Adiós a usar la cámara selfie: esta increíble pantalla secundaria hará que nunca salgas mal en una foto

Basta con dar una pequeña vuelta por algunas tiendas online para ver la gran cantidad de accesorios que hay disponibles tanto para móviles como para tablets con Android.

Se trata de un sistema operativo versátil y cuyos dispositivos admiten casi cualquier tipo de aparato complementario.

Estos van desde una máquina para tomar electrocardiogramas hasta una correa para colgar al cuello, pasando por fundas magnéticas para utilizar accesorios o incluso fundas acuáticas.

También existen accesorios gracias a los cuales es posible hacer que el móvil tenga mayores facilidades a la hora de tomar fotografías o vídeos.

Uno de ellos, por ejemplo, consiste en una jaula en la que se puede colocar el móvil para añadirle más accesorios. Sin embargo, no es el único que puede hacer esto.

Y es que últimamente se ha puesto bastante de moda un accesorio que permite que los usuarios vean lo que pasa en su móvil, aunque no tengan la pantalla delante.

Se trata de una pantalla trasera para el móvil que cuesta 69 euros en Amazon y que puede ser una opción muy buena para aquellas personas que busquen conseguir siempre los mejores resultados con la cámara de su móvil, en especial cuando estos se graban a sí mismos.

Para utilizarla va a ser necesario tener un móvil con imanes como los iPhone o los Google Pixel 10, o bien comprar una funda magnética para el móvil, algo que existe para prácticamente cualquier modelo.

La idea es que esta pantalla se ponga en la parte trasera del dispositivo para que el usuario pueda apuntarse a sí mismo con las mejores cámaras del móvil, que suelen ser las de detrás.

Así, podrán ver las imágenes que toma la cámara desde la pantalla trasera, y lo mejor es que funciona tanto con Android como con iOS.

Este accesorio permite aprovechar al máximo la calidad de la cámara trasera para que los usuarios puedan verse a sí mismos mientras toman fotografías o graban en vídeo.

Un gran accesorio que vendrá muy bien a aquellas personas que buscan contar con los mejores resultados a la hora de utilizar la cámara selfie en el dispositivo.