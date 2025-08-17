Este invento va a cambiar tu forma de usar las pilas de toda la vida: las prueba, las carga y las almacena de forma sencilla

El apagón que hemos sufrido este año en España nos ha demostrado que es buena idea no depender en exceso de aparatos que tengamos que enchufar constantemente y que siempre es aconsejable tener pilas a mano.

Pero, ¿y si fuera posible hacer ambas cosas a la vez? Es lo que prometen las pilas recargables de toda la vida. Y también las nuevas que presenta la empresa Linogy a través de un proyecto en KickStarter.

Se trata de un cargador de pilas con un nuevo modelo de baterías que une la forma de las pilas del pasado con la tecnología química actual, de iones de litio. Y su precio de 99 dólares no es especialmente elevado.

Este cargador es diferente al que solemos tener en casa, por varios motivos. Para empezar, su tamaño, es mucho más grande y permite almacenar muchas más pilas. Es capaz de almacenar hasta 40 pilas, cargando 8 de ellas a la vez. Y, cuando se acaba la carga, se almacenan solas.

Y no hay que cargarlas en pares o en grupos, como pasa en muchos cargadores convencionales. Podemos cargar una, o dos, o las ocho, como queramos.

Es capaz de detectar si están o no cargadas, indicándolo de manera visual. Y no solo carga las pilas de litio de la empresa, sino de cualquier otro tipo. Incluso incluye un panel de tinta electrónica que nos indica el estado de carga y las emisiones de CO2 ahorradas.

Pero la ventaja del cargador es solo la mitad, ya que la otra es la que aportan las nuevas pilas de iones de litio, con químicas similares a las de las baterías de los móviles.

Se cargan más rápido que las pilas recargables de toda la vida y, además, tienen más autonomía. De hecho, comparada con las pilas alcalinas, estas nuevas baterías tienen el doble de autonomía en el mismo tamaño.

Y en seguridad también se ha innovado, con la creación de un anillo que evita la posibilidad de que pueda haber una explosión de las pilas por un mal uso.

Además, estas baterías prometen tener una vida útil prácticamente 10 veces superior a las baterías de níquel cadmio de toda la vida, pasando de 150 a 1200 ciclos.