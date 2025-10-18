Adiós a los ladrones y okupas: esta cámara de vigilancia tiene iluminación incorporada, se integra con Alexa y es barata

El interés por la seguridad en el hogar ha crecido mucho en España en los últimos años, con muchos hogares instalando sistemas de alarmas.

Pero los que están asociados a empresas son costosos e implican una cuota mensual que, en muchas ocasiones, no está justificada. Sin embargo, otras alarmas se gestionan de forma personal.

Entre las muchas opciones que hay, como las de Ring o las de Eufy, destaca una marca que también es de Amazon, como Ring, pero cuyos precios son mucho más asequibles. Se trata de Blink.

Esta es la empresa que ha puesto a la venta en nuestro país la nueva cámara exterior con foco, que combina tecnología, facilidad de uso y buena autonomía. Su precio es de 94,99 euros.

El corazón de esta nueva propuesta de Blink es su potente foco LED de 700 lúmenes que se activa por movimiento.

Blink Outdoor Floodlight El Androide Libre

Esta característica es fundamental, ya que no solo ilumina las zonas oscuras del exterior de la casa, como jardines, entradas o patios, sino que también actúa como un elemento disuasorio inmediato para cualquier persona que se acerque sin permiso.

La luz brillante, combinada con el inicio de la grabación de vídeo, es una señal inequívoca de que el área está siendo vigilada. Además, la cámara graba en resolución FHD, lo que garantiza imágenes nítidas y claras tanto de día como de noche, gracias a su visión nocturna por infrarrojos.

Este sistema tiene una total integración con la app de Blink. A través de ella, los usuarios pueden ver en tiempo real lo que está sucediendo fuera de su hogar, sin importar dónde se encuentren.

Pero la funcionalidad va más allá de la simple visualización. La cámara incorpora un sistema de comunicación bidireccional de alta claridad, lo que significa que se puede escuchar lo que ocurre y hablar a través de la cámara.

Esta función es extremadamente útil para dar instrucciones a un repartidor, saludar a las visitas o advertir a un intruso de que está siendo grabado. Todo ello se gestiona de forma intuitiva desde el smartphone.

La instalación de esta cámara se puede realizar en cuestión de minutos. Al ser un dispositivo completamente inalámbrico, se elimina la necesidad de complicadas instalaciones de cableado, permitiendo colocarla en el punto exacto donde se necesite, sin limitaciones.

Pero, sin duda, una de sus características más destacadas es su autonomía. Gracias a la eficiencia energética del dispositivo y el uso de dos pilas de litio AA Energizer (incluidas), la cámara puede funcionar hasta dos años sin necesidad de cambiar las baterías.

Además, el sistema cuenta con una detección de movimiento mejorada de doble zona, que permite personalizar las áreas de vigilancia para reducir las falsas alarmas.

Blink Outdoor Floodlight El Androide Libre

Para aquellos que buscan una protección aún más avanzada, Blink ofrece un plan de suscripción opcional. Con este plan, la cámara se dota de inteligencia artificial para la detección específica de personas y vehículos, asegurando que las notificaciones recibidas sean siempre relevantes.

Además, la suscripción permite guardar y compartir los clips de vídeo de forma segura en la nube, con una prueba gratuita de 30 días incluida en la compra.

La compatibilidad total con Alexa añade una capa extra de comodidad, permitiendo controlar el sistema de seguridad mediante comandos de voz, como armar o desarmar el dispositivo, o ver la imagen en directo en una pantalla compatible.