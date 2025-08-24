Este increíble cargador del coche que vende Leroy Merlin es todo lo que necesitas para los viajes: podrá con todos tus dispositivos

A la hora de viajar en coche por España u otros países, es importante contar con accesorios que puedan ayudar al usuario en diferentes situaciones.

Por ejemplo, Xiaomi vende un dispositivo de lo más interesante, un inflador de ruedas portátil que funciona con su propia batería y que puede ser de gran utilidad en caso de pinchazo.

De la misma forma, hay otros tantos accesorios que son ideales para llevar en el coche en caso de viaje, y que a cambio de un precio bastante bajo son capaces de ofrecer una gran funcionalidad.

Además, cuando se viaja por carretera, siempre conviene ir bien equipado por lo que pueda pasar, y esto implica también tener siempre el móvil cargado y listo para usarse en caso de que se necesite avisar a emergencias o a la grúa.

Existen diferentes formas de cargar el móvil dentro del coche, ya que si bien se puede usar una powerbank, también es posible hacerlo conectando un cargador al enchufe del mechero del coche.

Muchas compañías venden uno de estos cargadores, y lo cierto es que siempre están bien tener uno en el coche, en especial, para casos de emergencia en los que haga falta cargar el móvil. No es de extrañar que, si se usa el GPS, por ejemplo, su batería se descargue relativamente rápido.

Sin embargo, esta alternativa que vende Leroy Merlín en su tienda puede ser bastante más interesante, ya que ofrece la posibilidad de usarlo con muchos dispositivos a la vez. Tiene un precio de 18,58 euros en la tienda online.

Se trata de un cargador extendido que cuenta con dos puertos USB, y no solo eso, sino que además también tiene espacio para enchufar tres cargadores más.

Cargador Leroy Merlín

Los puertos con los que cuentan su parte superior son también de formato mechero, por lo que es ideal para conectar otros dispositivos que también están pensados para usarse en el coche.

Este dispositivo está fabricado en metal y en color negro, con un voltaje de entrada de 12-24 V. Su forma es alargada, algo ideal para dejarlo en el pequeño hueco que queda entre el asiento y el freno de mano y el asiento del conductor.