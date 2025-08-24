Adiós a las cámaras de acción: este accesorio es mucho más barato y te deja que uses la de tu móvil para mayor calidad

Mucha gente ya no utiliza cámaras compactas en España debido a la mejora de calidad que ha experimentado el apartado fotográfico de los móviles.

No es para menos, ya que, en especial, los dispositivos de gama alta están a un gran nivel en cuanto a fotografía y vídeo, aunque es cierto que hay ocasiones en las que no son tan útiles.

Por ejemplo, para aquellas personas que buscan tener una experiencia de fotografía o de grabación más independiente y que no dependa de ir con el móvil en la mano.

Para este fin, las cámaras de acción son una gran alternativa que utilizan muchas personas a la hora de practicar deportes de riesgo o si simplemente no quieren tener que llevar la cámara o el móvil en la mano.

Sin embargo, existen algunos accesorios gracias a los cuales es posible utilizar el móvil como si fuera una de estas cámaras en miniatura que se pueden poner en cualquier parte.

Este curioso soporte de cuello es un buen ejemplo, y lo cierto es que se trata de un dispositivo que permite tener un punto de vista único si se combina con la cámara del móvil.

Hay que tener en cuenta que se trata de un accesorio compatible con el sistema de anillo magnético, por lo que será necesario contar con una funda que integre esta característica.

Lo mejor es que hará que poner y quitar el móvil de este soporte sea extremadamente fácil. Tiene un precio de 29,90 euros en Amazon.

La idea del mismo también es simple. Se trata de un soporte que se lleva colgado del cuello y que permite regular en cierta medida la dirección a la que apunta el smartphone.

Tan solo hay que ponerlo sobre este, darle al botón de grabar y encuadrar bien para que el usuario pueda disponer de sus dos manos, mientras se utiliza la cámara del móvil.

Se trata de un accesorio ideal para aquellas ocasiones en las que es necesario grabar un proceso, por ejemplo, de reparación del coche, de forma que se pueda saber luego dónde hay que colocar cada pieza, aunque sus usos pueden ser muy variados.