Este insólito cargador está hecho con ricino y es totalmente sostenible: tiene carga rápida y un gran diseño

Los móviles Android cuentan con un gran número de accesorios disponibles, que permiten hacer todo tipo de cosas con el móvil, incluso tareas que nada tienen que ver con este tipo de dispositivos, como por ejemplo utilizar el móvil de metro láser.

En algunos casos, los fabricantes de estos accesorios no solo ponen atención en su funcionalidad, sino que también buscan que sean aparatos sostenibles y de calidad.

Al fin y al cabo es necesario intentar que la tecnología pueda presumir de esta sostenibilidad para no contaminar el entorno más de lo necesario, y más teniendo en cuenta que se trata de dispositivos que salen frecuentemente al mercado.

Muchas marcas de móviles ya hacen gala de este tipo de datos, que reflejan su compromiso con el medio ambiente, y de hecho suele ser algo bastante común en algunas presentaciones a lo largo del año.

Además, esta búsqueda de la sostenibilidad siempre es publicidad positiva hacia estas empresas, por lo que también les conviene en este sentido.

Ahora, el popular fabricante de accesorios Muvit ha lanzado al mercado el primer cargador para móvil completamente sostenible.

Se trata de un nuevo cargador ecológico llamado BiooFnix y fabricado con un material 100% vegetal que es derivado de la semilla de ricino y que contiene un 0% de plástico.

Este ricino se cultiva gracias a la iniciativa sostenible Pragati y tras su recolección se transforma en polímeros ABC. Este proceso es totalmente regenerativo.

Es un cargador totalmente vegetal que cuenta con un diseño blanco bastante minimalista y que le sienta muy bien, además de que como no ocupa demasiado espacio es posible llevarlo a cualquier parte.

Cargador sostenible

Cuenta con una única salida USB Tipo C, que será la única que veamos en un futuro, y además su potencia de carga llega hasta los 30 W, una cifra que está bastante bien.

Este cargador BiooFnix es el primero de una nueva serie de productos que se han diseñado con la premisa de ser sostenibles.

En el catálogo de la compañía estos productos aparecen con una etiqueta verde en la que se incluyen datos sobre su construcción, y ya hay algunos como cables y fundas.