Este cubo permite enchufar tres aparatos y dos más mediante puertos USB-C, además de integrar un cable extra largo

En España cada vez tenemos más dispositivos conectados a la corriente eléctrica, desde electrodomésticos como vitrocerámicas o termos hasta pequeños aparatos.

Esto está llevando a un incremento en el uso de regletas para extender el número de enchufes disponibles. En Lidl hay una a la venta con un diseño diferente, de tamaño compacto, por 12,99 euros.

Esta regleta en forma de cubo ofrece cinco cone simultáneas, tres tomas schuko y dos puertos USB-C con Power Delivery. Soporta una potencia de hasta 3.680 W y suministra 30 W por USB-C en carga individual.

La carcasa plástica incluye obturadores de seguridad y un cable de nada menos que 1,4 metros, pensado para escritorios y espacios estrechos.

Este diseño permite conectar cargadores voluminosos sin bloquear enchufes adyacentes, un problema común cuando usamos regletas convencionales. Además, su precio es inferior al de alternativas domésticas que rondan los 18 a 25 euros.

Regleta de Lidl El Androide Libre

La potencia USB-C de 30 W cubre la mayoría de móviles e incluso puede cargar algunos portátiles, aunque no siempre a máxima potencia. Eso sí, si se usan los dos puertos simultáneamente, la salida conjunta baja a 15 W.

El límite schuko es de 3.680 W, lo cual incluso permite conectar radiadores eléctricos, que suelen ser los dispositivos enchufables que más consumen.

Con 8 × 8 × 11 cm y peso de 350 gramos, el cubo cabe tras muebles y se puede fijar con cinta adhesiva. La única precaución que tenemos que considerar es no usarlo en exteriores y no sobrepasar la potencia máxima conectando diferentes aparatos.

Está disponible en dos colores, blanco y negro, para hacer que encaje lo mejor posible con los tonos que usemos en los muebles de nuestra casa.

La única pega importante es que este alargador, o regleta en forma de cubo, no tiene un interruptor para cortar la corriente, como pasa en la mayoría de opciones.

Además, no incluye ningún sistema de control domótico, que pueda hacer posible encender y apagar los diferentes enchufes desde el móvil o desde los asistentes de voz de Amazon o Google. Si buscamos eso Lidl tiene otras opciones de precio algo más elevado.