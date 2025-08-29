Adiós a la carga lenta: esta oferta de Lidl te ofrece dos cargadores dobles por menos de diez euros

Cargar el móvil es algo que todos los usuarios tenemos que hacer, inevitablemente. Hay móviles que cuentan con mayor batería y otros que son más conservadores en este sentido, pero aun así no pasan más de dos o tres días sin que haya que pasar por el enchufe.

Desde que los móviles ya no traen un cargador incluido en la caja, hay muchos usuarios que no han vuelto a comprar uno de estos dispositivos, utilizando el mismo que empleaban hace años.

Esto no es ni mucho menos recomendable, puesto que cabe la posibilidad de que sea demasiado lento. Por ello, conviene ir renovándolos cada cierto tiempo.

Ahora, esta oferta de Lidl hace que sea una de las mejores ocasiones para poder tener nuevos cargadores para tus dispositivos

Estos cargadores de Tronic están rebajados en Lidl a un precio de tan solo 9,99 euros para el pack de 2. Es decir, cada uno saldría a un precio de menos de 5 euros.

Se trata de cargadores que cuentan con dos salidas, una para introducir un cable USB Tipo C y otra para un cable USB Tipo A, por lo que es ideal para cargar varios dispositivos a la vez como el móvil y el reloj inteligente.

Uno de ellos viene en color gris claro y el otro en color gris oscuro y cuentan con carga Power Delivery en el Tipo C, por lo que será el que se debe usar en aquellas ocasiones en las que se quiera aprovechar lo máximo posible la carga rápida.

Se trata de una compra muy recomendable, no solamente por su bajo precio de 9,99 euros sino también por el hecho de que cada cierto tiempo conviene renovar los cables y cargadores que se utilizan en casa.

Además, su configuración doble también ahorrará bastante espacio en el hogar, al poder conectar dos dispositivos a la vez.

No tienen cable incluido pero en la tienda online también se pueden encontrar varias alternativas a un precio bastante atractivo.

Eso sí, en este tipo de dispositivos siempre merece la pena que sean compatibles con la carga rápida, puesto que, de lo contrario, no se podrá aprovechar al máximo el cargador.