cargar portátiles compatibles con Power Delivery (PD) a gran velocidad. Esto significa que ya no es necesario llevar el voluminoso cargador del portátil para viajes cortos.

El dispositivo está equipado con tres puertos: dos USB-C y un USB-A. Uno de los puertos USB-C es bidireccional, funcionando tanto como entrada para recargar la power bank (a una velocidad de hasta 65W, lo que permite llenarla en un tiempo récord) como de salida de 67W.

El segundo puerto USB-C y el puerto USB-A son exclusivamente de salida. La compatibilidad con los estándares PD 3.0 y QC 4.0 asegura que prácticamente cualquier dispositivo moderno se cargará a la máxima velocidad posible.

Uno de los detalles más ingeniosos y prácticos es su cable USB-C desmontable, que a su vez funciona como una correa de transporte. Esta solución elimina la necesidad de llevar un cable adicional para cargar el propio dispositivo o para conectar otros aparatos

eSIM global

Pero su verdadera diferenciación reside en la integración de un hotspot MiFi 4G, que ofrece una conexión a internet en más de 150 países sin necesidad de una tarjeta SIM física.

Además, cuenta con una pantalla LED integrada que muestra información crucial de un solo vistazo: el porcentaje de batería restante, el estado de la conexión 4G y los dispositivos conectados al hotspot.

Baseus EnerGeek GX11 MiFi Power Bank 20000mAh 67W El Androide Libre

Gracias a la tecnología CloudSIM de uCloudlink, este dispositivo se conecta a las mejores redes locales en más de 150 países sin necesidad de comprar una tarjeta SIM local.

El proceso es transparente para el usuario: basta con encender el dispositivo y, en cuestión de segundos, tendremos una conexión a internet 4G LTE estable y rápida, con velocidades de descarga de hasta 150 Mbps y de subida de hasta 50 Mbps.

Esta conexión se puede compartir con hasta 10 dispositivos simultáneamente, lo que lo convierte en la solución ideal para viajes en grupo, reuniones de trabajo o para familias que necesitan conectar múltiples gadgets.

La gestión de los datos se realiza a través de la aplicación Baseus MiFi, donde se pueden comprar paquetes de datos adaptados a las necesidades de cada usuario, ya sea por volumen (GB) o por tiempo (días, meses).

El dispositivo se conecta automáticamente a la red con mejor cobertura en cada ubicación, negociando las tarifas de datos de forma transparente para el usuario.

El paquete inicial gratuito de 1GB mensual durante el primer año es un excelente punto de partida para un uso moderado, y la app permite recargar datos de forma sencilla y, a menudo, a precios más competitivos que las tarifas de roaming de los operadores tradicionales.

Ideal para viajeros y profesionales

Este dispositivo multifuncional está dirigido a un amplio espectro de usuarios, pero algunos perfiles le sacarán un partido especial.

Para quienes viven con la maleta a cuestas, la Energeek GX11 es el compañero de viaje ideal. Combina en un solo aparato dos de los elementos más cruciales para cualquier viajero: energía y conexión a internet.

Baseus EnerGeek GX11 MiFi Power Bank 20000mAh 67W El Androide Libre

La posibilidad de aterrizar en un nuevo país y tener internet al instante, sin buscar tiendas de telefonía ni preocuparse por la batería del móvil, es un lujo.

También es muy adecuada para aquellos que trabajan o estudian fuera de la oficina o de casa. La GX11 garantiza que el portátil, la tableta y el móvil estarán siempre cargados y conectados, permitiendo trabajar desde un parque, una cafetería o el transporte público con la misma eficiencia que en un escritorio.

Además, la seguridad de una red WiFi privada es también un plus importante frente a las redes públicas, a menudo vulnerables a ataques.