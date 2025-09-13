Este increíble soporte hará que tus hijos vayan entretenidos cada vez que suban al coche: "Lo mejor para ir tranquilos"

Los trayectos largos en coche pueden ser entretenidos como conductor o como copiloto, pero es cierto que, en el asiento de atrás, se hacen algo más largos, especialmente para los más pequeños de la casa.

Con el auge de los coches conectados, es cierto que hay algunos modelos que incluso cuentan con una pantalla en su parte trasera, como el Su7 de Xiaomi, precisamente para hacer estos ratos más amenos.

Sin embargo, esta prestación tampoco acaba de ser un motivo de peso para decidirse por un modelo o por otro, ni mucho menos para cambiar de coche.

Y es que, gracias a un curioso soporte de marca Aisens, es posible conseguir un efecto similar, gracias al cual los más pequeños podrán ir entretenidos en la parte trasera.

Este se vende en Amazon, y cuesta tan solo 5,69 euros, un precio muy competitivo dentro del mundo de los soportes para Android.

Cuenta con dos enganches en los extremos, los cuales se colocan en las varillas que sostienen el reposacabezas. Todo orientado hacia los asientos traseros, de forma que sea visible para los pasajeros.

La idea es que, gracias a su soporte regulable, va a ser posible colocar dentro un móvil o una tablet, tanto en posición vertical como en horizontal. Estos se pueden dejar con una película, un vídeo o incluso con cuentos o historias interactivas.

En este se puede poner un vídeo o película que entretenga a los más pequeños, y lo mejor es que, como el móvil o tablet se encontrará quieto tras el asiento delantero, no se lo acercarán demasiado a los ojos y no forzarán tanto la vista como si lo llevasen en la mano.

Al ser totalmente regulable, permite que se le coloquen dispositivos que vayan desde las 5 hasta las 12 pulgadas, por lo que lo más normal es que sea compatible con los dispositivos que se tengan en casa.

Está fabricado en aluminio, por lo que se puede esperar que sea un soporte tanto estable como resistente al paso del tiempo.

Además, su instalación es bastante sencilla, y es compatible con reposacabezas que tengan una distancia entre las varillas de 10,5 a 14,5 cm.