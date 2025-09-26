Los mejores auriculares de Google, los Pixel Buds 2 Pro, se actualizan para incluir control con gestos de la cabeza

Hace poco más de un año Google presentó sus últimos auriculares de gama alta, al menos por el momento. Se trata de los Pixel Buds 2 Pro, una evolución del modelo de 2022 que ha tenido mucho éxito, sobre todo por su ergonomía.

Este modelo no ha sido renovado este año, pero sí que tiene una rebaja de precio considerable, por la cual se puede comprar actualmente por 199 euros. Tiene muchos rivales, como los nuevos Airpods Pro 3 de Apple.

Además, Google ha actualizado su software para incluir un nuevo sistema de control de gestos con la cabeza, de manera que no tendremos que hablar o tocarlos con los dedos.

Esta novedad ha aparecido en el firmware 4.467 que está llegando a los auriculares poco a poco. Los primeros usuarios ya lo están pudiendo instalar, aunque no sabemos cuánto tiempo pasará hasta que todos los usuarios lo reciban.

Con esta actualización podremos usar movimientos de cabeza para gestionar llamadas y mensajes sin necesidad de tocar los auriculares ni el teléfono.

Google Pixel Buds 2 Pro El Androide Libre

Por ejemplo, asentir nos permitirá aceptar una llamada o responder un mensaje, mientras que sacudir la cabeza lo rechaza o lo cancela. Si asentimos ante una notificación de texto, podremos dictar tu respuesta al instante.

Junto a esta novedad llega otra llamado Audio Adaptativo, que modifica la cancelación de ruido activa para adaptarla al ruido exterior, para que no tenga que ir al máximo siempre.

También se incluye la opción de Protección contra ruidos altos, que bajará el volumen si en el exterior tenemos sirenas o maquinaria pesada y estamos usando el modo transparencia. De esta forma, se minimiza el impacto del ruido en nuestros oídos.

Eso sí, esta función no está diseñada para funcionar con otro tipo de ruidos fuertes que no hayan sido analizados y programados por Google.

La última mejora está relacionada con Gemini Live, la herramienta de conversación en vivo basada en IA de Google.

Con esta actualización, los Pixel Buds Pro 2 se adaptarán mejor a entornos ruidosos, filtrando las conversaciones de fondo o el ruido para que se nos escuche con claridad durante las interacciones.

Gemini Live en Google Maps El Androide Libre

No se ha indicado que estos cambios vayan a llegar a modelos anteriores o a los Pixel Buds a, la versión más económica de los auriculares de la compañía.