Ni Crossfit ni HIIT: los entrenamientos cambian para siempre con este pequeño 'gadget' con cámara que usa IA

El deporte en España siempre ha sido una pasión, sobre todo por el fútbol. Pero cada vez más usuarios ven los beneficios del entrenamiento de fuerza.

Hasta hace no mucho se consideraba que el entrenamiento con pesas y máquinas se reservaba sólo para los culturistas o, como mucho, los hombres que querían definir mucho su musculatura.

Ahora sabemos los beneficios de este tipo de entrenamiento, incluso en personas de cierta edad, porque mejora el comportamiento del cuerpo en su totalidad y mejora así nuestra salud.

Es tanto así que tener un entrenador personal se ha convertido en algo común en muchos ambientes, aunque el coste siga siendo alto.

Así pues, era cuestión de tiempo que la tecnología entrada en este sector. Y la IA. Lo hace mediante BodyPark ATOM, un entrenador personal con inteligencia artificial que se lanzará en breve en KickStarter a un precio de 119 dólares.

¿Qué es BodyPark ATOM?

BodyPark ATOM es un compañero de fitness. Es un dispositivo compacto y potente que promete revolucionar el fitness en casa. Se enfoca en la precisión, la personalización y la motivación.

Utiliza inteligencia artificial para mejorar tus entrenamientos siendo su principal baza la captura de movimiento. También puede realizar un seguimiento de tus repeticiones.

BodyPark ATOM El Androide Libre

Registra con precisión cada ejercicio que hacemos incluyendo repeticiones, series y el tiempo de entrenamiento. Así, elimina la necesidad de introducir datos manualmente.

El dispositivo se convierte en nuestros ojos y en nuestro entrenador personal, guiándonos en tiempo real para que cada movimiento cuente. Su objetivo es maximizar la efectividad del esfuerzo minimizando el riesgo de lesiones.

El diseño de BodyPark ATOM es otro de sus puntos fuertes. Es un dispositivo pequeño, discreto y elegante. Se integra perfectamente en cualquier hogar.

Su diseño minimalista no desentona con la decoración y es fácil de instalar y de usar. No requiere complicadas configuraciones. Además, su tamaño compacto lo hace muy portátil. Incluso es factible llevarlo contigo si nos vamos de viaje.

Y es perfecto también para el gimnasio, al incorporar una montura magnética para poder anclarlo a una máquina y que nos escanee de la mejor forma posible. También es compatible con los trípodes convencionales.

Análisis en tiempo real

Una de las características más destacadas de ATOM es su capacidad para analizar nuestra forma mientras hacemos ejercicio.

Tiene una base de datos de más de 1000 ejercicios, por lo que será de utilidad independientemente de cuál sea nuestro objetivo.

El dispositivo monitoriza los movimientos constantemente y proporciona información mediante una voz artificial si la postura no es la correcta.

Mejora de la postura El Androide Libre

Este feedback en tiempo real es fundamental porque nos asegura que cada repetición sea perfecta. Esto no solo previene lesiones a largo plazo, sino que también garantiza que trabajemos los músculos adecuados.

Los expertos coinciden en que la corrección postural es clave para progresar y ATOM se asegura de que no desarrollemos malos hábitos. Es como tener un entrenador personal en casa.

Seguimiento de repeticiones y series

Contar repeticiones y series puede ser tedioso. A menudo, nos distraemos y perdemos la cuenta. BodyPark ATOM soluciona este problema con un sistema de seguimiento de repeticiones es totalmente automático.

El dispositivo cuenta cada una de tus repeticiones y registra las series completadas, lo que nos permite concentrarnos en lo más importante: tu entrenamiento.

Usa una cámara que no requiere una posición específica al usar una lente ultra gran angular de 160 grados. Esta lente captura el movimiento de todo tu cuerpo.

Esta amplia cobertura nos da total libertad para movernos con naturalidad durante el entrenamiento, sin preocuparnos por salirnos del encuadre.

BodyPark ATOM integra elementos de gamificación, haciendo que el entrenamiento sea más divertido y adictivo. Incluso podemos competir contra nosotros mismos.

También podemos competir con amigos u otros usuarios. Pasa de ser una obligación a ser un juego.

Planes personalizados

El sistema permite crear planes de entrenamiento personalizados. Podemos adaptar las rutinas a tus necesidades y metas ¿Queremos ganar fuerza? ¿Perder peso? ¿Mejorar la resistencia?

La inteligencia artificial del dispositivo aprende de tu rendimiento y nos sugiere ajustes en el plan de entrenamiento.

App y grabación de entrenamiento El Androide Libre

BodyPark ATOM no es un dispositivo aislado ya que se integra en un ecosistema de fitness más amplio. Es compatible con una gran variedad de aplicaciones y plataformas.

Por ejemplo, puede sincronizar datos de salud en tiempo real desde un Apple Watch, como frecuencia cardíaca, actividad, niveles de estrés y frecuencia respiratoria.

Con esta información, ofrece informes de entrenamiento personalizados, diseñados exclusivamente para cada usuario.

Y podremos monitorizar la salud y los entrenamientos en cualquier momento, ya sea en ATOM, el Apple Watch o la app BodyPark.

Podemos sincronizar los datos de entrenamiento fácilmente e incluso podremos compartirlos con nuestro entrenador humano si es que lo tenemos. O simplemente llevar un registro detallado del progreso.